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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5922) Загороднюк (13)

 "Моя цель - сделать невозможной коррупцию в армии", - Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны

Новоназначенный министр обороны Украины Андрей Загороднюк надеется, что за время его работы в Кабмине стандарты НАТО в украинской армии станут реальностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналу НВ

Так, Загороднюк озвучил три приоритета в работе на посту министра обороны.

1. Первый приоритет - военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них. Как на передовой, так и в военных частях. На практике это означает: улучшение питания, вещевого и медицинского обеспечения, качественное жилье, социальная поддержка, образование и развитие. Это изменение отношений между командирами и подчиненными, офицерами и сержантами. Ценность специалистов и уважение к ним - независимо от званий и должностей. Это также предполагает изменение системы образования и приведения военных образовательных программ к натовским стандартам.

2. Стандарты НАТО. За последние пять лет кое‑что было сделано, но теперь стандарты лучших армий мира должны стать реальностью. Речь идет о новых установках, новой структуре управления вооруженными силами, новых подходах к подготовке войск, вооружению и военной технике, вещевому обеспечению, комплектации личным составом, военной инфраструктуре и оборонному планированию.

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3. Порядочность. Воровать, как и неэффективно использовать ресурсы армии — преступление. Моя цель — сделать невозможной коррупцию в армии. Это не только про "посадки". Речь идет о прекращении коррупционных проявлений или о быстром и эффективном расследовании коррупционных дел, которые возникают. Министерство не может непосредственно судить коррупционеров, но мы точно можем сделать так, чтобы эти процессы были прозрачными. И это позволит максимально исключить любую возможность для отдельных должностных лиц повлиять на решения. Нам также необходимо наладить систему контроля, мониторинга и аудита. Это кропотливая работа, но без нее пресечь коррупцию будет невозможно.

Как сообщалось, 44-летний Андрей Загороднюк - бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Учился в Киевском национальном университете имени Шевченко, Университете Уорвик и в Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.

5 июля 2019 был назначен внештатным советником Президента Владимира Зеленского.

29 августа Верховная Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3146630
 
 
 Топ комментарии
 
С коррупцией надо бороться , согласен , но я не услышал , что Украину надо защищать от русской орды .
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первая задача - оборона страны!!!!!
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Max Linski‏ @maxlinski

Соня Кошкина: Найем получит большой пост в Укроборонпроме. Казалось бы - за какие заслуги? Кто такой внайем для узеленского? Расставляют проверенных гэбешных гнид в оборонку

Geodeathiya‏ @Geodeathiya 4 сент.
Может он в оборонку своего Афганистана станет?
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Це точно міністр оборони чи черговий квартальський клоун?
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Это для нормального министра обороны, а не для тупого популиста. Навыбирали зебилы, прости господи .....
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С коррупцией надо бороться , согласен , но я не услышал , что Украину надо защищать от русской орды .
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Просто це слово красиво лягає на вуха.
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"Сын Павла Загороднюка - владельца компании Nadra Group, которая занимается производством оборудования для бурения, и советника бывшего премьера Николая Азарова. Википедия называет Андрея Загороднюка "нефтяником в третьем поколении".
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О,бурільщік.Мабуть і в триню,і в сєку,і в рамс.
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Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.


Ничего не имею против( все профессии важны, все профессии нужны), но помниться, что крику было, что Полторак - то не военный, а мент. А армией должен руководить военный. Ну и?
Источник: https://censor.net.ua/n3146630
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да что там коррупция, пора с наркотой в армии бороться!
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Да.И скорее всего эти 3,14дарасы уже этим и занимабтся
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В армии есть новый командир, прости господи .....


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Ще ніхто ніде корупцію не поборов. Її неможливо побороти, її можна лише обмежити, в тому числі, і армії. А для того щоб її побороти, то є лише один спосіб - розігнати ту армію нахер. Не буде армії - не буде корупції.
До речі, головне завдання міністра оборони то забави в не боротьбу з корупцією, а організацію військового захисту держави. Правда, це в нормальній державі. В нас, на жаль. вже не нормальна, в нас вже зебільна держава а тому...
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..то НЕ забави в боротьбу з корупцією, а організаціЯ...
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і де такі беруться, невже в капусті міколи азірова?
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а новорождённый министр обороны воюющей страны вообще в курсе, что страна подверглась нападению и нужно воевать с агрессором.. и борьба с коррупцией - это только один из факторов победы в этой войне..?
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Ага. І саме для цього Сциклo ветував закон про кримінальноу відповідальність за постачання в армію неякісних товарів.
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И сделать так..что бы прапорщик завскладом..мог по складу на самокате ездить...как в кабмине.... "Моя цель - сделать невозможной коррупцию в армии", - Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны - Цензор.НЕТ 9550
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" Нету тела, нету дела". Немає армії, немає корупції
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