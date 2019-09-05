 Охранник исправительной колонии застрелился из автомата в Харькове

Обстоятельства гибели сотрудника исправительной колонии устанавливает полиция, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

"В 13:05 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что в исправительной колонии застрелился из служебного оружия АК-74 младший инспектор отдела охраны. Как выяснилось, в тот день в 08:00 он заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке", - сказано в сообщении полиции.

На место выехала полиция. Установлено, что погибшим оказался житель города Лозовая. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.

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