 Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. Он дал согласие на обмен в РФ, - адвокат Пугач

Об этом сообщил его адвокат Радион Пугач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
В конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство. Пугал заявил, что это связано с обменом пленными между РФ и Украиной.
"Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) гражданин Украины, но он дал добровольное согласие на обмен в РФ", - сказал адвокат.
Он также отметил, что дело против подозреваемого не прекращено, а дата обмена еще не определена.
Напомним, жителя Мариуполя Ракушина задержали в июне. Оперативники спецслужбы установили, что он был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова.
Ракушина направили к представителю так называемого "министерства госбезопасности ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу.
Подозреваемый пытался вербовать действующих сотрудников СБУ и готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также собирал и передавал информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.
Еще и никого не обменивали, а уже выпускают, чтоб разбежались?
Зелеботы, шо у вас в методичках пишут? Поведайте
Забыл дописать, зе!бильчик?
Главное, что ты тогда визжал " БарИга спаси нашу НЯДЮ!".
Мэр Доброполья Андрей Аксенов, обвиняемый по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, отпущен судом Краматорска под ночной домашний арест. Аксенова обвиняют по статьям: посягательство на территориальную целостность страны, насильственная смена конституционного строя Украины, служебный подлог, растрата имущества и взятку. Почему ты не скулил тогда? Не постил гневные посты? А, тогда же мародёр рулил, а значит, всё было по фен-шую!
Ты согласен?
Там где-то тысчёнка долларов на семью из 4 человек перепадёт, а потом тебе "я вам ничего не должен". Я даже не зщнаю, почему беня ещё так не сделал? Раздать лохторату тысячуиз конфискованых у барИг и срезать все госвыплаты себе на карман.
Вот только боюсь, что в жОПу со второй кандидатурой не согласяться. Да и с третьей-четвёртой-пятой, тоже наверное. Как ты считаешь?
красавы...
Ох и долго Украина будет выхаркивать пэтькины рэформы, ой как долго.
Andrey Shipilov
1 год ·
Прошёл слушок, что представитель президента РФ в Украинском Федеральном округе РФ приказал отпустить на свободу ключевого свидетеля и соучастника уничтожения гражданских лиц на малазийском Боинге.
Правда бают или врут, чуда я не вижу тут...