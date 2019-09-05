 Покупка SIM-карты по паспорту – нормальная для Европы практика. Это как вопрос безопасности, так и диджитализации государства, - нардеп от СН Чернев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал один из авторов документа, член комитета по диджитализации Егор Чернев.

Продажа сим-карточек по паспортам – это нормальная практика для европейских государств, которая решает несколько задач, утверждает он.

"С одной стороны, это вопросы безопасности. На сегодняшний день мобильные операторы и так понимают, кто какой карточкой пользовался. И при определенном желании - даже если у вас новоприобретенная в каком-то ларьке карточка – по местоположению и звонкам определенным абонентам можно установить личность. Это закроет много вопросов телефонного мошенничества и минирования, мошенничества в интернете, закладок наркотиков.

Но есть еще и второй аспект, и он был для нас основным. Это реализация программы "Государство в смартфоне", о которой говорил президент и которая является одной из основных для нас. Мы хотим, чтобы в телефоне была возможность доступа ко всем услугам государства, которые будут переведены онлайн. Нужна справка о несудимости – одним кликом! Внести данные в электронный кабинет застройщика – тоже одним кликом, без участия госслужащих!" - рассказал Чернев.

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Напомним, авторы законопроекта "Об электронных коммуникации" №1083, который предусматривает продажу SIM-карт только по паспорту и регистрации IMEI-кодов телефонов, отозвали документ из аппарата Верховной Рады после подачи его днями ранее. В своем обращении к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову Федиенко отметил, что, по согласованию со всеми соавторами, законопроект будет дорабатываться.

Полный текст интервью с Егором Черневым читайте здесь.