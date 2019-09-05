 Россия этой осенью проведет масштабные военные учения возле границ Украины, - Скибицкий

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такая активность будет влиять на развитие среды безопасности вокруг Украины.

"Мы можем говорить, что в сентябре-октябре будет очень много мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ как возле границ Украины, так и в целом на территории России. Это мощные учения "Щит союза 2019" (Россия, Беларусь), "Центр 2019" с привлечением войск Центрального военного округа РФ и других сил и средств, в том числе и Южного военного округа. Такая активность будет влиять на развитие безопасностной среды вокруг Украины. Один из элементов гибридного подхода - держать в напряжении своего противника, демонстрировать то, что против него может быть осуществлена военная агрессия. Для Украины такие действия российского агрессора связаны со значительными финансовыми затратами, войсками, которые мы вынуждены держать в готовности к применению. Для нас главное - не допустить военной агрессии", - заявил Скибицкий.

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Кроме того, по его словам, сейчас в Черноморском регионе кроме наращивания потенциала, испытания современных систем связи, управления войсками и оружием. То есть, Россия не стоит на месте, она технологически идет вперед и, по нашим прогнозам, очень активно осуществляется развитие и подготовка России к так называемым мережецентричным войнам, когда вся информационная система на поле боя завязана в единое целое – начиная сверху от органов военного управления высших уровней и до отдельного солдата и отдельной единицы техники.

Отвечая на вопрос об эффективности введенных против России санкций, Скибицкий отметил, что у них есть свое влияние.

"Да, мы это видим по оборонно-промышленному комплексу России. Много проектов, которые начала РФ, то же строительство новых фрегатов, эсминцев, образцов высокоточного оружия, – не реализованы, или же планы отложены на несколько лет. Почему? Потому что идет, и во многих случаях безуспешное, налаживание собственного производства на территории РФ. То есть, Россия ведет поиск комплектующих и пытается запустить производство своих, а на это требуется время", - добавил он.

Также он отметил, что Украине водиночку такой агрессивной и мощной стране, как Россия. Поэтому вопрос коллективной безопасности и сотрудничества с НАТО остается очень важным.

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