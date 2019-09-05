 В России разбился военный вертолет Ми-8

Об аварии сообщили в министерстве обороны России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было",- заявили в ведомстве.
"По докладу с места аварии причиной произошедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - сказали в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.
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При этом источник сообщил "Интерфаксу", что вертолет ударился о землю и загорелся.
"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - сказал собеседник агентства.
По словам этого же источника, членов экипажа вертолета госпитализировали.
"Все три человека из экипажа госпитализированы. Им оказывается помощь", - сказал собеседник агентства.
Не расстраивайте мне енотушку:
- из материалов которые тяжелей воздуха?
"Я требую продолжения банкета!" (С)
Нехай щастить
Не#уй шастать
опрокидывайте и за воротник и на взлет-посадке...вперед за орденами (посмертно)
август 2015... видио... это Днепр, детка!
(военный вертолет на АТО)
тыць))))
https://youtu.be/91Z7kICnBCs
3,14_ца.
То самолёт собьют, то вертолёт.
А у НАТО потерь нет.
Ооооось вам)))