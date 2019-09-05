EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  7887  104
Все про:земля (1512) Турчинов (3175)

 Право владения украинской землей должны иметь исключительно граждане Украины, - Турчинов

Обеспечение на законодательном уровне исключительного права владения украинской землей для граждан Украины - это главный рычаг, который заставит земельную реформу и вновь созданный рынок земли работать на украинцев и будущее нашей страны.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал Александр Турчинов в своем блоге.

Читайте также: Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук

По его словам, создание рынка земли является стратегическим вопросом, много лет искусственно блокировавшимся в нашей стране. "Прозрачный рынок земли способен значительно увеличить инвестиционную привлекательность отечественного агропромышленного комплекса, остановить теневые схемы земельного оборота, стать значительным ресурсом экономического роста и увеличить поступления в центральный и местные бюджеты", - отметил Александр Турчинов.

В то же время, он убежден, что земельный вопрос всегда является социально-доминантным и "при непродуманных, неподготовленных резких шагах может стать детонатором взрыва социального недовольства и дестабилизации".

"Главный рычаг, который заставит земельную реформу и вновь созданный рынок земли работать на украинцев и будущее нашей страны, - это обеспечение на законодательном уровне исключительного права владения украинской землей для граждан Украины. Как физическими лицами, так и конечными бенефициарами украинских предприятий, имеющими право покупать землю сельскохозяйственного назначения, должны быть исключительно граждане Украины", - написал политик.

По его мнению, выход на украинский земельный рынок иностранных игроков, в частности мощных транснациональных корпораций, как пообещал глава нового правительства, "превратит в аутсайдеров, а в перспективе - в банкротов даже довольно крепких украинских агробизнесменов, не говоря об армии наших фермеров, большинство из которых сейчас еле держится на плаву". "Слишком несопоставим финансовый потенциал и возможность доступа к кредитным ресурсам у мировых компаний и отечественных аграриев", - добавил он.

"Исключительное право украинцев на владение сельскохозяйственной землей заставит западных партнеров инвестировать в украинских национальных производителей, значительно усилив их потенциал и возможности, а главное, сохранит одну из лучших земель в Европе от истощения и агрессивного использования ради получения сверхприбылей", - отметил Турчинов, добавив, что такой важный предохранитель существует во многих цивилизованных странах.

По его словам, несмотря на то, что рост поступлений в бюджет будет более медленным, чем при анонсированном рынке земли без каких-либо ограничений, "мы обеспечим приоритетные экономические позиции и стартовые преимущества для национальных производителей и наших сограждан, работающих в аграрном секторе, а главное, сохраним право собственности на плодородную землю для будущих поколений украинцев ". "Это будет залогом устойчивого экономического роста, свободы и независимости нашей страны", - резюмировал Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3146660
 
   
 Топ комментарии
 
зебилы - в батраки пойдете? - вопрос именно так стоит ))))))))
 показать весь комментарий
 
Хтось хоче продати землю й на тому показати, що економіка росте. Продай квартиру - у тебе будуть гроші, але жити будеш у друзів. Це дурна й некорисна справа. Від того, що квартира буде не твоя - твоя економіка не зросте.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Да этот старый коммуняка уже Крым просрал.
 показать весь комментарий
 
ПРОДАЖА ЗЕМЛІ
Ох, мораторій, мораторій
На продаж нашої землі
В масі законів не прозорій
Хто ж вже хазяїн на землі?

Води набрала в ротик Юля,
А як при Петі верещала!
П'ять років їм давала дулю
Ринок землі тут не давала.

Чекає «Беня» й його друзі
Як люди-кнопки зроблять це
І землю скуплять тут в окрузі
За копійки візьмуть тут все.

А сірій масі вже втирають,
Що українські фірми всі
А то, що їхні «слуги» знають-
Земелька їх у всій красі.
05.09.2019
Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх