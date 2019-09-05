 Путин: В ближайшее время совместно с Киевом объявим о решениях по обмену, но относительно Клыха и Карпюка у нас "особая позиция"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.
"Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер.
Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция".
"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин.
Встреча Путина с Медведчуком прошла "на ногах" в кулуарах Восточного экономического форума.
Ранее в среду два дипломатических источника сообщили, что процесс "обмена" удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.
Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.
Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.
Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".
В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.
По поводу этого сепара... Не могу понять - это ваще страшный сон или на самом деле?
Задача государства Украина вытащить своих граждан, незаконно осуждённых и украденных рашкой. Любое прогрессивное государство в первую очередь поступало бы именно так.
Пусть сначала обменяют, потом будем посмотр5ть. Наши переговорщики тоже не пальцем деланные
А то тут соевая ботоферма , сидя на диванах, уже рвутся в бой
Ещё никого не обменяли .
Вы приверженец таких методов? Это по Ницше - ради тысячи можно пожертвовать одним, падающего толкни. Ницше, которого любил гитлер и, просто уверена, судя по его действиям, путен.
А вы представьте, что-то плену, не дай Бог , ваш сын?
Куда бы девался ваш херов диванный героизм.
Если цемаха допросили и отработали, то пусть меняют.
Доказательств и так вагон и тележка.
У нас и крым тоже аннексирован , а действий запада ноль. Не могут разобраться в деталях )))
І так- ви зробили це разом.