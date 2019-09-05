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 Политика Украины
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 США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым

Посольство США в Украине поприветствовало запуск Высшего антикоррупционного суда и выразило надежду, что он будет честным и независимым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Поздравляем Украину с сегодняшним успешным запуском Высшего антикоррупционного суда. Мы поддерживаем надежду украинского народа на то, что суд будет честным и независимым и будет укреплять верховенство права в Украине", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.

США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146650
 
   
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Посольство США в Украине поприветствовало запуск Высшего антикоррупционного суда и выразило надежду, что он будет честным и независимым. Источник: https://censor.net.ua/n3146650
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Надія вмирає останьою
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https://nv.ua/opinion/cemaha-otpustili-kak-zelenskiy-spas-putina-novosti-ukrainy-50041076.html

Зеленский стал на колени. И спас Путина
5 сентября, 14:03 469 Цей матеріал також доступний українською
Мир любой ценой выглядит вот так
Цемаха отпустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.
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При правильном ведении дела,это смерть для украинских олигархов.
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с чем вообще то проздравили с тем что в Украине гниль и кругом гумус.. от явления коррупция.. так уже скоро и уже стоит вопрос-- а будет ли та Украина с таким Зеклоуном...
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Не переживай так. Петя будет постоянный клиент этого суда.
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Для правильного дела на должности назначают через конкурсы, а не друзей, кумовей и других чертей. ЗЫ Как там беня? США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым - Цензор.НЕТ 9037
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А в Кремле что говорят? США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым - Цензор.НЕТ 7636...наверное говорят, что ордынско кумовская .коррупция бессмертна,потому что связана с РПЦ
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если судьи вакс не прелетели к нам из космоса ,то на сподівання українського народу им насрать , вот реально не понимаю как в куче говна можно найти торт США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым - Цензор.НЕТ 860
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суд будет честным и независимым/ и гуманным-как другие суды .Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи. /КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом ./ Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи. /Экс-переводчик Гройсмана Ежов признал свою вину в госизмене и вышел на свободу /Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест./ "Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - Ефремов "./ И только "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Свинарчуки в команде Зе сейчас, а мальдивский с Беней корешами стали...
Значит там все норм... - не переживайте....
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Свинарчуки везде пролезут...это агенты кремля
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Особенно после Цемаха. СУПЕРМОЛОДЕЦ!!!
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Не вешай все на зе,он не судья,а президент
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