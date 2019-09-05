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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (9127) Нафтогаз (2724) отопительный сезон (241)

 Газ на зиму по "летним ценам" уже приобрели более 7 тысяч украинских семей, - "Нафтогаз"

С момента запуска 23 августа группой Нафтогаз нового продукта для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции #ТвояEнергонезалежність его приобрели уже 7320 украинских семей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". 

Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет почти 4,5 млн куб. м.

К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества.

Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей. "Нафтогаз" надеется, что они позволят своим клиентам воспользоваться преимуществами программы "Газовый запас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский

В "Нафтогазе" напомнили, что продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

"Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика)", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3146613
 
 
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Это значит что те кто смог купить 25 тыщ. кубов...не обеднеют....для них это ужин в кабаке....
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Аффигеть..
Значит вся Конча заспа...и им подобные...закупили себе газ по дешевке...а зубожилый пенсионер будет платить по полной...потому что у него тупо нет денег что бы купить сразу этот газ....
Все для простого нарИда... Газ на зиму по "летним ценам" уже приобрели более 7 тысяч украинских семей, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9731
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Ты все проспал....зебобик ее уже спас.... Газ на зиму по "летним ценам" уже приобрели более 7 тысяч украинских семей, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2189
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Вы далба*бы? Куда они приобрели газ по летним ценам? В банки что ли закатали и зимой открывать будут? Населению не дают даже куб газа на перед проплатить. Ето скорее всего крупные кампании скупили газ не откачивая из украинских газохранилищ и будут продавать его же рабам втридорога. Так что не путайте население с олигархами.
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зрада зрадная🤣🤣договор цена подпись ну вам пастухам не понять
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Списки висят в подъездах . "Почётные должники" за коммуналку .
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А полная цена какая , с ндс, с транспортировко , с посредническими , да ещё и за хранение сколько насчитают ? Как бы не вышло в конечном результате дороже .
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