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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европарламент (1420) Цемах (16)

 Освобождение Цемаха из-под стражи в Украине вызывает тревогу, - евродепутат от Нидерландов Пири

Кати Пири стала одним из 40 евродепутатов, которые обратились к президенту Украины с просьбой не вносить Цемаха в список на обмен.

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение из-под стражи в Украине экс-наемника РФ, бывшего "командующего ПВО Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Депутат напомнила, что Цемаха стремится допросить следственная группа, которая расследует уничтожение авиалайнера рейса MH17.

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"Освобождение подозреваемого, которого хочет допросить международная следственная группа (которая расследует сбивание самолета Boeing рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. - Ред.), вызывает тревогу", - цитирует издание комментарий Пири.

Парламентарий также отметила, что ей неизвестно о каких-либо следственных действиях или допросах Цемаха, которые бы осуществляли специалисты международной следственной группы.

Кати Пири стала одним из 40 евродепутатов, которые обратились к президенту Украины с письменной просьбой не вносить Цемаха в список лиц, подлежащих обмену пленными с РФ. Парламентарии указывали на важность Цемаха для международного следствия, расследующего обстоятельства катастрофы MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146679
 
   
 Топ комментарии
 
- Владимир Александрович, почему отпустили важного свидетеля по делу MH-17?
- Потому и отпустили, не могу я допустить, чтобы у россии были большие проблемы, ведь это 140 миллионный рынок для моих говно-фильмов и дерьмо-сериалов.
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Да вы шо?! А возвращение вашего партнёра террориста Расеи в ПАСЕ не вызывает???
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Тепер ви розумієте, чому Зелені шмарклі волали про путч восени-взимку?
Бо вони знали, що зливатимуть Україну Хлу!
І розуміли, що ті українці, котрі не телеЗембі, чинитимуть спротив. Цемах - це тільки початок, "квіточки". "Ягідки" будуть згодом!
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Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·22 мин

"Звільнення Цемаха - жорстка умова Путіна (для звільнення полонених), я не можу зробити інакше" - це дуже слабкий і небезпечний аргумент. Я вже чув його. У Вільнюсі. Від Януковича, коли він розповідав лідерам ЄС, чому не зможе підписати асоціацію. І це була не просто помилка.
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А, только тревогу, я всю независимость в тревоге и ничего.
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Ай, вэй...
а нас, украинцев, беспокоит зелебоба Освобождение Цемаха из-под стражи в Украине вызывает тревогу, - евродепутат от Нидерландов Пири - Цензор.НЕТ 403
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а какую тревогу у нас вызывает судьба украинского скифского золота, результатов референдума в нидерландах о статусе украина-ес.
я ,конечно, дико извиняюсь за такое решение суда перед евродепутатом от нидерландов, и запомните дорогая , кати, народ Украины за Вас, мы с Вами солидарны!
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Цемаха отпустили, а Гудыменко арестовали. Зебобики, даже для вашего скудного мозга ну должно же дойти куда летим? Не? Ещё 100 дней?
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"...депутат напомнила, что Цемаха стремится допросить следственная группа."
Так пусть следственная группа скажет кто им мешал.
Вот странно. Взяли Цемаха, сидел он значит, сидел. Никто им особо не интересовался. Только выпустили и началось отовсюду "ах, как мы с ним хотели поговорить, но уж видно не судьба! беда, беда".

Я бы с таким важным свидетелем, способным пролить свет на такое громкое дело, как его преподносят, пытался бы встретиться чуть ли не немедленно, в чем заминка то была у беседователей?
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Всё, потерялся Цемах...... Или грохнут, или по защите свидетелей где то в европе объявится..... Или потеряется навсегда Третье более вероятно.....
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Наши воины рисковали жизнями, что бы его захватить, не для того, что бы вы не испытывали тревогу.
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118 делегатов ПАСЕ проголосовали за возвращение России в организацию без выполнения каких-либо международных обязательств.

Согласно результатам голосования, обнародованным на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Австрии, Норвегии, Португалии, Словакии, Сербии и Турции.

....возвращение российской делегации поддержали Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Не пошли бы они нахер!
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Почему зе не поддержал нашу делигацию,как делал Порошенко?
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Кавказ-Центр уже устал намекать украинцам, что их презик предатель...

