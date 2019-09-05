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 Политика Украины, Общество
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Все про:мобильная связь (319) диджитализация (2) Чернев (1)

 Покупка SIM-карты по паспорту – нормальная для Европы практика. Это как вопрос безопасности, так и диджитализации государства, - нардеп от СН Чернев

Законопроект "Об электронных коммуникациях" №1083, который предусматривает продажу SIM-карт только по паспорту и регистрации IMEI-кодов телефонов согласован с участниками рынка и европейскими нормами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал один из авторов документа, член комитета по диджитализации Егор Чернев.

Продажа сим-карточек по паспортам – это нормальная практика для европейских государств, которая решает несколько задач, утверждает он.

"С одной стороны, это вопросы безопасности. На сегодняшний день мобильные операторы и так понимают, кто какой карточкой пользовался. И при определенном желании - даже если у вас новоприобретенная в каком-то ларьке карточка – по местоположению и звонкам определенным абонентам можно установить личность. Это закроет много вопросов телефонного мошенничества и минирования, мошенничества в интернете, закладок наркотиков.

Но есть еще и второй аспект, и он был для нас основным. Это реализация программы "Государство в смартфоне", о которой говорил президент и которая является одной из основных для нас. Мы хотим, чтобы в телефоне была возможность доступа ко всем услугам государства, которые будут переведены онлайн. Нужна справка о несудимости – одним кликом! Внести данные в электронный кабинет застройщика – тоже одним кликом, без участия госслужащих!" - рассказал Чернев.

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Напомним, авторы законопроекта "Об электронных коммуникации" №1083, который предусматривает продажу SIM-карт только по паспорту и регистрации IMEI-кодов телефонов, отозвали документ из аппарата Верховной Рады после подачи его днями ранее. В своем обращении к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову Федиенко отметил, что, по согласованию со всеми соавторами, законопроект будет дорабатываться.

Полный текст интервью с Егором Черневым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3146649
 
 
 Топ комментарии
 
ЛОЖЬ!!!
Это на Рашке по паспортам СИМ-карты покупают, а не в Европе.
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семимильными шагами приближаемся к подобию мордора
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Объективности ради надо сказать что в Германии по паспорту.
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Например, коммерческие банки не переживают за смартфоны и сим карты !! И спокойно работают без тотальной слежки за смартфонами (телефонами) и сим картами - ПРОСТО используя ОБЫЧНОЕ программное обеспечение (!) и им этого достаточно !!!! И так делаю во всем мире !!!!
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Треба авоизація на ФБ і на Цензорі по паспорту. Щоб порохоботи були всі, як на долоні.
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Ну в РФии по паспорту, мессенжеры сливают инфу, ФСБ разве что в половых актах граждан не участвует и что? В РФии жить безопаснее стало? Теракты прекратились? Махинации?
Сказали бы прямо "мы хотим следить за каждым так сильно, что кушать не можем". Это хотя бы было честно, а то безопасность, диджитализация...
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а почему в обсуждении, этого бреда никто не вспомнил, что вся м-связь в Украине принадлежит барыгам из кремля и данные будет собирать фсб или овцам пох, судя по голосованию на выборах малороссия возрождается.
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На хрена мне "країна в смартфоні". К чему эта срачка со справкой о несудимости прямо со смартфона? Что мешает сделать нормальный сервис для всех устройств (ПК, телефон, планшет) просто имея обычное подключение к интернету? На хер вам, уродам, именно моя симка?
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И стоя теперь везде ноутбук тягать или даже стационарный комп?
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нужный и хороший закон.. Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 1904
Террористам очень тяжело будет работать без зарегистрированных Симок..... - они, террористы и диверсанты привыкли ходить везде с мобилами ....
Без мобилок ни как...
Достать правильную симку, это вам не Калаш какой нибудь достать....- невозможно...
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А шо все так возбудились, если ничего противоправного не совершать, то по боку регистрация SIM-ки и IMEI.
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Симка по паспопорту это неприятная мелочь. А вот ты попробуй симку и imei ради эксперимента привяжи.. Телефон по наследству передаваться будет
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Будет на вроде: "дед звонил, отец звонил, а ты мудaк разбил..."
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Ну так есть добровольная регистрация, сімка на контракті , іди та й реєструй
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С какого боку Украину приравнивать к Европе? Ето в Европе выпустили Цемаха причастного к массовым убийствам и сбитию самолета? Ето в Европе декриминализировали убийства, кражи в особо крупных размерах и другие преступления? Ето в Европе растаможка авто 300% от стоимости авто а пенсия $50? Почему у нас власть все время пытается с курицы срезать сала как со свиньи?
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Верим.Это же в Европе сажают за пост в сетях.
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Чё этим колхозным диджитилизаторам припекло так?
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Втрати для мобільних операторів будуть. Чому? Самі відповідайте на це питання.
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СИМки по паспорту, перепись население, диджитализация, переподчинение Нацгвардии лично Зе, друзья в руководстве СБУ и т.д. На очень недобрые мысли все это наталкивает.
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Жил был художник один...
власть он любил и холсты...
Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 2647
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Як мінімум у Бельгії і Голандії без паспорту. У Чорногорії теж раніше було без паспорта, зараз треба лише показати документ, паспортні дані не записують при цьому
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В Польше только по паспорту сим карты и регистрация только по паспорту Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 18
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Ето все делается потому что устанавливается тотальный контроль и диктатура. Власть боится бунтов и хочет отслеживать всех рабов и где они собираются в онлайн режиме. Не зря же на Рашке ето нововведение ввели уже давно. Расия тоже Европа хотите сказать???
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взять бы этого зебила за ноги, да как шмякнуть башкой об косяк! или в стране людей старше 50-ти уже не осталось? все поголовно со смартфонами ходят? зато хранение личных переписок/разговоров на три года зарезервировано. чтоб не одна фраза от гэбистов незамеченной не прошла.
дайте подержаться за горло этой мрази.
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Вот же ЗЕсуки! Начинают "копировать" Европу не уровнем жизни, зарплатами, дорогами, а ограничениями свобод!
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"Покупка SIM-карты по паспорту" - это полицейщина
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У деяких країнах, наприклад у Туреччині, місцева сімка в телефоні іноземця працює протягом обмеженого терміну. Потім апарат блокується по ІМЕІ в мережах місцевого оператора. Причина - підштовхнути до придбання апарату в цій країні. Альтернатива - зареєструвати апарат в офісі оператора, зазначивши при цьому мету і термін перебування. Наприклад туристу до трьох місяців зареєструють без зайвих запитань, процедура платна.
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А что так соевые возбудились? Все по плану Порошенко же - страна в ЕС шагает.
И тут не угодили?
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Ось чому з такми лозунгами не йти на вибори?

«Sim-карти тільки за паспортами! Обирай вільних!»

А то випливає все лайно і справжні наміри тільки після виборів
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