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Все про:Константинопольский патриархат (118) назначение (1471) РПЦ (566) ПЦУ (447)

 Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита Эммануила, помогавшего создать ПЦУ

Константинопольский Синод назначил митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса) главой архиепископии русских приходов в Западной Европе, известной также как "русский экзархат".

Как сообщает французское издание Orthodoxie.com, в подписанном протоколе патриарх Варфоломей напомнил об увольнении архиепископа Иоанна (Реннето) с поста главы архиепископии и поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины бывшего экзархата. При этом патриарх выразил уверенность, что новый глава архиепископии "будет соответствовать ожиданиям Вселенского патриархата", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Митрополит Эммануил получил в конце прошлого года широкую известность тем, что именно ему Константинополь поручил готовить т.н. объединительный собор по созданию новой православной церкви в Украине, получившей от Константинополя автокефалию.

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О назначении нового главы "русского экзархата" было объявлено за несколько дней до общего собрания архиепископии, на котором будет принято решение по вопросу о ее воссоединении с Московским патриархатом.

В конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты своего будущего.

Около месяца назад Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. В свою очередь, Константинополь в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.

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Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Источник: https://censor.net.ua/n3146626
 
 
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Они не знают, что ты дебил, но это не отменяет сего очевидного факта.
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поРошенковская Церковь Украины.
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ПЦУ ну и название. Наверно, сам Порошенко предложил.
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В Тутмасе вроде ваще "СЦУ" пишет.
Неудивительно шо полковник Филарет так разбушевался и взалкал разорвать Тутмаса как туалетную бумагу Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита Эммануила, помогавшего создать ПЦУ - Цензор.НЕТ 2917
А ведь он знает множество заклинаний, так что быть срачу)
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Константинополя нет уже хрен знает скольколет (более 500), но редакторы этого незнают.....
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Они не знают, что ты дебил, но это не отменяет сего очевидного факта.
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Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Источник: https://censor.net.ua/n3146626\\\\\\\\\\\\\

если не знать шо это о чем-то христоедском идет речь, то легко подумать шо это надписи в сортире психдиспансера.
отлично придумано - высрали кучу оригинальных названий и создали кучу рангов, а стадо и радо ушами хлопать.
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Я читал книги по Богословию митрополита Эммануила. Замечательный человек!
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В чем ? Почему христиане говорят : с Рождеством Христовым и после Новым годом, а православные сектанты , говорят : с Новым годом и после Рождеством Христовым ? Почему у христиан сначала рождения Христа , а потом Новый год, и для меня это понятно , почему у секты православной сначала Новый год , а потом рождения Бога ? Как по мне , то первое Бог родился , а потом был и Новый год?
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потому что ты дебил..ты не христианин....ты душман..и провокатор.сгинь нечистая
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с чем для тебя связан новый год седьмого дня от рождения?...
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Вы дорогой друг основательно заблудили!!!! Как такового Нового года не существует, это не праздник!! И не стоит увязывать мирские и церковные праздники и проводить параллели!!! Церковный год начинается 14 сентября.
"Почему христиане говорят : с Рождеством Христовым и после Новым годом" - патамучто, когда то один умник, решил время посчитать на свой короткий ум, передвинуть то, что не передвигается, и теперь люди, вот такие как вы, задают себе глупые вопросы. В принципе многих в Европе не пугает, что вот недавно Папа изменил Отче наш, до этого Верую извратили, хотя чётко сказано, что не добавить не убавить в эти молитвы нельзя, всё остальное от лукавого, то есть, прокляты от Бога те кто извратил данное Им.
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Слава тебе Господи, что я не православный
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Патриарх Варфоломей всё делает правильно. Идея какая? За рубежами Московии не должно существовать приходов Русской Православной Церкви, потому на базе приходов бывшей РПЦЗ (Русской Православной Церкви За границей) создаются приходы вселенского Патриархата. Это касается не только Европы, но и Северной и Южной Америки и Австралии.
Моя жена училась на 3 года на стационаре в Эвритмиуме Штутгарта и в это время окормлялась в РПЦЗ. Экзархом в Европе был тогда архиепископ Марк с резиденцией под Мюнхеном. Сейчас все эти приходы будут под Константинополем.
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Моя жена училась на 3 года на стационаре в Эвритмиуме Штутгарта и в это время окормлялась в РПЦЗ. -- а почему не в украинской церкви ?
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В Штутгарте нет церкви ни УПЦ КП, ни УПЦ МП. Когда я был в командировке в Женеве, то тоже ходил в церковь РПЦЗ. В то время там иерархом был епископ Серафим, который подчинялся экзарху архиепископу Марку.
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