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 Политика Украины
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 Холодницкий о начале работы ВАКС: Я надеюсь, мы увидим приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выразил надежду, что судьи Высшего антикоррупционного суда не станут коррупционерами.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что Высший антикоррупционный суд (ВАС) вынесет приговоры по резонансным делам в отношении бывших народных депутатов и чиновников. Об этом он заявил журналистам после торжественного мероприятия по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я надеюсь, что с началом работы Высшего антикоррупционного суда мы увидим приговоры. Обвинительные, оправдательные, но приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове, обо всех делах НАБУ и САП", - сказал Холодницкий.

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Он заявил, что прокуроры САП готовы поддерживать обвинение в новосозданном суде.

Также Холодницкий выразил надежду, что судьи Высшего антикоррупционного суда не станут коррупционерами.

"Я уверен в том, что судьи Высшего антикоррупционного суда взяток брать не будут. А если такие факты появятся, то расследовать их будет Государственное бюро расследований", - добавил Холодницкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3146642
 
   
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новини від пречесної влади, яка ніколи не краде:Генпрокуратура признала Крючкова потерпевшим в деле "Центрэнерго"
Генеральная прокуратура признала Дмитрия Крючкова потерпевшим в качестве бенефициара ООО "Баланс груп" (уголовное производство от 20 мая 2019 года). Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения "Экономической правды" со ссылкой на постановление ГПУ от 29 июля.

https://oligarh.media/2019/09/05/genprokuratura-priznala-kryuchkova-poterpevshim-v-dele-tsentrenergo/

і да вова тут савсєм ні прі чьом, то луцик втіхаря то зробив
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А де прізвище Порошенко? Щось не бачу його в цьому списку. А як же мародерство на крові?
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приговоры точно будут, вопрос только какие????????????
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Холодницкий дал четкий ответ, что ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ и обвинительные.
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Пора вже цього вгодованого борова холодницького відірвати від високооплачуваного корита.
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Вот и дадим оценку Порошенковскому Суду. А если и его посадит, ему цены не будет, имею ввиду ПОРОШЕНКУ.
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Если не посадит - дадим оценку Порошенковскому Суду. А если посадит - тогда это уже будет суд Зеленского, новые лица, результаты работы новой власти и блаблабла.
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а порох тут каким боком? это ж вроде новый антикоррупционный суд.
зеля только сегодня открывал
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а все те года что вы были у поросяты за пазухой, вы чем занимались?! А знаем разваливали дела и делили откаты!
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Не смешите. Посадят они их. Ага, держите карман шире. Те же самые морды будут тем же 5 лет заниматься. Еще 5 лет етот цирк и издевательство терпеть? К тому же в Украине НЕТ судов. Все решения выносятся по звонку сверху. Суд только выступает посредником и берет свою долю.
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Холодницкий озвучил своих спонсоров и предупреждает их всеми возможными методами
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