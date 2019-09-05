EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  3597  15
Все про:депутат (2723) избиение (9327) прокуратура (3624) розыск (637) угрозы (624)

 Экс-нардепу сообщили о подозрении и объявили в розыск: он ударил сельского голову на Киевщине и угрожал ему ружьем, - прокуратура

Под процессуальным руководства Киево-Святошинской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по заявлению сельского головы села Плахтянка о причинении ему телесных повреждений одним из бывших народных депутатов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый экс-депутат находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения. Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Как депутаты с себя неприкосновенность снимали. ФОТОрепортаж

В настоящее время в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины.

Подозреваемый объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3146655
 
 
 Топ комментарии
 
Дал по морде голове сельсовета и уже такой кипишь подняли. Зато массовых убийц, грабителей, предателей и террористов выпускают на волю
 показать весь комментарий
 
От таке, оце як раптово стати доторканим.
 показать весь комментарий
 
кого .... ЗЕДЕБИЛОВ... Екснардепу повідомили про підозру й оголосили в розшук: він ударив сільського голову на Київщині і погрожував йому рушницею, - прокуратура - Цензор.НЕТ 595 СОГЛАСЕН помню еще при Януковиче это было а сроки то тютю возбудил Рябой без шапки и мосха ну ну.... Карнавализация хотите зрелищ судилищ получите зебобики мои...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кого .... ЗЕДЕБИЛОВ... Екснардепу повідомили про підозру й оголосили в розшук: він ударив сільського голову на Київщині і погрожував йому рушницею, - прокуратура - Цензор.НЕТ 595 СОГЛАСЕН помню еще при Януковиче это было а сроки то тютю возбудил Рябой без шапки и мосха ну ну.... Карнавализация хотите зрелищ судилищ получите зебобики мои...
 показать весь комментарий
 
 
Набери повний рот лайна і плюнь на них, як ти вмієш.
 показать весь комментарий
 
 
и что вумное пердонул дефектный ты так в кровати с женщинами поступаешь ну тогда ты явно п...АС Екснардепу повідомили про підозру й оголосили в розшук: він ударив сільського голову на Київщині і погрожував йому рушницею, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2780
 показать весь комментарий
 
Дефективний тебе ************ на похмілля склепав,а дефективна стоя народила. Екснардепу повідомили про підозру й оголосили в розшук: він ударив сільського голову на Київщині і погрожував йому рушницею, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4977
 показать весь комментарий
 
пойди к онкологу у тебя пузхлына мосха котрого нет а мамку собственную нехорошо трахать Ли номерной.... ушлебок.... зедебильно пи... сный...
 показать весь комментарий
 
Смердить заказузою на кілометр...
Нічого не змінилось.
 показать весь комментарий
 
 
Дал по морде голове сельсовета и уже такой кипишь подняли. Зато массовых убийц, грабителей, предателей и террористов выпускают на волю
 показать весь комментарий
 
 
якщо голова був з зе-манди то усе зробив правильно
 показать весь комментарий
 
А ты дурачок асилел статью? ЕКСдепутат
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх