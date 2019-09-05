 Политзаключенному Дудке в оккупированном Крыму не оказывают надлежащую медицинскую помощь, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу", об этом заявил адвокат политзаключенного Сергей Легостов.

"Владимиру огласили все результаты медицинского обследования, которое проводилось в 2018 году. Однако условия содержания в СИЗО априори не располагают к надлежащему и качественному лечению", объяснил адвокат.

Также он добавил, что дело Владимира Дудки, согласно сопроводительного письма Севгорсуда, направлено в Верховный суд РФ 30 августа. "Это будет обжалование в апелляционной инстанции", - добавил Сергей Легостов.

Напомним, 4 апреля подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил обвиняемых якобы в подготовке диверсий на территории оккупированного Крыма Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам заключения каждого.

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