 США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Поздравляем Украину с сегодняшним успешным запуском Высшего антикоррупционного суда. Мы поддерживаем надежду украинского народа на то, что суд будет честным и независимым и будет укреплять верховенство права в Украине", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.