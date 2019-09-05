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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Медведчук (967) моряки (900) обмен (739) Путин (25020) политзаключенные (1300) Клых (215) Карпюк (162)

 Путин: В ближайшее время совместно с Киевом объявим о решениях по обмену, но относительно Клыха и Карпюка у нас "особая позиция"

Решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.

"Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер.

Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин про обмен военнопленными: Он будет масштабным и станет шагом к нормализации отношений между Украиной и Россией. ВИДЕО

"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин.

Встреча Путина с Медведчуком прошла "на ногах" в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее в среду два дипломатических источника сообщили, что процесс "обмена" удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Источник: https://censor.net.ua/n3146656
 
 
 Топ комментарии
 
п.с.

Зеленский стал на колени. И спас Путина
Мир любой ценой выглядит вот так
Цемаха отпустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.

Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.

Зеленский помножил на ноль работу СБУ
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. Службы, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.

презЕдент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.


Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.
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да уже есть дорожная карта по референдуму Украинской Народной Республики
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зеЛеная падаль сливает все что только можно!
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ближайшее время - это когда зелебоб лично доставит цёлуха в горловку и извинится на коленях.
По поводу этого сепара... Не могу понять - это ваще страшный сон или на самом деле? Путін: Найближчим часом спільно з Києвом оголосимо про рішення щодо обміну, але стосовно Клиха та Карпюка у нас "особлива позиція" - Цензор.НЕТ 7190
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В ближайшее время совместно с Киевом - твою шмарклю в грязь - вроде и войны нет...
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Вот интересно, Цемах ведь тоже украинец, получается Зеленский обменивает одних украинцев на других
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Когда оно уже сдохнет. Сколько лет этому казлу, 70 ?
Задача государства Украина вытащить своих граждан, незаконно осуждённых и украденных рашкой. Любое прогрессивное государство в первую очередь поступало бы именно так.
Пусть сначала обменяют, потом будем посмотр5ть. Наши переговорщики тоже не пальцем деланные
А то тут соевая ботоферма , сидя на диванах, уже рвутся в бой
Ещё никого не обменяли .
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Вони виправдають будь-що зроблене їхнім кумиром.
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Когда сына сталина взяли в плен , он сказал известную фразу- Я солдата на фельдмаршала не меняю.

Вы приверженец таких методов? Это по Ницше - ради тысячи можно пожертвовать одним, падающего толкни. Ницше, которого любил гитлер и, просто уверена, судя по его действиям, путен.
А вы представьте, что-то плену, не дай Бог , ваш сын?
Куда бы девался ваш херов диванный героизм.
Если цемаха допросили и отработали, то пусть меняют.
Доказательств и так вагон и тележка.
У нас и крым тоже аннексирован , а действий запада ноль. Не могут разобраться в деталях )))
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Потом будем посмотреть? Потом "посмотреть" уже будет поздно. Такие вещи делются только тогда, когда Путин уже получил что-то существенное для него. Иначе бы обмена не было. Что непонятного, и на что еще надо "посмотреть". За 5(а то и больше) лет могла бы выучить того, с кем имеешь дело.
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Ну що, зебіли, готуйтеся до ЛАР і ДАР в складі Української Малоросійської Республіки.
І так- ви зробили це разом.
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Взяти Мертвечука и ПОМИНЯТИ НА ВСИХ ПОЛОНЕНИХ.
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осталось ликвидировать нафтогаз, парализовать укроборонпром, раздать звр нариду, довести страну до дефолта, выполнить минские в одностороннем порядке и признать окупацию крыма
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Порошенко разорится на ботов,строчат безустали,идиоты🤣🤣🤣
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