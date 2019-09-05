EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  506  19
Материалы по теме:
Все про:Добкин (946) суд (22511)

 Заседание суда по делу Добкина перенесли в восьмой раз

Дзержинский райсуд Харькова перенес заседание по делу о незаконной передаче земли, где одним из подозреваемых является экс-глава Харьковской ОГА и бывший народный депутат Михаил Добкин.

Об этом Укринформу рассказали в суде, передает Цензор.НЕТ.

"Назначено на 4 сентября заседание суда не состоялось, так как председательствующий судья Алексей Шишкин в отпуске", - сообщили в суде и добавили, что дата нового заседания уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения. ФОТО

Как сообщалось, 5 августа Дзержинский райсуд Харькова перенес заседание по этому делу, поскольку один из судей в отпуске, а один из защитников Добкина занят в другом процессе. Добкина на суде не было.

До этого, начиная с 2018 года, суд переносили шесть раз, в том числе из-за неявки представителей Генпрокуратуры и двух подозреваемых, в том числе экс-заместителя Харьковского городского головы Татьяну Овинникову, а также по причине отпусков судей, неявки обвиняемых и защитников.

В деле вместе с Добкиным проходят главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель мэра Харькова Татьяна Овинникова, экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин, а также руководители ряда обслуживающих кооперативов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Добкин прибыл в Генпрокуратуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Производство в отношении Добкина касается 36-ти земельных участков в Харькове общей площадью 78 га стоимостью более 220 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3146637
 
 
 Топ комментарии
 
може Добкін не винен? якби був винен, то ще би Петя посадив.
 показать весь комментарий
 
ЗЕЛЕНСКИЙ, почему Добкин не сидит?!

 показать весь комментарий
 
Як там по закону, коли складається графік відпусток і хто призначав засідання коли суддя у відпустці, тупі відмазки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
може Добкін не винен? якби був винен, то ще би Петя посадив.
 показать весь комментарий
 
 
Ну всем известно, что Петя - то подельник и содерибанщик. А вот почему новые молодые лица до сих пор не посадили? неужто тоже?
 показать весь комментарий
 
ПОТОМУ ЧТО ДОБКИН,КЕРНЕС ЭТО СВОИ КОРЕША ДЕПУТАТЫ ТОЛЬКО КЛИЧКА МОГУТ УВОЛИТЬ А ТЕХ ПАЦАНОВ НЕ ТРОГАЮТ И СЕЙЧАС 5 ЛЕТ БУДУТ РАССКАЗЫВАТЬ ЧТО ПОРОХ ДО СИХ ПОР СРЕТ В ШТАНЫ ВОВКЕ ЗЕЛЕНСКОМУ ВСЁ ОН ВИНОВАТ
 показать весь комментарий
 
До каких пор этот хрен-Кернес будет крышевать сепаров в Харькове??
 показать весь комментарий
 
Та выпустить добкина как Цемаха да и дело с концом. Чего вы мучаете человека?
 показать весь комментарий
 
 
да ничего ему будет...во первіх родословная не позволяет таких судить...да у нас и терорюг убийц отпускают
 показать весь комментарий
 
 
А никто не пробовал как то ограничить эти переносы?
Реально до 2 х лет можно тянуть!
 показать весь комментарий
 
 
Зелю поховають судді,бо вже на Поросьонкіна кивати марно,це вже Зеліни суди.
 показать весь комментарий
 
 
Як там по закону, коли складається графік відпусток і хто призначав засідання коли суддя у відпустці, тупі відмазки.
 показать весь комментарий
 
 
Вангую - дев'ятий і десятий рази теж пропустять. Потужна поросяча рехворма вона така.
 показать весь комментарий
 
 
.Насправді досить потужна, ні новий президент, ні новий кабмін, ні нова Рада, голова СБУ, міністр МВС нічого не можуть зробити, питання, нащо нам така купа імпотентів?
 показать весь комментарий
 
При пэте такого не было)) При пэте добкин уже пять лет ящики на зоне клепал, а тут такое)))
 показать весь комментарий
 
 
Дупа - тень Гепы.А сейчас распух,может и не дожить до суда.Придёт время и регионального лузера отвечать.
 показать весь комментарий
 
 
он вроде сидит дольше, чем сама Савченко, а где ее закон?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх