Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Сообщается, что сегодня оккупационная власть через представителей ОБСЕ сообщила о том, что "должностное лицо", которое может принять решение о начале ремонта, отсутствует, как и инструкции и детальный план строительства
"Таким образом, работы по восстановлению разрушенной части моста, в очередной раз, были заблокированы… Представителями СММ ОБСЕ был зафиксирован факт срыва работ по ремонту разрушенной части моста оккупационными властями. Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна", - говорится в сообщении.
Военкоматы забиты "национальными дружинниками", рвущимися на фронт. Избиратели ЗЕлюпы плетут сетки, собирают деньги и закупают оборудование для украинского спецназа. 73% остановили кацапскую орду своим немытым пузом и погнали супостата за Урал.
Едут в Торез.
...плохо, что украинские патриоты ничего никому не сорвали...