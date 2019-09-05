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 Общество
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Все про:Нацсовет_ТРВ (434) суд (22511) телемост (53) Newsone (57)

 Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии для телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за язык вражды в эфире.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 5 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

При принятии этого решения Нацсовет пользовалась данным мониторингов телеканала за последнее время, которые подтвердили неоднократное распространение в его эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях. В частности, регулятор принял во внимание мониторинг вещания NewsOne за период с 1 июня до 8 июля 2019 года включительно. Так, в эфире за 8 июля ведущие и участники передач вещателя обсуждали идею проведения совместного телемоста с российским телеканалом "Россия24" под названием "Надо поговорить", а также его дальнейшую отмену.

Признав наличие языка вражды в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала NewsOne, а также нарушение законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" и факт неустранения лицензиатом нарушений законодательства, Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание.

Согласно закону "О телевидении и радиовещании", Нацсовет может обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии только после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскания штрафа" за нарушение вещателем одной и той же нормы закона в течение года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.

15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.

Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.

Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.

Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3146665
 
   
 Топ комментарии
 
А-ха) Попробуйте. Думаете шуфрича просто так назначили старшим по свободе слова
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гребаный Рябошапка ни звука по поводу выхода Цемаха!
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Та порошенко его випустил, гад. Чтоб подставить зелене сонечко...
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Andriy Kalnyshevsky - вредит нашему рулевому 73% баранов как только может Барыга...
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А-ха) Попробуйте. Думаете шуфрича просто так назначили старшим по свободе слова
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наприклад, призначення отої самої Нацради яка "подала" в суд
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Герасимьюк, как журналист, перестала сегодня для меня существовать.
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Решил влючить этот канал после озвученнго решения, там просто мрак творится, манимуляции сплошные, людей начали уже накручивать... Даже если суд примет решение отобрать лицензию, эти *уки не сдадуться, будут митинги проплаченные + те кого зомбанули .
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А вы еще обратите внимание на музыкальный фон . Агрессия за кадром в сопровождении сепарских пропагандонов*журналистов*. Такую чушь несут !
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Да обратил внимание, всё вместе создает в глазах обычного обывателя , достаточно угрожающую атмосферу . Не интересовался бы я вопросом пропаганды легко бы им поверил.

Кстати, а разве подобное приподношение информации не является манипулятивным с определенным воздействием на психику человека?. Как по мне уже за это можно их...
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В суд, той що терориста сьогодні відпустив, клоунада продовження
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Так эти же суды реформировал Порох и его *******, самые гуманные суды мира.
Получается провалили реформу.
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Молодцы конечно, но им нужно право самим лишать лицензии, нашим судам веры нет.
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Нічо. Зараз Шуфрич все поріша.
Не просто так же зебіки його назначили.
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Он сидел на заседании Нацсовета и ничего не порешал а в суде могут только все решить деньги а не должность Шуфрича.
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Нічо. Зараз Шуфрич все поріша.
Не просто так же зебіки його назначили.
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посмотрим,хватит ли у Зеленского мозгов не идти на поводу у ***** и прикрыть кремлевскую пропаганду вместе с телеканалом NewsOne
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Ага, вже "хватило мозгов" випустити Цемаха. І тут теж "хватит"...
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Нацсовет решил обратиться в суд ...
и вдруг
Нацсовет пользовалась ...
Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала ...

Это конторо третьего пола что-ли? Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne - Цензор.НЕТ 1750
В редакции хоть кто-нибудь когда-нибудь, тексты вычитывает перед публикацией?
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Напомним:10 июля Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение куму президента России Виктору Медведчуку.Кум президента РФ Медведчук является соратником фактического владельца холдинга "Новости" нардепа Тараса Козака. В его холдинг входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.Ранее в ОП критиковали генеральную прокуратуру. По словам пресс-секретаря Зеленского, странно, что генпрокурор не реагирует на визиты Бойко и Медведчука в РФ.В ОП также заявили, что Медведчук в мире может представлять только себя и своих родственников, а не всю Украину. Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne - Цензор.НЕТ 5047
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Давно пора закрити цих цепних псів путіна і медведчука, на черзі повинні бути 112-й та зік, бо замість свободи слова ллються антиукраїнські помиї.
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маю надію що прикриїть це сепарське кубло на***!
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НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…

Мирослав Вересюк 13. 08. 2019 р.
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Я не знаю хто той канал дивится ,регулярно одні і ті українофобські морди : Червоненко ,Співак,Рабінович Волошин ,Шуфрич ,Ківа ітп ,все їм українська Україна заважає.
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