 Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу NewsOne

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 5 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
При принятии этого решения Нацсовет пользовалась данным мониторингов телеканала за последнее время, которые подтвердили неоднократное распространение в его эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях. В частности, регулятор принял во внимание мониторинг вещания NewsOne за период с 1 июня до 8 июля 2019 года включительно. Так, в эфире за 8 июля ведущие и участники передач вещателя обсуждали идею проведения совместного телемоста с российским телеканалом "Россия24" под названием "Надо поговорить", а также его дальнейшую отмену.
Признав наличие языка вражды в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала NewsOne, а также нарушение законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" и факт неустранения лицензиатом нарушений законодательства, Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание.
Согласно закону "О телевидении и радиовещании", Нацсовет может обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии только после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскания штрафа" за нарушение вещателем одной и той же нормы закона в течение года.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.
15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".
16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.
Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.
Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.
Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.
Кстати, а разве подобное приподношение информации не является манипулятивным с определенным воздействием на психику человека?. Как по мне уже за это можно их...
Получается провалили реформу.
Не просто так же зебіки його назначили.
Не просто так же зебіки його назначили.
и вдруг
Нацсовет пользовалась ...
Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала ...
Это конторо третьего пола что-ли?
В редакции хоть кто-нибудь когда-нибудь, тексты вычитывает перед публикацией?
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
Мирослав Вересюк 13. 08. 2019 р.