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 Экономика
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Все про:инвестиции (888) Загорий (17)

 В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий

Украину вскоре ожидает экономический подъем, в результате которого в стране откроется окно возможностей для бизнеса.

Такое мнение высказал совладелец ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница" Глеб Загорий в интервью журналисту Андрею Остапчуку, которое опубликовано на Youtube-канале Andrew Ostapchuk.

"И отрасли, и регионы, и страны развиваются циклично. В нашей стране тоже будет нормальный экономический цикл – в смысле, подъем", - сказал Загорий.

Бизнесмен уточнил, что стартом подъема будет момент, "когда обычные люди начнут говорить, что стало лучше".

"Я это называю "окно возможностей", или некая эйфория и мода на инвестиции в Украину. Это ожидается, это в воздухе витает. Очень похоже, что это будет. Такой период уже был в 2006-2008 годах. Сейчас он будет короче, потому что на мир все-таки надвигается мировая рецессия. Год, полтора, максимум два для нашей страны", - отметил Загорий, добавив, что бизнесу обязательно стоит подготовиться к началу этого периода.

Как сообщалось, индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев с июля 2018 по июль 2019 года вырос на 26,2 пункта и составил 88,0 по 200-балльной шкале. Авторы исследования, компания Info Sapiens отмечала, что ИПН таким образом достиг нового пикового значения. Самую высокую динамику показали индексы текущего личного дохода, а также ожидания роста экономики в ближайший год и следующие пять лет.

Рекорд зафиксирован и в продаже новых автомобилей. В июне-августе украинцы купили 22,4 тыс новых легковых машин – это лучший результат, начиная с докризисного 2013 года.

Глеб Загорий родился в 1976 году. Имеет научную степень доктора фармацевтических наук. С 2009 по 2014 год работал генеральным директором "Дарницы". В 2014 году был избран народным депутатом Украины. Входил в парламентский комитет по делам ветеранов и людей с инвалидностью, был одним из инициаторов создания Министерства по делам ветеранов. Летом 2019 года после окончания каденции Верховной Рады VIII созыва ушел из политики, чтобы сосредоточиться на бизнес-деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3146675
 
 
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Україна Зєлєнського буде фінансово підтримувати педофіла-зрадника шарія і не буде підтримувати патріотичну молодь із "Пласту".
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Еще и израильтянам пенсию будем платить.
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А дверь соотвественно закроется...
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Вже відкрилось.
Україна Зєлєнського буде фінансово підтримувати педофіла-зрадника шарія і не буде підтримувати патріотичну молодь із "Пласту".
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Еще и израильтянам пенсию будем платить.
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и ведь с одним можно только поспорить - у кого АйКью больше: у одного шимпанзе или десять зебилов?)
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А еще мы отдадим всех фигурантов по сбитому Боингу и рано или поздно нам впаяют выплаты так как на Бамбасе живут наши люди они не виноваты бук сам приехал, + самолет был в нашем воздушном пространстве.
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В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, - Загорий
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"В украинской экономике скоро откроется окно на росію инвестиционных возможностей, - Загорий", - я виправив
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Уже фармацевты кризисы предсказывают, о как плющит страну
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Ага, чем больше зеля налоги поднимет и чем больше отпустит террористов, тем больше будет инвестицый. Правильно, наркоботы?
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Киев попал в стоп-5 городов с наибольшим прогрессом за последние годы в Глобальном индексе качества жизни (Global Liveability Index).
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Рейтинг городов определяли на основе более 30 факторов в пяти категориях: "стабильность", "здравоохранение", "культура и окружающая среда", "образование" и "инфраструктура".
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кто не успел драпануть в дверь будет драпать в окно. Арселор с SAPом подтвердят...
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Надеюсь что все адекватные бизнесмены и убегут через это окно. На фоне сегодняшних новостей, я бы задумалась на месте очень многих
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Когда откроется,тогда и поговорим. Мы одного брехуна пять лет слушали.
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та да, если в таблетках увеличить процент мела, то и на инвестиции и на рабочие места по 300 дол в месяц хватит.
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Такое мнение высказал совладелец ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница" Глеб Загорий
Ну у єтих окно канешно открилось. Супрун больше нет
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Это точно. Инвестклимат становится привлекательным не по дням, а по часам.
В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий - Цензор.НЕТ 8615
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На Цензоре - это с недавних пор запрещенная тема. Как и то, что третий день идет шмон Криворожстали. Даже Г+Г об этом написали, а Цензор полностью под силовиками.
В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий - Цензор.НЕТ 89
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откроется дупа возможностей - после того как каломоев объявил, что надо все НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ!
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***
вот к нам и пришло второе дыхание......искусственное
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В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий - Цензор.НЕТ 3401сразу,как только "бабушка" кмк у индуса отожмет,так и распахнется В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий - Цензор.НЕТ 3401
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Чего они все небритые? Какое то тайное общество небось.
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Это звучит как предсказания астролога.
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Такое мнение высказал совладелец ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница"

Его окно возможностей давеча из Роиси приехало. И таки да ЗЕ снова открывает возможности рыговской фармацевтической мафии. Тут без вопросов.

Вот только экономике с этого ровным счетом ничего. Промпроизводство падает, инвестиции замедляются. С кидалами и рейдерами Коломойского иностранный бизнес работать не будет.
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"Окно для бизнеса" в смысле инвестиций подразумевает успех НЕукраинских компаний. Автор проговорился дважды. Во-первых, кто будет инвестировать, а во-вторых, неужели же инвестировать будут исключительно меценаты бескорыстно заботящиеся об украинцах?
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Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли в интерью "Европейской правде" высказал мнение, что рейды Службы безопасности Украины по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины.

"То, что происходит - рейды СБУ по коммерческим компаниям, - уже вредит инвестиционной привлекательности Украины.


Конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли. Но неужели ситуация в "АрселорМиттал" - худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным.


И я точно знаю, что это было загрязнение не от "АрселорМиттал", а наверное, от завода "Метинвеста", - отметил Мингарелли.

Он добавил, что дипломаты были удивлены подобными действиями СБУ.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/mingarelli-reydy-sbu-po-kommercheskim-kompaniyam-vredyat-investicionnoy-privlekatelnosti-ukrainy-1145556.html
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ну, нарешти... а то все очко, да очко...
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для дарниці, то да. Воно вже відкрилось. Супрун же звільнили.
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не кто не обратил внимание - КАК КОЛОМОЙСКИЙ У МЕНЯ ПЫТАЛСЯ ОТЖАТЬ БИЗНЕС? И ПО ЧЕМУ У НЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ - вывод - Коломойский рейдер №1 в Украине,а теперь он ее полностью отжал -
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Мировой кризис набирает обороты, а у нас ждут экономический подъём. Если-бы все в мире были подписаны на зе,мы догнали и перегнали Америку.
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Шо-то мне с трудом верится в эту сказку. По крайней мере отсюда видится следующее: приближающийся административный хаос, большая вероятноть русского реванша и экспансии, парализованные суды, сложный политический кризис (опять же с русским вмешательством), постоянные и неэффективные военные расходы, скептически-сдержанная позиция ЕС на расстоянии от Украины, спрятаная за общими словами о поддержке.
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Откроется, откроется задница в которую вас ЗЕ на пару с коломойшой и трахнут, а руснья присоединится.
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