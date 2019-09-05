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 Происшествия, Общество
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Все про:Крым (21807) политзаключенные (1300) Дудка Владимир (9)

 Политзаключенному Дудке в оккупированном Крыму не оказывают надлежащую медицинскую помощь, - адвокат

У политзаключенного Владимира Дудки язва желудка и проблемы по урологии, однако медицинская помощь в СИЗО оккупированного Симферополя не оказывается должным образом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу", об этом заявил адвокат политзаключенного Сергей Легостов.

"Владимиру огласили все результаты медицинского обследования, которое проводилось в 2018 году. Однако условия содержания в СИЗО априори не располагают к надлежащему и качественному лечению", объяснил адвокат.

Также он добавил, что дело Владимира Дудки, согласно сопроводительного письма Севгорсуда, направлено в Верховный суд РФ 30 августа. "Это будет обжалование в апелляционной инстанции", - добавил Сергей Легостов.

Напомним, 4 апреля подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил обвиняемых якобы в подготовке диверсий на территории оккупированного Крыма Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам заключения каждого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело "украинских диверсантов" Дудки и Бессарабова направили в Верховный суд РФ для обжалования приговора, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/n3146680
 
 
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Зе, похрін. Йому цемаха потрібно було звільняти
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