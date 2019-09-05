 США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
"Поздравляем Украину с сегодняшним успешным запуском Высшего антикоррупционного суда. Мы поддерживаем надежду украинского народа на то, что суд будет честным и независимым и будет укреплять верховенство права в Украине", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.
30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.
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Надія вмирає останьою
Зеленский стал на колени. И спас Путина
5 сентября, 14:03 469 Цей матеріал також доступний українською
Мир любой ценой выглядит вот так
Цемаха отпустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.
Значит там все норм... - не переживайте....
Зе молодец