EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  542  17
Все про:реестр (156) Чернев (1)

 Существует около 350 реестров с информацией об украинцах, но они не взаимодействуют. Мы хотим это исправить, - нардеп от СН Чернев

У "Слуги народа" хотят связать все существующие в стране реестры с информацией о гражданах, чтобы устранить коррупционную составляющую и ускорить процесс обмена данными между госорганами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал один из авторов документа, член комитета по диджитализации Егор Чернев.

"У нас есть законопроект "Про державні публічні реєстри". Это то, что позволит нормальный обмен данными между госорганами. Он будет идти в паре с законопроектом о персональных данных. Потому что сегодня реестр Минюста не может взаимодействовать с реестром ЦИК. Или с реестром "Прозорро". Если для участия в тендере нужна справка о несудимости, то зачем мне идти за ней в МВД, если ведомства сами смогут запросить тот или иной документ друг у друга", - отметил он.

Он сообщил, что в Украине около 350 реестров, которые содержат огромное количество информации о гражданах, но не взаимодействуют. "Мы хотим это исправить. Чтобы человек обратился в одну точку, и получил все документы", - добавил нардеп.

Читайте также: Покупка SIM-карты по паспорту – нормальная для Европы практика. Это как вопрос безопасности, так и диджитализации государства, - нардеп от СН Чернев

Полный текст интервью с Егором Черневым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3146662
 
   
 Топ комментарии
 
Сбор на Лубянке. Видимо, это и есть "точка".
 показать весь комментарий
 
И минстеця уже нет...а порохоботы есть...парадоксально...но факт.... Існує приблизно 350 реєстрів з інформацією про українців, але вони не взаємодіють. Ми хочемо це виправити, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 9561
 показать весь комментарий
 
Объясняю про цифровой концлагерь.
В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:
Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя.
Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан!
Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.
Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции.
(Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).
Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)
И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.
В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.
Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".
Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.
А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.
UPD. Вижу, что главное не сказано простыми словами. Ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования. Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий. При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
(c)Roman Ustinov
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сбор на Лубянке. Видимо, это и есть "точка".
 показать весь комментарий
 
 
Дуже цікавим буде аналіз цих зведених реєстрів і доступ до зведеної інформації! Реєстр нерухомості при порівнянні з реєстром податкової дозволить визначити людей які мають нетрудові доходи, тобто не сплачують великих податків, але володіють нерухомістю на сотні тисяч та мільйони доларів! Якщо податкова отримає доступ до реєстрів нерухомості і отримає завдання перевіряти громадян які мають дорогу нерухомість і не мають великих відрахувань по податкам на доходи фізосіб - ми наповнимо бюджет сотнями мільярдів додаткових податків! Якщо взяти реєстри власників дорогих автівок, яхт, літаків і порівняти його з податковим реєстром то також з'ясується багато неплатників податків! Якщо взяти реєстр власників підприємств які мають мільйонні обороти то також виявиться що в бюджет недоплачуються сотні мільярдів гривень податків!
 показать весь комментарий
 
 
Меня больше волнует сохранность этих данных. Вопрос что у кого для меня вторичен, как минимум. Я не совсем знаком с законами, но разве не требуется открытое дело, решение суда для того, чтобы анализировать собственность того или иного человека? По-моему такое можно делать и сейчас. Но все данные объединить в "одну точку" - признак того, что под видом борьбы с коррупцией ,и вас нагнут так, что скучно не покажется.
 показать весь комментарий
 
Объясняю про цифровой концлагерь.
В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:
Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя.
Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан!
Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.
Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции.
(Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).
Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)
И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.
В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.
Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".
Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.
А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.
UPD. Вижу, что главное не сказано простыми словами. Ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования. Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий. При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
(c)Roman Ustinov
 показать весь комментарий
 
 
Эти зебобики эту справку о несудимости куда уже только не приплетают...
Я 55 лет прожил...и мне эта справка ни разу в жизни не понадобилась....
 показать весь комментарий
 
 
Потому что на любую государственную службу берут только при наличии этой справки, а в порохоботы - кого попало, даже сидевших.
 показать весь комментарий
 
 
А для поступления в боты слуг урода..эта справка обязательна..?? Ты получал..??
 показать весь комментарий
 
 
Тогда понятно, почему ты нормальную работу так и не нашел.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, зе!бильчик, а когда же наконец-то зе!коМанда найдёт секретный офис порохоботов на Банковой? Уже ж больше трёх месяцев там тусуются, а даже ищейка Данилюк так и не нашёл. ДОКОЛЕ?!
 показать весь комментарий
 
 
И минстеця уже нет...а порохоботы есть...парадоксально...но факт.... Існує приблизно 350 реєстрів з інформацією про українців, але вони не взаємодіють. Ми хочемо це виправити, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 9561
 показать весь комментарий
 
 
Если тебе в жизни не понадобились костыли или инвалидное кресло, значит их не надо выпускать?
 показать весь комментарий
 
Пральна. Всю инфу про всех украинцев надо отдать надсмотрщикам.

Тогда точно все будут счастливы.
 показать весь комментарий
 
 
Єгор Чєрнєв вже виявив себе пі.арасом гнійним , викидайте вже це гівно , мені такі дупутати не потрібні .
 показать весь комментарий
 
Это какой-то бандит и дурак! Морда кирпича просит.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх