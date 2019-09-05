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 Политика Украины
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Все про:мост (496) ОБСЕ (3741) Станица Луганская (61)

 Оккупанты сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской под предлогом отсутствия "должностного лица"

Представители вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в очередной раз сорвали ремонт моста в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Сообщается, что сегодня оккупационная власть через представителей ОБСЕ сообщила о том, что "должностное лицо", которое может принять решение о начале ремонта, отсутствует, как и инструкции и детальный план строительства

"Таким образом, работы по восстановлению разрушенной части моста, в очередной раз, были заблокированы… Представителями СММ ОБСЕ был зафиксирован факт срыва работ по ремонту разрушенной части моста оккупационными властями. Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна", - говорится в сообщении.

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Оккупанты сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской под предлогом отсутствия должностного лица 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146696
 
 
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Хех, г-нам Украины еще весь донбасс отстраивать, а эти делают вид что стесняются. Смешно.
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Нацкорпус затримав Цемаха і несуть його в СБУ - передає ТСН з Г+Г
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А шо сбу? Там тоже зелины агенты-кумовья...
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Зелена Шмаркля заявів що звільнення Цемаха без завершення процесуальних дій є ознакою змови та державної зради!
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Та вон инсайдеры говорят, что ЗЕлюпа привел в боевую готовность ракетные войска и подтягивает танки к границам Роиси.
Военкоматы забиты "национальными дружинниками", рвущимися на фронт. Избиратели ЗЕлюпы плетут сетки, собирают деньги и закупают оборудование для украинского спецназа. 73% остановили кацапскую орду своим немытым пузом и погнали супостата за Урал.
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Пишут Королевская прокуратура уже выехала для допроса.
Едут в Торез.
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лучше бы закрыли его где нибудь на подвале, на месяц другой, а потом передали людям которые реально заинтересованы в раследовании по боингу.
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А нужен ли нам тот мост вообще, не лучше бы его демонтировать?
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Верить ***** и ************** - себя не уважать.
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Они просто заняли территорию Украины, заботливо освобожденную от ВСУ ЗЕлюпой.
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Эту занозу нужно ликвидировать. Как можно скорее. Только не нужно нам разных сюрров. Где верхушка бывшей донецкой области преспокойно пасется на территории этой же области. Не считайте народ Украины дураками !
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Я один не понимаю зачем мы так упорно премся восстанавливать мост окупантам? У нас весь Киев в пробках из-за разрушенных мостов, а мы окупантам мосты строим Оккупанты сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской под предлогом отсутствия "должностного лица" - Цензор.НЕТ 657
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Оккупанты сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской

...плохо, что украинские патриоты ничего никому не сорвали...
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тут главне пытаться - 176564 попыток у вас еще есть....
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Переможці, їм дозволено знущатись з капітулянтів
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