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 Общество
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Все про:Одесса (5641) Ройтбурд (8)

 Почему-то мое увольнение поддержали депутаты, которые раньше были против, - Ройтбурд

Экс-руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что местные депутаты уволили его с должности, поскольку не могут простить его проукраинской позиции.

Об этом он сказал в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это долгая история. Она началась с политических противоречий с "Оппоблоком", который не может мне простить проукраинской позиции. И потом это перешло в разряд некой почти религиозной вражды. Это мировоззренческий конфликт. Эти люди не воспринимают того, что превышает их персональные горизонты. Их раздражает то, что выходит за пределы понимания о том, какой должна быть жизнь провинциального города, какой должна быть провинциальная культура", - отметил Ройтбурд.

По его словам, он хочет, чтобы культура Одессы перестала быть провинциальной, поскольку помнит "еще другую Одессу - Одессу 80-х, Одессу 90-х, где бурлила художественная жизнь, где был слышен голос интеллектуалов".

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"Теперь это город, который все больше похоже на то, как его называют "пгт Одесочка". Город безвкусицы, город каких-то дешевых развлечений для туристов", - считает Ройтбурд.

По его словам, увольнение для него не было сюрпризом, поскольку он знал, что этот вопрос будет снова поднят. Однако, Ройтбурд был удивлен тем, что за его увольнение проголосовали те местные депутаты, которые раньше были против.

В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3146617
 
 
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Вот по этому лучше не иметь никаких дел со слугами народа. Кинуть могут в любой момент!!!
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Державу будують не для українців, а для "бенів"
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По тому что это было условие за голосование на прошлой сессии назначения председателя от псов и увольнение из замов представителя Батькивщины ! Петины ********* во главе с гончаренкой объединились в естественный союз с зажопниками и поделили власть в облсовете! Пока зеленые дятлы вообще не обращают внимание на одесскую область !
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TO55‏ @_to55_ 15 ч.15 часов назад

Сильно переживаю увольнение Ройтбурда...в субботу в 10:00 идем с адекватными одесситами на митинг под быдлоОГА
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