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 Наемники РФ проводят командно-штабные учения на оккупированном Донбассе, - разведка

Командование ВС РФ наращивает уровень оперативной подготовки штабов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и боевой подготовки подчиненных им подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, под общим руководством штаба Южного военного округа ВС РФ (место дислокации - Ростов-на-Дону, РФ), на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях на этой неделе предпринят ряд командно-штабных учений с определенным составом российских оккупационных войск.

"Особое внимание уделяется применению сил и средств разведки и управлению огнем артиллерийских подразделений и противовоздушной обороне", - сказано в сообщении.

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При этом, как сообщили в украинской разведке, мероприятия проводятся синхронизировано в рамках двусторонних учений по управлению войсками (силами) 8 общевойсковой армии (штаб - в г. Новочеркасск, Ростовская область) Южного военного округа ВС РФ на Донском операционном направлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3146644
 
 
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не планирует выселять российское население с территории Сибири после перехода ее под контроль Пекина. По словам главы государства, при определенных условиях россияне и китайцы могут уживаться вместе.

Гуманно.
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