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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5922) разведка (2163) Россия (73761) Скибицкий (118)

 Россия этой осенью проведет масштабные военные учения возле границ Украины, - Скибицкий

В сентябре-октябре 2019 у границ Украины состоятся мероприятия оперативной и боевой подготовки ВС РФ.

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такая активность будет влиять на развитие среды безопасности вокруг Украины.

"Мы можем говорить, что в сентябре-октябре будет очень много мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ как возле границ Украины, так и в целом на территории России. Это мощные учения "Щит союза 2019" (Россия, Беларусь), "Центр 2019" с привлечением войск Центрального военного округа РФ и других сил и средств, в том числе и Южного военного округа. Такая активность будет влиять на развитие безопасностной среды вокруг Украины. Один из элементов гибридного подхода - держать в напряжении своего противника, демонстрировать то, что против него может быть осуществлена военная агрессия. Для Украины такие действия российского агрессора связаны со значительными финансовыми затратами, войсками, которые мы вынуждены держать в готовности к применению. Для нас главное - не допустить военной агрессии", - заявил Скибицкий.

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Кроме того, по его словам, сейчас в Черноморском регионе кроме наращивания потенциала, испытания современных систем связи, управления войсками и оружием. То есть, Россия не стоит на месте, она технологически идет вперед и, по нашим прогнозам, очень активно осуществляется развитие и подготовка России к так называемым мережецентричным войнам, когда вся информационная система на поле боя завязана в единое целое – начиная сверху от органов военного управления высших уровней и до отдельного солдата и отдельной единицы техники.

Отвечая на вопрос об эффективности введенных против России санкций, Скибицкий отметил, что у них есть свое влияние.

"Да, мы это видим по оборонно-промышленному комплексу России. Много проектов, которые начала РФ, то же строительство новых фрегатов, эсминцев, образцов высокоточного оружия, – не реализованы, или же планы отложены на несколько лет. Почему? Потому что идет, и во многих случаях безуспешное, налаживание собственного производства на территории РФ. То есть, Россия ведет поиск комплектующих и пытается запустить производство своих, а на это требуется время", - добавил он.

Также он отметил, что Украине водиночку такой агрессивной и мощной стране, как Россия. Поэтому вопрос коллективной безопасности и сотрудничества с НАТО остается очень важным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146688
 
 
 Топ комментарии
 
Тю. Попросили бы ЗЕ.
Он добрый и хороший. Он бы разрешил Роисе провести учения на территории Украины.
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Та может они совместные просто нам еще не сообщили.
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Совет форумчанПравила форума
 
росія проводила навчання на Кавказі перед нападом на Грузію, під приводом навчань накопичувалась значна кількість бронетехніки, авіації та особового складу! Тому Генштаб ЗСУ має готуватись до російського наступу, підтягувати резерви, готувати плани оборони, перевіряти цивільну оборону в прикордонних районах та областях, перевіряти бомбосховища, склади зброї, проводити мобілізаційні тренування у всіх прикордонних та прибережних районах та областях! Місцева влада прикордонних областей та районів має тренуватись відбивати російську агресію разом з військовими! Потрібно терміново збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. військових, а не скорочувати нові частини, які створювали під мобілізацію, потрібно терміново відмовлятись від строкової служби і заповнювати 30 тис. місць строковиків досвідченими контрактниками!
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Это нормально. Папуасам нужно постоянно боевой клич подымать )) Иначе население подумает,шо они сдохли.
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Тю. Попросили бы ЗЕ.
Он добрый и хороший. Он бы разрешил Роисе провести учения на территории Украины.
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Та может они совместные просто нам еще не сообщили.
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Так клоун рассказывал же своим зебилам, что они не вторгались в Украину а просто слегка сдвинули границу.
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могу пожелать только "хороших" учений, в смысле побольше трупов
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Готовятся к миролюбной миссии в Украине
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Цемаха отпустили...
Как бы этот ублюдок совершенно случайно не решил прогуляться вдоль этих границ, где будут проводиться учения! Росія цієї осені проведе масштабні військові навчання біля кордонів України, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 7185
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Пока нет "зонтика" НАТО , должно работать собственное ракетное оружие неядерного сдерживания. Пора испьітьівать ракетьі , єто уже сдерживающий фактор.
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Готовятся выходить на линию разграничения. Ну а что вы хотели зебобики, капитуляция она такая, это последние ваши честные выборы были.
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