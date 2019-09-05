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 Экономика
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Все про:металлургия (300) налоги (2634)

 Металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №1210, который предусматривает кардинальные изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горно-добывающих предприятий, что вызвало очень серьезное беспокойство металлургов Украины.

"По непонятным причинам, в новой редакции п.14.1.150 проекта закона в категорию первичной обработки включены также и технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей, что не имеет под собой никакого логического или экономического обоснования", – говорится в письме ОП "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины к Государственной регуляторной службе, пишет Обозреватель.

Металлурги отмечают, что по своей сути это уже не рента на добычу полезных ископаемых, а налог с оборота для железорудных ГОКов. Такой подход не применяется ни в одной другой добывающей отрасли.

При этом отечественные предприятия по добыче железной руды являются одними из крупнейших в Украине плательщиков в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд. Так, в 2018 ими было перечислено более 19,4 млрд грн налогов и сборов. Любое дополнительное фискальное давление на эти предприятия приведет к соответствующему снижению инвестиций, потере конкурентоспособности и рынков сбыта. Как следствие, будет наблюдаться значительное падение объемов производства, что, в свою очередь, будет иметь долгосрочный негативный эффект для отчислений в бюджеты всех уровней.

"Предложенный подход к определению рентных платежей не будет стимулировать развитие дальнейших технологических переделов и повышение качества продукции – проще будет производить и продавать примитивный продукт с низкой добавочной стоимостью, чем металлопродукцию третьего передела, поскольку себестоимость последнего станет неконкурентной", – говорится в письме.

Кроме того, внедрение дискриминационного подхода к налогообложению горнорудных предприятий Украины приведет к отказу от своих намерений со стороны потенциальных инвесторов.

"Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако, существенное снижение конкурентоспособности вследствие внедрения нового подхода к рентным платежам, что, как уже говорилось выше, негативно скажется на себестоимости продукции, приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", – отмечается в обращении организаций.

По их данным, потеря китайского рынка для страны эквивалентна закрытию двух таких предприятий, как Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, а это – 10 тыс. работников, непосредственно занятых в железорудном производстве, и еще 10-15 тыс. работников смежных отраслей. Уровень сокращения дохода достигнет 4 млрд грн в год, что автоматически трансформируется минимум в 3 млрд грн недополученных платежей в бюджет.

"Учитывая вышеуказанное, с целью недопущения катастрофических последствий внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс, просим вас предоставить экспертное заключение относительно регуляторного влияния данного проекта закона и инициировать его публичное обсуждение", – резюмировали представители ОП "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов.

Источник: https://censor.net.ua/n3146678
 
 
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Вы за кого голосовали, металлурги ?
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Металурги, ви зробили це разом!!!
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"Мы кардинально уменьшим грабительские налоги для бизнеса. Только выберите меня!" Правда зебилы?
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Вы за кого голосовали, металлурги ?
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За папу Беню и его кукол:

Металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога - Цензор.НЕТ 8121
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Загорий, обьтясни им, что они никуя не понимают в инвестиционной привлекательности.
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Металурги, ви зробили це разом!!!
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IT, металлурги. И все, ...ть, по "непонятным причинам". Что вам непонятного?
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как обычно у Шариковых:
"Отнять и поделить!"
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ЗЕ!билы, пока вы трётесь на Цензоре, порохоскоты лютуют у скабейчучки. Она там уже не знает, что на хлеб мазать, чтоб игарьВалеричь не осерчал. Бегом спасать зе!луполикого!
Металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога - Цензор.НЕТ 4978
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Вот наивные, какое обсуждение? С этого же не будет никакого гешэфта для папы Бени. Это же не продавать папе Бене электроэнергию ниже себестоимости, и не списывать хренову кучу долгов его предприятиям.
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Оказывается руду выгодней продавать,чем пускать в переплавку.Лом закрыли для экспорта( ахметка)а руду разрешили(Ахметка).Тройная выгода для рыжего сепаратиста.Перекрывают сверхдоходы рыжего в пользу стариков и армии. Правильно делают.Мелочь ,а приятно.
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беня сказал платить - вы должны дружно отвечать есть - она партия - один народ - однин лидер)))))))))))
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Про беню,может и слышали,остальное не поймут,ибо в ящике о лозунгах союзников по 2 мировой молчат.Вероятно скоро будут взахлёб цитировать одного доктора на г,и это напрягает.

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металлурги, колхозники, вы.что бараны в это верите?
или действительно думаете что в продуктах рошена есть шоколад? а не соя
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Каравул! Цей Петро знову підставив нашого сонцелікого "нового Рейгана".
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ще одні наївні лошарики.бєня скаже нада-дружно візьмуть та приймуть
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Какой грамотный нынче металлург пошел. Валютные поступления - а как же возврат НДС? Эти валютные поступления для кого угодно, только не для государства. На Цензоре это уже обсуждали. И суммы там не какие-то жалкие 20 млрд гривен, миллиарды - да, но только не в гривне, и не государству.
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Тю ! Айтішники платять,а металурги,шо-рижі ?
Металурги України звернулися до Зеленського через новий податок - Цензор.НЕТ 6938



Гріховна Рада
отже, по податкам для IT-шників.
Є: 5% від доходу ЄП, +ЄСВ: 20% від мінімалки.
Буде: 5% від доходу ЄП, +1% (і ріст до 5%) збір, +1.5% військ.збір, +ЄСВ: 20% від двох мінімалок
Податки за умовну 1000 доларів: Є: 2250 грн Буде: 3875 грн Буде після 2024: 4875 грн
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а в Данії 54%.. в Нідерландах 52%.. та ї ЦІНИ НАБАГАТО ВИЩІ .. так що..не скавчить
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На електрику для монополістів ціни ЗНИЗИЛИ тепер ще зменшити рентні платежі і замість податків видавати "премії"? Металурги України звернулися до Зеленського через новий податок - Цензор.НЕТ 5014 бо ж бідні МУЛЬТІМІЛЬЯРДЕРИ езвикли платити??
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Я вижу что у всех задница тут в шоколаде. Этот законопроект был принят вашей сладкой властью.
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