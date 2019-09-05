 Экс-нардепу сообщили о подозрении и объявили в розыск: он ударил сельского голову на Киевщине и угрожал ему ружьем, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый экс-депутат находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения. Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.

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В настоящее время в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины.

Подозреваемый объявлен в розыск.