 Суд арестовал без права залога мужчину, продававшего порнографию с участием своих малолетних детей, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией Украине прекращена деятельность мужчины, который изготовлял и распространял изображения порнографического характера с участием собственных малолетних детей.

"Установлено, что житель Киевской области, используя устройство для получения оптических образов объектов с помощью фото- и видеосъемки, изготовил с участием своих детей - пятилетнего сына и двухлетней дочери фото- и видеоизображения, содержащие изображения откровенного сексуального поведения, которые хранил и сбывал на форумах сети "DarkNet".

Порнографические видео с участием своих детей он оценивал в 100 долларов США за единицу. С целью предотвращения его идентификации оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в ходе обыска на его компьютере обнаружено более 150 ГБ порноконтента с участием детей, а также выявлен дополнительный жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобных видео и фото.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Печерским районным судом г. Киева 04.09.2019 во время закрытого судебного заседания ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, чем полностью поддержана позиция прокурора.

Справка: санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.