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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:военнопленные (524) обмен (739) Путин (25020)

 Путин про обмен военнопленными: Он будет масштабным и станет шагом к нормализации отношений между Украиной и Россией. ВИДЕО

Путин заявил, что переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным... Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме

Глава Кремля не назвал фамилий тех украинцев, которых власти РФ готовят к обмену.

Кроме того Путин считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева.

"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил... Что касается ближайшей перспективы, то это в значительной степени зависит от действующего украинского руководства", - заявил он.

Ранее в среду два дипломатических источника сообщили, что процесс "обмена" удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146619
 
 
 Топ комментарии
 
Цемаха отдавать собрались таки?
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У зеленого шута нет яиц, - имея на руках проходной мизер, - он получил паравоз. Сдача Цемаха, - это приговор зеленой власти дураков!
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Нормалізація по-Путінськи=капітуляція України.
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Кожен день загиблі на фронті - це не заважає нормалізації між Путіним і Зеленським?
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Освобождение территорий занятых войсками РФ, вывод войск, компенсация за разрушения и семьям погибших.
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Перекладаю Путіна: мы почти дожали этого сосунка Зеленского
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Невже приниження української нації буде довго продовжуватись?
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Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени…
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
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Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, которые провели блестящую операцию на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
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Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции. .
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Ну хорошо, ну дал бы цемах свидетельства ну весь мир бы сказал «Путин виноват в смерти пассажиров» и что дальше??? Вот что дальше? Кто бы его наказал и главное как? А пацаны наши сидели б там дальше. Я не сторонник Зеленского и не голосовал за него. Но он обещал «сделать все для освобождения наших людей» вот он и делает. Какие могут быть претензии? Спасать нужно живых! И никакое это не «стал на колени», это правильное решение в конкретных условиях. Ну и к тому же мы ещё точно не знаем отдали ли они Цемаха или нет.
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Это был первый живой свидетель, прямой участник сбития боинга, который мог предстать перед Гаагским трибуналом по делу о террористическом государстве "Россия".
"Дальше" - ******* бы санкции вплоть до запрета покупать расейскую жижу. А теперь нет.
Те не сторонник вовчки, ты сторнник ***** Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією - Цензор.НЕТ 1745
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Тамбовскій волк тобі брат, а не Українці.
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сране пуйло, нормалізації не буде навіть тоді, коли ти, сволото, та твоя злочинк рашистська шобла здохнете в корчах,не буде навіть тодіч коли рашистське лайно забереться з української землі, коли ви повернете Крим,коли заплатите компенсації, навіть тоді кожний нормальний українець на протязі сторіч буде пам'ятати, що кацапо-ординці та обісРашка то є найзапекліші вороги України, ніхто з нормальним українців вам ніколи не вибачить тисяч вами вбитих та покалічених українських життів.
Вічно горіть у пеклі, рашистська сволото!
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не могу понять, ху#ло больше больной на всю голову или больше тупой...я про "адиннарот"
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Путину надо поднимать рейтинги, россиянне уже требуют нормализации отношений с западом и с нами, именно поэтому у него рейтинги упали. Он писданул про нормализацию, люди послушали и подумали «ай да молодец, вот вовремя сориентировался» и рейтинг у пуйла начал подниматься. И у вас тут жопы горят, это ж игра. Тут и ежику понятно. Никто ничего нормализовать точно не собирается. И я уверен все наши власти это уже прекрасно понимают, даже то что этого цемаха в последний момент дописали это уже показывает какие они гандоны те кацапы. Верьте не верьте, я топил за Пороха, честно, но то что я сейчас наблюдаю меня вовсе не пугает, по-моему многое делается очень правильно. И наш молодняк у руля ведёт себя очень нагло и дерзко. Молодцы.
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никогда рашисты не будут нам братьями
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Заметили, Пу Тин это сказал сразу же как отпустили Цемаха, а до этого молчал и притормозил обмен... Договорняки. Причем еще и Зе явно руководит судами...
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Там портянки (портнова) достаточно, вовочка не копенгаген рулить судами Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією - Цензор.НЕТ 9614 Он мысль не сможет сформулировать.
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Скорее я над кроватью повешу портрет Гитлера чем помирюсь с рашистами. Немцы такого в Украине не творили как рашисты. Примирение с рашистскими окупантами ето звучит как оскорбление, типо когда маньяк вырезавший твою семью и поселившийся в твоем доме называет тебя братом Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією - Цензор.НЕТ 609
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Віддайте Цемаха! Це наш Цемах! Ви його поломаєте і він зіпсується!
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соромлюсь спитати- ЯКІ НАХ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯ ВБИТИХ СИНІВ УКРАЇНИ ТА ЗНИЩЕНИЙ ДОНБАС?!!!! С..ка я вже зараз готовий виходити на Майдан, не хочу чекати до зими!!!!
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