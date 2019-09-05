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 Политика Украины
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 Евросоюз поздравил Украину с запуском ВАКС

Представительство Европейского союза в Украине поддержало запуск работы ВАКС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представительства в Twitter.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины приступил к работе. ЕС поздравляет Украину с этим событием. Мы будем продолжать оказывать поддержку суду в выполнении его важной роли в борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении.

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Евросоюз поздравил Украину с запуском ВАКС 01

Фото: представительство ЕС в Украине/Twitter

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.


Евросоюз поздравил Украину с запуском ВАКС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146621
 
   
 Топ комментарии
 
ВАКСой будут замазывать коррупцию в Украине,чтобы не было ее видно.
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Володя Зеленский молодец -- как говорит так и делает !!! сил ему и желания все задуманное претворить в жизнь!!! Мало пиара много работы -все мы надеемся и потдержииваем нашего Народного Президента !!!
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поздравил? я сегодня тоже поблагодарил клиента за мейл. ну, не говорить же ему, что он идиот... Евросоюз поздравил Украину с запуском ВАКС - Цензор.НЕТ 4988
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А де привітання з сьогоднішнім "вироком" Цемаху від Євросоюзу?
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А где дом Цемаха? Он же в ордло теперь поедет или за какой шишь он в Киеве будет шнырять?
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В цьому випадку сєпар може пожити на хаті якогось рига, наприклад Кумхуйла. Не обов"язково йому пертися в ордло і бомжувати.
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Ми вже побачили сьогодні ВАКС,Цемах невинний))
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ВАКСой будут замазывать коррупцию в Украине,чтобы не было ее видно.
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