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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2706) Минобороны (5922) разведка (2163) Скибицкий (116)

 Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий

Президент Украины ежегодно своим указом определяет приоритетные задания разведывательных органов на год, поэтому в ноябре 2019 они должны быть сформулированы.

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно нормативным документам, эти задачи на следующий год должны быть поставлены в ноябре 2019 года.Если даже затягивается этот процесс, потому что он сложный и охватывает все сферы деятельности и все разведывательные органы Украины, то, как правило, в феврале-марте у нас уже есть приоритетные задачи. Но непосредственное планирование разведки начинается уже в сентябре", - заявил Скибицкий.

Также он отметил, что задача ставится и ГУР, и военным подразделениям, которые выполняют задания, это и разведывательная авиация, и средства разведки флота, и подразделения разведки Сухопутных войск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146609
 
 
 Топ комментарии
 
Добывать сценарии сериалов-конкурентов "Сватов" до начала их съемки Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 4626
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після звільнення Цемаха можа тільки уявити , що напріорітетить нарик Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 8442
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після звільнення Цемаха можа тільки уявити , що напріорітетить нарик Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 8442
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Надо срочно Семочко возвращать из резерва! усилить Демчиной и Матиосом! Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 9546
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Добывать сценарии сериалов-конкурентов "Сватов" до начала их съемки Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 4626
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Хіба ще не визначився? "Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство."
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Ну так этож потужно и нэчувано рехформированный за 5 лет от Поросенко.
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Зеб, Атикоррупционный суд это реформа Порошенко или Зелемойского?
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Завдання намбер ван - не ловити ТЕРОРИСТІВ на дамбасі.
Бо клопітно їх через суди випускати.
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Если бы точно такая же статья была о Порошенко, а не о Зеленском, то порохоботы уже бы усилено лизали задницу своему хозяину и кричали во все горло, что у нас такой крутой президент.
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Лишнехромосомный, Порошенко лично имеет знания и опыт во многом, в отличие от твоего Зелемойского и успешный опыт противодействия паРаше на международной арене, а чтобы успешно противодействовать, необходимо знать - какую информацию собирать и не только для Украины, но и для союзников.
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так вовка хоть в курсе чем разведка занимается или он только из сериалов сру знает Зеленський у листопаді визначить пріоритетні завдання для військової розвідки на 2020 рік, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 7320
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Уже определил. Какая нах. разведка если все указания Киеву дают из кремля а СБУ ето филиал ФСБ.
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ага. разведке сегодня в лицо плюнули.
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пріорітєт уже січас ясєн - навєки с масквою! навєкі с расєйскім наротом!
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Зебилы , в Украине прошли выборы 21 апреля , в Дании прошли выборы 5 июни. Вот результат : Правительство Дании решило предоставить временные гранты бедным семьям. Ожидается, что почти 28 000 детей получат выгоду от данной программы. Министерство занятости Дании ранее на этой неделе сообщило, что выделение временного безналогового гранта для борющихся с бедностью семей было согласовано с такими партиями, как Socialistisk Folkparti, Enhedslisten и Radikale. Данная программа была введена в качестве альтернативы системе льгот «kontanthjælp» предыдущего правительства, которая, по утверждению нового правительства, поставила тысячи бедных датских семей в еще более опасное положение. «Хорошо, что мы поможем семьям с детьми, особенно воспитываемых одним родителем, которые находятся под давлением из-за низкого дохода», - сказал министр занятости Питер Хуммельгаард. Соглашение означает, что 250 миллионов крон будет выделено для таких семей. Субсидия обеспечит семьям, испытывающим трудности, дополнительные 550-700 крон на ребенка в месяц - в зависимости от обстоятельств. По оценкам, грант охватит около 27 900 детей из 14 300 семей. При этом в правительстве отметили, что помощь является временной и родителям лучше самим озаботиться материальным положением своей семьи. «Как ни крути, маме и папе лучше работать. Таким образом, центральная задача правительства - использовать текущие хорошие времена, чтобы заставить всех работать или учиться», - подчеркнул Хуммельгаард (фото-News Oresund/wikimedia).

1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?

2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
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