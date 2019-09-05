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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:освобождение (315) расследование (2562) Боинг-777 Malaysia Airlines (1003) Цемах (16)

 "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха

В Совместной следственной группе прокомментировали освобождение фигуранта дела о сбитом Боинге 777.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила пресс-секретарь JIT Брехтьє ван де Мосдейк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", – сказала она, отказавшись прокомментировать решение украинского суда.

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При этом она заявила, что решение суда на дело МН17 не повлияет. "Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно продлится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", – подчеркнула пресс-секретарь.

Также она отказалась отвечать, пытались ли следователи из JIT допросить Цемаха, когда его задержали украинские спецслужбы.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146673
 
   
 Топ комментарии
 
так это они его и отпустили.

а зе святой
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Ну очень, прямо очень хочу, и прямо СРОЧНО хочу видеть заявление НацКорпуса, НацДружин, Партии Свобода, Азова, С14 и т.п. по вопросу освобождения Цемаха. Дайте мне его. Срочно прямо. Как в былые времена, за 11 минут после выхода новостей. Как при Порохе ненавистном было.
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Кто ж знал, что наркоман его отпустит?
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Это не имеет значения. Главное ясно, что казачок засланный, и все еще не посланный.
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Нормальная формулеровка,,поговооить,,? А на чай его не хотите прегласить
?С таким подходом к преступнику нахрена его держать? Лучше обиенять эту сволочь на наших ребят
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А разве не пофиг кто там с кем хотел поговорить?
Разве не от поступков новой влады волосы дыбом встают?
Ну, я не знаю какие тут могут быть варианты: либо-либо.
Ах да, еще можно побыть терпилами.

Тоже вариант. "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха - Цензор.НЕТ 3928
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Твой сын под пытками оговаривает себя в рашистком гестапо, праведник ты наш?!
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А что потом? Будете с рашистским гестапо в уста лобызаться?

Или главное перестать стрелять?
Кому Вы лжете?
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Хватит разыгрывать из себя патриотов. Я б и десять цемахов отдал за любого из наших заложников. Учитесь у Израиля. Целок тут из себя строите.
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А на вопрос не ответил. М-да...

Где Ваши мозги? Вы что, действительно такие одноклеточные?
ИЗРАИЛЬ МОЖЕТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ! У них преимущество, они во много раз сильнее палестинцев! Через месяц они наловят новых, как кузнечиков сачком. И если бы им кто-то конкретный был важен, то хрен бы они его отдали.

Ну, простите, вы (абстрактный) и тупые!
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У палестинцев, которым Израиль отдавал сотни террористов за одного своего, не было неограниченных возможностей набрать новых заложников-израильтян в любом количестве. У Кремля эта возможность есть: крымские татары.
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так Нам за сбитый боинг будет!!! нас в в зад целовать Европа точно не будет!! по умолчанию сделают виноватыми !
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Долго Вы Россию судите.А поговорить вы планировали на тот го ,на осень.
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А что тянули-то с разговором? Целое лето Цемах был под замком, а вы не знали, что Украина - це ще не зовсім Європа...
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ага, они так "торопились" его допросить, аж "спотыкались" (поди не первый день он был доступен для допросов)! больше всего я ПРЕЗИРАЮ лицемерии и лживость особенно европейских шлюх-политиков, кормящихся из рук ***** (или на которых есть чемоданы с компроматом)!
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Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
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1. Кто то верит, что Цемах всю правду бы рассказал в Нидерландах?

2. Кто то думает, что следователи Нидерландов засунут ему паяльник в задницу, чтобы услышать правду?

3. Кто то сомневается что пытки приемлемая часть реальности в которой сейчас находятся наши ребята у орков или у мишибратьев?

Так что важней. Послушать как Цемах будет рассказывать что ни чего не помнит и на видео просто брехал - ради красного словца или ВСЕ ТАКИ ВЕРНУТЬ наших заложников?
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Вы, что не видите? Ботве ПАПа пофиг всё. Им - зелю обосрать на всех ветках, по поводу и без. Любые отмазки, вплоть до предательства наших заложников, абы выбелить своего грёбаного свинопаса и обгадить Зе команду. Плевать, что власть в руках продажных правоохранительных органов, которые и сами на ниточке от разоблачений.
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Его в июле задержали, почему раньше не хотели с ним поговорить а теперь хотят?! Хотели бы, поговорили бы давно. "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха - Цензор.НЕТ 8385

Бесхребетные ЕС-толерасты, озабоченные не нашли время для допроса? Смешно. Им плевать на свои жертвы. Газ российский интереснее. Это следствие бесконечно.
Ничего не будет РФ за сбитый Боинг МН17 ....Путя уже всех купил баблом кровавым, и Северным потоком-2.
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Зебілів чекає такий же безславний кінець, як і іх попередників..... порохоботів

Шо за фата для України? Не розумію.....З кожною наступною Радою і президентом, до влади приходять все гірші і гірші дегенерати.....


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