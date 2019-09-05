 "Моя цель - сделать невозможной коррупцию в армии", - Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналу НВ.

Так, Загороднюк озвучил три приоритета в работе на посту министра обороны.

1. Первый приоритет - военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них. Как на передовой, так и в военных частях. На практике это означает: улучшение питания, вещевого и медицинского обеспечения, качественное жилье, социальная поддержка, образование и развитие. Это изменение отношений между командирами и подчиненными, офицерами и сержантами. Ценность специалистов и уважение к ним - независимо от званий и должностей. Это также предполагает изменение системы образования и приведения военных образовательных программ к натовским стандартам.

2. Стандарты НАТО. За последние пять лет кое‑что было сделано, но теперь стандарты лучших армий мира должны стать реальностью. Речь идет о новых установках, новой структуре управления вооруженными силами, новых подходах к подготовке войск, вооружению и военной технике, вещевому обеспечению, комплектации личным составом, военной инфраструктуре и оборонному планированию.

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3. Порядочность. Воровать, как и неэффективно использовать ресурсы армии — преступление. Моя цель — сделать невозможной коррупцию в армии. Это не только про "посадки". Речь идет о прекращении коррупционных проявлений или о быстром и эффективном расследовании коррупционных дел, которые возникают. Министерство не может непосредственно судить коррупционеров, но мы точно можем сделать так, чтобы эти процессы были прозрачными. И это позволит максимально исключить любую возможность для отдельных должностных лиц повлиять на решения. Нам также необходимо наладить систему контроля, мониторинга и аудита. Это кропотливая работа, но без нее пресечь коррупцию будет невозможно.

Как сообщалось, 44-летний Андрей Загороднюк - бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Учился в Киевском национальном университете имени Шевченко, Университете Уорвик и в Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.

5 июля 2019 был назначен внештатным советником Президента Владимира Зеленского.

29 августа Верховная Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка министром обороны Украины.