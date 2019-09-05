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Все про:авиакатастрофа (1089) вертолет (586) Россия (73761)

 В России разбился военный вертолет Ми-8

Вертолет опрокинулся при разгоне. По официальным данным, пассажиров на борту не было, экипаж покинул машину и не пострадал.

Об аварии сообщили в министерстве обороны России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было",- заявили в ведомстве.

"По докладу с места аварии причиной произошедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - сказали в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25

При этом источник сообщил "Интерфаксу", что вертолет ударился о землю и загорелся.

"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - сказал собеседник агентства.

По словам этого же источника, членов экипажа вертолета госпитализировали.

"Все три человека из экипажа госпитализированы. Им оказывается помощь", - сказал собеседник агентства.

Источник: https://censor.net.ua/n3146691
 
 
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наконец-то первая хорошая новость за сегодня!!!
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Рабінович виступив у Верховній Раді українською мовою - в Росії розбився військовий літак...Рабінович подав до суду, що його примусили виступити у Верховній Раді українською мовою - в Росії розбився військовий вертоліт...
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наконец-то первая хорошая новость за сегодня!!!
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По официальным данным, пассажиров на борту не было, экипаж покинул машину и не пострадал.

Не расстраивайте мне енотушку: В России разбился военный вертолет Ми-8 - Цензор.НЕТ 6959
В России разбился военный вертолет Ми-8 - Цензор.НЕТ 3229

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Зачем кацапы наделали вертолетов
- из материалов которые тяжелей воздуха?

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Жодного дня без пригод у кацапів.
"Я требую продолжения банкета!" (С)
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шо кінчились запчастини з України...а власного виробництва ні як не получаються? В России разбился военный вертолет Ми-8 - Цензор.НЕТ 9627
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импортохрензамещение...Вы хотите сказать?? )))))
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З.ы. новость какя-то странная, что на паРашке вертолеты с разгоном по взлетно-посадочной полосе взлетают?!!!
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Есть такое упражнение в подготовке - "взлёт по-самолётному". Лётчики тренируются его выполнять, чтобы легче было взлететь с "перегрузом", или в условиях высокогорья, при разреженном воздухе, или очень быстро, до выхода двигателей на максимальные обороты, уходя из-под обстрела... Наши лётчики тоже учатся его отрабатывать... Особенно часто подобный взлёт практиковался на Ми-6, потому что вертолёт тяжёлый, а движки слабовато тянули....
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опрокидывать за воротник надо меньше... хотя...собственно почему?...не-не...забудьте!...
опрокидывайте и за воротник и на взлет-посадке...вперед за орденами (посмертно)
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там шиииикарно сформулировано по поводу жёсткой посадки, "но ударился о землю" )))))
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что-то вспомнилось....
август 2015... видио... это Днепр, детка!
(военный вертолет на АТО)
тыць))))
https://youtu.be/91Z7kICnBCs
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Або, військовий гелікоптер та відсутні пасажири... Якщо там були десантники, то вони аж ніяк не пасажири. Мабуть врятувався тільки екіпаж.
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"знал бы где упал, кукурузу б посадил" ))
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Так...дійсно жаль...можливо треба було би в Україні з цього приводу оголосити траур...- у зв'язку з тим, що при аварії російського вертольоту ніхто не постраждав...
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У них есть еще вертолеты. Такие ценные "спецы" должны разбиться на последнем.
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Та шош такое ? Шо ни день то праздник. Я с таким мокаром сопьюсь.
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Рабінович виступив у Верховній Раді українською мовою - в Росії розбився військовий літак...Рабінович подав до суду, що його примусили виступити у Верховній Раді українською мовою - в Росії розбився військовий вертоліт...
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Я чего-то уже не понял, они там чего в рашке Мишки по полосе разгоняют .... !? Или это пилотов с суперджета на мишки пересадили .... !?
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Хоть какой-то позитив среди сегодняшнего кромешного
3,14_ца.
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НАТО ...уярит их каждую неделю.
То самолёт собьют, то вертолёт.
А у НАТО потерь нет.
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Ну разбился и разбился...Это же не чайничек из маминого сервиза.
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да і воздух в рассіі тяжолий...русскава духа стока шо дишать нєвазможна...
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Ми-8 это расходный материал. Как картриджи для принтера. Или автомобили патрульной полиции
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Уже не так радует. Лучше бы у нас в Украине один вертолет нае-ся, но с Медведчуком или Шутом.
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Закінчується ресурс українських двигунів.
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Вот что импортозамещение животворящее делает!
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Позавчера Су-25, сегодня Ми-8....Что же завтра у кацарылых нае@нется? Делаем ставки, господа!
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такое падение не засчитывается. нету самозашкваренной кацапни. Значит должен быть нормальный бадабум на мордовии.
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У них есть еще вертолеты. Такие ценные "спецы" должны ухерачить их все и разбиться на последнем.
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У статті про розбитий штурмовик я ще й запитв: де правило парних випадків?
Ооооось вам)))
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ихтамнетов в Сириии налайкали сегодня У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8 - Цензор.НЕТ 3649 .https://lenta.ru/news/2019/09/05/syria/
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Позавчера Су-25УБ качественнее разбился. Все в атомы, включая двух 200-х
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