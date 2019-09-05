 "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила пресс-секретарь JIT Брехтьє ван де Мосдейк, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", – сказала она, отказавшись прокомментировать решение украинского суда.
При этом она заявила, что решение суда на дело МН17 не повлияет. "Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно продлится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", – подчеркнула пресс-секретарь.
Также она отказалась отвечать, пытались ли следователи из JIT допросить Цемаха, когда его задержали украинские спецслужбы.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
?С таким подходом к преступнику нахрена его держать? Лучше обиенять эту сволочь на наших ребят
Разве не от поступков новой влады волосы дыбом встают?
Ну, я не знаю какие тут могут быть варианты: либо-либо.
Ах да, еще можно побыть терпилами.
Тоже вариант.
Или главное перестать стрелять?
Кому Вы лжете?
Где Ваши мозги? Вы что, действительно такие одноклеточные?
ИЗРАИЛЬ МОЖЕТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ! У них преимущество, они во много раз сильнее палестинцев! Через месяц они наловят новых, как кузнечиков сачком. И если бы им кто-то конкретный был важен, то хрен бы они его отдали.
Ну, простите, вы (абстрактный) и тупые!
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
2. Кто то думает, что следователи Нидерландов засунут ему паяльник в задницу, чтобы услышать правду?
3. Кто то сомневается что пытки приемлемая часть реальности в которой сейчас находятся наши ребята у орков или у мишибратьев?
Так что важней. Послушать как Цемах будет рассказывать что ни чего не помнит и на видео просто брехал - ради красного словца или ВСЕ ТАКИ ВЕРНУТЬ наших заложников?
Бесхребетные ЕС-толерасты, озабоченные не нашли время для допроса? Смешно. Им плевать на свои жертвы. Газ российский интереснее. Это следствие бесконечно.
Ничего не будет РФ за сбитый Боинг МН17 ....Путя уже всех купил баблом кровавым, и Северным потоком-2.
Шо за фата для України? Не розумію.....З кожною наступною Радою і президентом, до влади приходять все гірші і гірші дегенерати.....