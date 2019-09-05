 Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита Эммануила, помогавшего создать ПЦУ

Как сообщает французское издание Orthodoxie.com, в подписанном протоколе патриарх Варфоломей напомнил об увольнении архиепископа Иоанна (Реннето) с поста главы архиепископии и поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины бывшего экзархата. При этом патриарх выразил уверенность, что новый глава архиепископии "будет соответствовать ожиданиям Вселенского патриархата", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Митрополит Эммануил получил в конце прошлого года широкую известность тем, что именно ему Константинополь поручил готовить т.н. объединительный собор по созданию новой православной церкви в Украине, получившей от Константинополя автокефалию.

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О назначении нового главы "русского экзархата" было объявлено за несколько дней до общего собрания архиепископии, на котором будет принято решение по вопросу о ее воссоединении с Московским патриархатом.

В конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты своего будущего.

Около месяца назад Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. В свою очередь, Константинополь в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.

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Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.