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Все про:колония (334) Нацполиция (10023) самоубийство (652) Харьковщина (1373)

 Охранник исправительной колонии застрелился из автомата в Харькове

Младший инспектор отдела охраны застрелился из автомата АК-74. Он покончил с собой, находясь на посту на смотровой вышке.

Обстоятельства гибели сотрудника исправительной колонии устанавливает полиция, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

"В 13:05 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что в исправительной колонии застрелился из служебного оружия АК-74 младший инспектор отдела охраны. Как выяснилось, в тот день в 08:00 он заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке", - сказано в сообщении полиции.

На место выехала полиция. Установлено, что погибшим оказался житель города Лозовая. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.

Также на Цензор.НЕТ: На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3146683
 
 
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Во, как ему все надоело. Одним словом - ДУРАК. Для чего такие новости.
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Бывает...
У нас в части в 90-х тоже часовой, охранявший склад, из АК себе пол башни снес.
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какие то мелкие бойцы пошли. с женой поругался--бах в голову, барышня ушла к другому--под поезд. детки, подумайте в первую очередь, кому вы делаете хуже всех? и оно того стоит?
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А что-то хорошее в стране есть?
Одно воровство,убийство,самоубийство и предательство. Деморализация общества и национальное унижение. Как мы можем одержать победу?
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Охранников хоть пруд пруди.Производителей нет...
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