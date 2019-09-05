 "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила пресс-секретарь JIT Брехтьє ван де Мосдейк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", – сказала она, отказавшись прокомментировать решение украинского суда.

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При этом она заявила, что решение суда на дело МН17 не повлияет. "Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно продлится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", – подчеркнула пресс-секретарь.

Также она отказалась отвечать, пытались ли следователи из JIT допросить Цемаха, когда его задержали украинские спецслужбы.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.