Kavkaz Center

@newkc14

·58 мин

В #Москве уже оперативно придумали для #Зеленского отмазку по поводу выдачи #России главного свидетеля по делу о путинском теракте.
Звучит так: "Для Зеленского важнее вернуть украинских пленных, чем доказать вину России в теракте #Боинга. Он предпочел своих живых чужим мертвым"
Освобождение Цемаха из-под стражи в Украине вызывает тревогу, - евродепутат от Нидерландов Пири - Цензор.НЕТ 148
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путин вертит зеленского на х@ю, как хочет и как может, вместе со всей Украиной.
вот что должно тревожить всех!
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Так ,Данилюку приготовится с вещами на выход.
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Треба вже саджати Мародьора.. Ось тоді всі консерви й вскриються
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мы возвращаем своих людей-израиль поменял 1200 на своего ОДНОГО СОЛДАТА и среди них были террористы
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Среди них не было ни одного, кто сбил бы боинг с 300 пассажирами.
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Потом они убили еще много израильтян, но об этом зебилам знать не обязательно.
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Якби Україна вчасно зробила діджіталізацію, такого б не трапилось.
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А СБУ тем временем с сенсорными кнопками и всякими другими чертями борется.
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С таким главнокомандующим и зе-гуру в политике,нас ждут поражения и капитуляция.
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Эти нидерланды 5 лет расследуют, расследуют. Им фактов не достаточно, что рашка убийца. Цемах был взят в конце июня. Два месяца прошло, в течение этого времени нидерланды не интересовались "ценным свидетелем". Хотя цемах должен для начала просто сидеть за сепаратизм, но спасибо петеному суду.
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Так это Петя позвонил и отпустили? Вон оно шо!!!! Просто капец!!!!
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Да уж... Очередной пистец нашей "судебной власти".
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Судебная власть работает за взятки или по звонку с ОП. Это система. Судьи не могут работать честно в этой системе даже если захотят. А власть такая- ушли зажравшиеся, пришли голодные.
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з боку Вошьдя та його зекомандИ звільнення Цемаха і все що наразі відбувається - це звичайна державна зрада..
для цього, для охорони від людей, воно і залишило на короткому ланцюгу Авакова і ще вимагає собі кишенькову нацгвардію, бо сцить як і завжди..
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зараз влада діятиме швидко і рішуче - лідери та активісти патріотичних сил будуть миттєво деактивовані силами ФСБ. Поголовна санація "бандерівців" та незадоволених. Форуми, типу, цензора не закриють, а переформатують у проЗє!лєнські, а згодом і в промосковські та ЗаПутінські
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"Освобождение подозреваемого, которого хочет допросить международная следственная группа (которая расследует сбивание самолета Boeing рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. - Ред.), вызывает тревогу", - цитирует издание комментарий Пири.
Надо же, глубокая обеспокоенность, сменилась вызыванием тревоги...хорошо хоть сбили не эстонский боинг, так бы решили допросить через пару лет...а суд провели лет так через двадцать.....
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Идет тихая сдача Украины. Делаются вбросы для успокаивания людей о европейском направлении развития и прочее ... и под шумок в тихаря идет полная сдача интересов страны оккупанту. Не далек тот день, когда по боингу обвинят Украину (не закрыла воздушное пространство для пассажирских самолетов в зоне боевых действий). Петя хоть как то выкручивался, а этому похоже ума не хватает просчитывать шаги на перед. Я например не могу представить состояние людей которые потеряли своих близких, стали инвалидами или воюют на данный момент. Позор!
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Соевое чмо говорит шо Украины не будет а можно узнать дату чтоб спичками к концу света запастись?
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за этого думает Богдан, который просчитывает совсем другие дела. Богдану пофиг на Боинг, он вообще слабо представляет, что это такое и зачем.
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Все що робить зеленський і його команда--це зрада ДЕРЖАВИ УКРАЇНА. Що кацапи.що євреї для них Україна,це територія для розкрадання і використання українців для свого збагатчення. А наше бидло-біомаса на це купується. Для багатьох---попити, поїсти,посміяться головне.
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Посмотрите как и кто отмазывает решение по Цемаху на сайте. И посмотрите, как они уже целенаправленно, переводят стрелки, мол Нидерланды да и все европейцы сами виноваты и т.д. и т.п. А в первой новости только дерьмом в Шоколада плевались. Сейчас, видимо, новую методичку поднесли, мол отдали террориста, потому что европейцам на нас плевать. При чем обвиняют европейцев больше, чем паРашу.
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Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
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якшо вдруг Сєнцов попаде в Зє!Україну, то він скаже: "а нафіга я страдал? - я в той же сранє!"
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А что уже все судьи зеленского стали ???
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"Викликає тривогу" засоси Європи з азіатами-мокшанами. А Правосуддя в Україні - викликає тільки "глубоку стурбованість"
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Цемаха отпустил не Слива, его отпустил Зеленский. (c)

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Уверен на 100 процентов, что эта самая Катя Пири голосовала за возвращение кацапии в ПАСЕ. Что посеешь, то и пожнешь. При Зеленском Украина не будет в роли мальчика для битья, смотрящего в рот дядям из Европы.
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Будет в роли мальчика для битья, смотрящего в рот Москвы? Вы это хотели сказать?
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Значит....ЗЕ!ля решил...торговаться с дьяволом на крови....?????? Ню-ню, ню-ню.....
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Освобождение Цемаха из-под стражи в Украине вызывает тревогу, - рвоту, понос и томленье духа...
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