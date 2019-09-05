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Все про:НБУ (4475) поджог (636) покушение (786) Гонтарева (752)

 Мы расцениваем это как психологическое и физическое давление, - НБУ об инциденте с Гонтаревой

Последние инциденты с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее семьей - организованное и целенаправленное психологическое и физическое давление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НБУ.

"Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на бывшую главу НБУ. Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.

НБУ призывает правоохранительные органы обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, нынешнего руководства и сотрудников Национального банка.

Напомним, экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью. В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

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Мы расцениваем это как психологическое и физическое давление, - НБУ об инциденте с Гонтаревой 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146647
 
 
 Топ комментарии
 
Хай поверне викрадені гроші українців і ніхто не буде тиснути на цю петіну прошмандовку.
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Учитывая сколько банков она "положила"- среди их владельцев могут найтись недовольные. Правда, им скорее выгоднее вернуть её сюда, и выпытать всю подноготную.
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выгодно гонтаревой ) чтобы когда будет решаться вопрос о выдаче можно было апеллировать к суду что есть угроза жизни
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Если давление, то со стороны кого? Ведь должен же быть тот кому нужно это давление.
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Учитывая сколько банков она "положила"- среди их владельцев могут найтись недовольные. Правда, им скорее выгоднее вернуть её сюда, и выпытать всю подноготную.
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СМИ написали, что в центре Киева дотла сгорел автомобиль сына Гонтаревой. Так обычно бывает, когда готовишься попросить убежище и формируешь доказательства, что в твоей стране тебе угрожает опасность и тебя туда нельзя выдавать.

(С)

Имхо самая правдоподобная версия

Вы же знаете, что Гонтарева в ГБР проходит по ряду дел
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Два раза не пришла по повестке, теперь розыск и след шаг экстрадиция
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Гонтарева, Медведчук, Порошенко, Муженко давно должны сидеть в тюрьме, а не вытрищать свои бэньки наглые и предъявлять претензии.
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Ну если следовать логике порохоботов, что Зеленский кукла Коломойского, то как бы Коломойскому так мелко пакостить (цена машинки для семейства Гонтаревой просто пыль, да и наверняка застрахована) смысла нет. Да и вообще не его стиль.
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ее сейчас гнобят за то, что она курс обвалила и слабые корупционные банки убрала. Так того же самого сейчас хочет и Беня. Но тогда казну надо было наполнять и это была необходимая мера. Т А сейчас для чего этого хочет Беня? и тогда не пойму смысла ее преследования.нынешней властью ......
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зе-мочой глаза закрыло и Беню не видишь??
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зато тебе в самый раз, полвареника купишь и зе-гамно заешь
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ути-пути - какая агрессивная соевая тролльчатня выпрыгнула. Прям чертенок из табакерки. Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 81
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выгодно гонтаревой ) чтобы когда будет решаться вопрос о выдаче можно было апеллировать к суду что есть угроза жизни
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Сральник Вертухальный, какой у тебя здравый смысл?)))))
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Ну если пошел переход на личные оскорбления значит предыдущий комментатор в точку попал. Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 3943 Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 3943 Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 3943
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ну разве что тебе в точку (очко) попал, что ты так счастливо заулыбался
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Паяльник и Утюг главные атрибуты бандитов криворожцев из далеких 90х. Вот таой контингент вы привили во власть 73%. Янук вам еще покажется примером вежливости и культуры!!!
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Вай, вай, вай. Какой паяльник, какой утюг. Для Гонтаревой цена машинки это ваще не о чем. А ее персону и ее детишек по-моему никто покуда даже пальцем не пытался трогать.
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Хай поверне викрадені гроші українців і ніхто не буде тиснути на цю петіну ************.
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Иди к Бенциону за 5 ярдамми баксов, зильонае!
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А Беня тут причем? Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 6839 Судя по тому как развиваются события по Привату походу Порох с Гонтаревой ему еще должны. Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 6839 Вот с них эти деньги и спрашивайте.
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то водила в Лондоне тоже надавил на нее? Мы расцениваем это как психологическое и физическое давление, - НБУ об инциденте с Гонтаревой - Цензор.НЕТ 2311
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слышал звон, но не в курсе, что сгоревшая машина не имеет отношения на дтп в лондоне? Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 5928
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Я думал что здесь именно это обсуждают В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой. ФОТО. Ааааа - протупил. Я так понял сарказм. Я вообще этот момент выпустил из внимания.
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а чого це сутьба бившего так іпьот нацбанк??
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і, ващє, чого тут пишуть за якусь козу із заморскіх *******? У нас тут Україну оптом і в розніцу розпродають
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Может она сама ту машинку подпалили.
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Странно, не давили, не трогали, а тут , когда начали расследовать ее дело, вдруг началось))
Сожгли машину ее полной тезки!
Гонтарева очень не хочет в Украину и создаёт шоу под названием 'оставьте меня в лондоне'
Ведь очевидно, кому выгодно жечь машины гонтаревой в закрытой территории дома
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А это не ей намеки, она тут никому не нужна, это намеки действующему правлению НБУ, которое тут
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Причина проста - подельникам Порошенко очень не хочется возвращаться и отвечать за свои делишки. Тогда ведь следы и к самому ПОПе выйдут.
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Баран, свидетельские показания ничто, по сравнению с документами. А если есть документы, но и свидетельских не нужно. Так что иди лечись уриной в очи
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Гонтарева, Вовк, Свинарчук и другие шоколадные подельники которые сейчас прячутся заграницей - это потенциальные обвиняемые, а не свидетели. Им за свою шкуру страшно.
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Кубив, Ворушилин и Гонтарева, должны сидеть пожизненно ! 😎
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Та пускай возвращается из Лондона, ее защитят в Лукьяновском СИЗО.
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Ну конечно обеспечение безопасности регуляторов роста, только не гривны, а доллара, плять в три раза, СКОТЫ.
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НацБанку надо написать заявы и питы,а не лезть в политику.Опустили гривню в преисподнюю и -кум королю.Идите лесом и не оглядывайтесь500 млрд хапанули на закрытии банков .
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