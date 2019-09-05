 Освобождение Цемаха из-под стражи в Украине вызывает тревогу, - евродепутат от Нидерландов Пири

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение из-под стражи в Украине экс-наемника РФ, бывшего "командующего ПВО Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Депутат напомнила, что Цемаха стремится допросить следственная группа, которая расследует уничтожение авиалайнера рейса MH17.
"Освобождение подозреваемого, которого хочет допросить международная следственная группа (которая расследует сбивание самолета Boeing рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. - Ред.), вызывает тревогу", - цитирует издание комментарий Пири.
Парламентарий также отметила, что ей неизвестно о каких-либо следственных действиях или допросах Цемаха, которые бы осуществляли специалисты международной следственной группы.
Кати Пири стала одним из 40 евродепутатов, которые обратились к президенту Украины с письменной просьбой не вносить Цемаха в список лиц, подлежащих обмену пленными с РФ. Парламентарии указывали на важность Цемаха для международного следствия, расследующего обстоятельства катастрофы MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
Бо вони знали, що зливатимуть Україну Хлу!
І розуміли, що ті українці, котрі не телеЗембі, чинитимуть спротив. Цемах - це тільки початок, "квіточки". "Ягідки" будуть згодом!
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
·22 мин
"Звільнення Цемаха - жорстка умова Путіна (для звільнення полонених), я не можу зробити інакше" - це дуже слабкий і небезпечний аргумент. Я вже чув його. У Вільнюсі. Від Януковича, коли він розповідав лідерам ЄС, чому не зможе підписати асоціацію. І це була не просто помилка.
а нас, украинцев, беспокоит зелебоба
я ,конечно, дико извиняюсь за такое решение суда перед евродепутатом от нидерландов, и запомните дорогая , кати, народ Украины за Вас, мы с Вами солидарны!
Так пусть следственная группа скажет кто им мешал.
Вот странно. Взяли Цемаха, сидел он значит, сидел. Никто им особо не интересовался. Только выпустили и началось отовсюду "ах, как мы с ним хотели поговорить, но уж видно не судьба! беда, беда".
Я бы с таким важным свидетелем, способным пролить свет на такое громкое дело, как его преподносят, пытался бы встретиться чуть ли не немедленно, в чем заминка то была у беседователей?
Согласно результатам голосования, обнародованным на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Австрии, Норвегии, Португалии, Словакии, Сербии и Турции.
....возвращение российской делегации поддержали Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.
Не пошли бы они нахер!
Кавказ-Центр уже устал намекать украинцам, что их презик предатель...
Kavkaz Center
@newkc14
·58 мин
В #Москве уже оперативно придумали для #Зеленского отмазку по поводу выдачи #России главного свидетеля по делу о путинском теракте.
Звучит так: "Для Зеленского важнее вернуть украинских пленных, чем доказать вину России в теракте #Боинга. Он предпочел своих живых чужим мертвым"
вот что должно тревожить всех!
для цього, для охорони від людей, воно і залишило на короткому ланцюгу Авакова і ще вимагає собі кишенькову нацгвардію, бо сцить як і завжди..
Надо же, глубокая обеспокоенность, сменилась вызыванием тревоги...хорошо хоть сбили не эстонский боинг, так бы решили допросить через пару лет...а суд провели лет так через двадцать.....
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....