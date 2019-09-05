 Заседание суда по делу Добкина перенесли в восьмой раз

Об этом Укринформу рассказали в суде, передает Цензор.НЕТ.

"Назначено на 4 сентября заседание суда не состоялось, так как председательствующий судья Алексей Шишкин в отпуске", - сообщили в суде и добавили, что дата нового заседания уточняется.

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Как сообщалось, 5 августа Дзержинский райсуд Харькова перенес заседание по этому делу, поскольку один из судей в отпуске, а один из защитников Добкина занят в другом процессе. Добкина на суде не было.

До этого, начиная с 2018 года, суд переносили шесть раз, в том числе из-за неявки представителей Генпрокуратуры и двух подозреваемых, в том числе экс-заместителя Харьковского городского головы Татьяну Овинникову, а также по причине отпусков судей, неявки обвиняемых и защитников.

В деле вместе с Добкиным проходят главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель мэра Харькова Татьяна Овинникова, экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин, а также руководители ряда обслуживающих кооперативов.

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Производство в отношении Добкина касается 36-ти земельных участков в Харькове общей площадью 78 га стоимостью более 220 млн грн.