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Все про:банки (1636) Латвия (708) отмывание денег (161) Россия (73761)

 Латвия не хочет быть финансовым мостом между Россией и ЕС. Отмывание грязных денег совсем не то, что нам нужно, - вице-спикер Бейтнере-Ле Галл

Попытки позиционировать Латвию как финансовый мост между Россией и Европой неприемлемо.

Об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявила вице-спикер Сеймаса Латвии Дагмара Бейтнере-Ле Галл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Нам часто говорят - у вас есть уникальное положение, благодаря вашей финансовой системе вы стали финансовым мостом между Россией и ЕС. Зачем вам уничтожать это преимущество? Но я хочу сказать - это совсем не то, что нам нужно", - заявила она.

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"Такие заявления несут опасный сигнал - вы ценны благодаря российским капиталам. И это неприемлемо для нас! Мы никогда не были банковской нацией, поэтому предпочитаем более привычные для себя занятия, чем отмывание грязных денег", - комментирует Дагмара Бейтнере-Ле Галл.

Также, по ее словам, нынешняя языковая политика Латвии является наиболее эффективным способом противостояния экспансии со стороны РФ.

"Наш язык - это наша страна. Поэтому не случайно против законодательных требований об обязательном знании латышского языка выступают те политики, которые считают, что лучшее будущее для Латвии - это мягкий протекторат со стороны РФ", - пояснила вице-спикер.

Источник: https://censor.net.ua/n3146646
 
 
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А у нас з приходом малороса до влади стало все навпаки...
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Красиво изложила, прямо таки не пальцем в бровь, а вилкой в глаз.
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