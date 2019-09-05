 Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналу НВ.
Так, Кулеба назвал три своих главных задачи:
1. Должна эффективно заработать система координации европейской и евроатлантической интеграции. Эти вопросы пронизывают практически все органы и ведомства, и они должны буквально жить этим, а не воспринимать интеграцию как дополнительную нагрузку, которой нужно заниматься по остаточному принципу. Такая система обеспечит разработку, принятие и внедрение тех пресловутых европейских стандартов практически во всех сферах нашей жизни.
2. Украина и ЕС должны стать единым экономическим пространством. Условия доступа украинских товаров и услуг на общий рынок стран ЕС должны отвечать амбициозной динамике торговли. Для этого нужно сделать много работы не только нам, но и Евросоюзу. Экспортные квоты, таможенное сотрудничество, доступ к государственным закупкам в ЕС — это элементы облегчения доступа.
3. Чтобы украинцы начали забывать выражения вроде "поехать в Европу", "как в Европе", потому что Европа будет здесь, в Украине. Мы будем ездить в Германию, Францию и куда угодно, ощущая себя частью Европы. И они также будут ездить к нам, как в одну из стран большой Европы.
В США и ряда других стран Европы отменили регистрацию сим по докам. Так как сочли этот процесс не эффективным и не нужным.
Все эти "белые" методы борьбы добра со злом негативно сказываются только на законопослушных граждан. Кому надо зарегистрирует на бомжа 10 симок и будет делать свои грязные дела. Еще ни один запрет в таком духе не привел к профиту.(с)
https://news.finance.ua/ru/news/-/355916/sim-karta-po-pasportu-komu-eto-nuzhno-i-chto-pokazyvaet-opyt-drugih-stran
"Есть пример Мексики. Они в 2009 году ввели принудительную регистрацию SIM - карт, и через три года отказались. Причина введения, такая же как и у нас - это ограничение наркоторговли, ограничения мошенничества и похищения людей. В течение трех лет они анализировали данные полиции, и увидели, что у них на 40% выросло количество угонов и на 8% кражи телефонов. Эти меры не только повлияли положительно, они вызвали еще больше негативных последствий ", - отметил Назар Грынык.
В 2013 году почти в 80 странах мира была реализована идея регистрация SIM-карт. В большинстве случаев правительство этих стран настаивало на обязательной регистрации пользователей предоплаченных услуг, как на инструменте борьбы с терроризмом и усилению юридической поддержки деятельности правоохранительных органов. Ряд стран, такие как Великобритания, Чехия, Румыния и Новая Зеландия, рассматривали обязательную регистрацию предоплаченных SIM-карт, но пришли к выводу, что это малоэффективно. Однако, уже сейчас купить SIM-карту без паспорта нельзя в Норвегии, Индии, России, Австралии, Бразилии, Перу, Боливии, Эквадоре, и почти во всей Африке.
Оценки проведения обязательной регистрации не были обнародованы, однако в отчетности обнаружили отсутствие фундаментальных доказательств, с точки зрения обеспечения значительных преимуществ для открытия уголовного производства. Специалисты Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) считают, что политика введения принудительной регистрации SIM-карт показала необратимые последствия, они, в свою очередь, влекут за собой: ограничение доступа к услугам мобильной связи в связи с ограниченным количеством мест, где возможна регистрация пользователей, возникновение проблем со свободой слова и частной жизнью пользователей в связи с отсутствием законов, дополнительные расходы мобильных операторов, которые они могли бы направить на развитие инфраструктуры и инновационные услуги.
После исследования аналитики GSMA пришли к выводу - большинство негативных результатов актуальны для стран с неразвитой инфраструктурой.
Великобритания проводила ряд экспериментов, но в итоге пришла к выводу, что принудительная регистрация результата не принесет, многие клиенты будут отказываться регистрироваться самостоятельно....
..В Бельгии можно свободно покупать SIM-карты в любом супермаркете, центре продаж SIM-карт и т.п., без предоставления своих идентификационных данных.....
Ибо чего хочет фуйло? правильно - выдачи ему цемеха.. и выборов "кого угодно, только не Пороха!".. Вот и вся реакция "расеян"
кстати, если еще весной расеяне завидовали украинцам - то теперь откровенно ржут с "хохлов", которые "выбрали себе клоуна.. хорошо что у нас такого нет"
впрочем, кому как не тебе знать все описанные тобою "качества" работы . браво, зебил!))
Да ?
Ох, ви і уроди... бо тільки уроди можуть випутити терориста под лічноє обязатєльство.
- Всего мира!!! - застонали оглушенные украинцы
......
ну, да это точно(
после, некоторых ,решений со стороны власти скоро люди будут говорить, " так же,как в рашке"(((
ну и? 100 денй прошло - шмаркля поссал в фонтан, пожрал шаурмы и получил приглашение от фуйла "на праздник". Ах да, и показал идиотизм зебилов одной фразой "я вам ничего не должен!"
Ну для замилювання очей посадять когось, напевно. Але спершу своїх випустять (Єфремови, Портнови, Богатирьови всякі ... ) - чужих посадяиь. Але і цей цирк швидко надоїсть.