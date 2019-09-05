 Холодницкий о начале работы ВАКС: Я надеюсь, мы увидим приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что Высший антикоррупционный суд (ВАС) вынесет приговоры по резонансным делам в отношении бывших народных депутатов и чиновников. Об этом он заявил журналистам после торжественного мероприятия по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я надеюсь, что с началом работы Высшего антикоррупционного суда мы увидим приговоры. Обвинительные, оправдательные, но приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове, обо всех делах НАБУ и САП", - сказал Холодницкий.
Он заявил, что прокуроры САП готовы поддерживать обвинение в новосозданном суде.
Также Холодницкий выразил надежду, что судьи Высшего антикоррупционного суда не станут коррупционерами.
"Я уверен в том, что судьи Высшего антикоррупционного суда взяток брать не будут. А если такие факты появятся, то расследовать их будет Государственное бюро расследований", - добавил Холодницкий.
Генеральная прокуратура признала Дмитрия Крючкова потерпевшим в качестве бенефициара ООО "Баланс груп" (уголовное производство от 20 мая 2019 года). Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения "Экономической правды" со ссылкой на постановление ГПУ от 29 июля.
https://oligarh.media/2019/09/05/genprokuratura-priznala-kryuchkova-poterpevshim-v-dele-tsentrenergo/
і да вова тут савсєм ні прі чьом, то луцик втіхаря то зробив
зеля только сегодня открывал