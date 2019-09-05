 Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита Эммануила, помогавшего создать ПЦУ

Как сообщает французское издание Orthodoxie.com, в подписанном протоколе патриарх Варфоломей напомнил об увольнении архиепископа Иоанна (Реннето) с поста главы архиепископии и поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины бывшего экзархата. При этом патриарх выразил уверенность, что новый глава архиепископии "будет соответствовать ожиданиям Вселенского патриархата", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Митрополит Эммануил получил в конце прошлого года широкую известность тем, что именно ему Константинополь поручил готовить т.н. объединительный собор по созданию новой православной церкви в Украине, получившей от Константинополя автокефалию.
О назначении нового главы "русского экзархата" было объявлено за несколько дней до общего собрания архиепископии, на котором будет принято решение по вопросу о ее воссоединении с Московским патриархатом.
В конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты своего будущего.
Около месяца назад Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. В свою очередь, Константинополь в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.
Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.
Неудивительно шо полковник Филарет так разбушевался и взалкал разорвать Тутмаса как туалетную бумагу
А ведь он знает множество заклинаний, так что быть срачу)
если не знать шо это о чем-то христоедском идет речь, то легко подумать шо это надписи в сортире психдиспансера.
отлично придумано - высрали кучу оригинальных названий и создали кучу рангов, а стадо и радо ушами хлопать.
"Почему христиане говорят : с Рождеством Христовым и после Новым годом" - патамучто, когда то один умник, решил время посчитать на свой короткий ум, передвинуть то, что не передвигается, и теперь люди, вот такие как вы, задают себе глупые вопросы. В принципе многих в Европе не пугает, что вот недавно Папа изменил Отче наш, до этого Верую извратили, хотя чётко сказано, что не добавить не убавить в эти молитвы нельзя, всё остальное от лукавого, то есть, прокляты от Бога те кто извратил данное Им.
Моя жена училась на 3 года на стационаре в Эвритмиуме Штутгарта и в это время окормлялась в РПЦЗ. Экзархом в Европе был тогда архиепископ Марк с резиденцией под Мюнхеном. Сейчас все эти приходы будут под Константинополем.