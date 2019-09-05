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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11164) Кулеба Дмитрий (155)

 Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера

Новый вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба надеется, что по итогам его работы украинцы смогут ощутить себя полноценной частью Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналу НВ.

Так, Кулеба назвал три своих главных задачи:

1. Должна эффективно заработать система координации европейской и евроатлантической интеграции. Эти вопросы пронизывают практически все органы и ведомства, и они должны буквально жить этим, а не воспринимать интеграцию как дополнительную нагрузку, которой нужно заниматься по остаточному принципу. Такая система обеспечит разработку, принятие и внедрение тех пресловутых европейских стандартов практически во всех сферах нашей жизни.

2. Украина и ЕС должны стать единым экономическим пространством. Условия доступа украинских товаров и услуг на общий рынок стран ЕС должны отвечать амбициозной динамике торговли. Для этого нужно сделать много работы не только нам, но и Евросоюзу. Экспортные квоты, таможенное сотрудничество, доступ к государственным закупкам в ЕС — это элементы облегчения доступа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба

3. Чтобы украинцы начали забывать выражения вроде "поехать в Европу", "как в Европе", потому что Европа будет здесь, в Украине. Мы будем ездить в Германию, Францию и куда угодно, ощущая себя частью Европы. И они также будут ездить к нам, как в одну из стран большой Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3146608
 
 
 Топ комментарии
 
со шмарклей украинцы все чаще видят вокруг "как в расеи"
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Давайте згадувати як на росії ?
Да ?
Ох, ви і уроди... бо тільки уроди можуть випутити терориста под лічноє обязатєльство.
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выдача цемеха, "разговор об Украине без Украины", построение авторитаризма.. та даже закон об принудительной регистрации мобил по IMEI (что есть только в кндр и будет - в рашке) - уже о многом говорит.
В США и ряда других стран Европы отменили регистрацию сим по докам. Так как сочли этот процесс не эффективным и не нужным.
Все эти "белые" методы борьбы добра со злом негативно сказываются только на законопослушных граждан. Кому надо зарегистрирует на бомжа 10 симок и будет делать свои грязные дела. Еще ни один запрет в таком духе не привел к профиту.(с)
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со шмарклей украинцы все чаще видят вокруг "как в расеи"
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выдача цемеха, "разговор об Украине без Украины", построение авторитаризма.. та даже закон об принудительной регистрации мобил по IMEI (что есть только в кндр и будет - в рашке) - уже о многом говорит.
В США и ряда других стран Европы отменили регистрацию сим по докам. Так как сочли этот процесс не эффективным и не нужным.
Все эти "белые" методы борьбы добра со злом негативно сказываются только на законопослушных граждан. Кому надо зарегистрирует на бомжа 10 симок и будет делать свои грязные дела. Еще ни один запрет в таком духе не привел к профиту.(с)
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не трещи, в европе почти везде по документам сим продаются, можно хоть вагон на один документ купить, но все равно он должен быть
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не рассказывай сказки. Возьми соседнюю Чехию.. какие документы при покупки симки? Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 9303
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нужен паспорт, твой, загран, "соседняя Чехия" Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 8460 с кем соседняя? со Словакией?
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понимаю, в рашке с инетом проблемы, но не настолько же
https://news.finance.ua/ru/news/-/355916/sim-karta-po-pasportu-komu-eto-nuzhno-i-chto-pokazyvaet-opyt-drugih-stran

"Есть пример Мексики. Они в 2009 году ввели принудительную регистрацию SIM - карт, и через три года отказались. Причина введения, такая же как и у нас - это ограничение наркоторговли, ограничения мошенничества и похищения людей. В течение трех лет они анализировали данные полиции, и увидели, что у них на 40% выросло количество угонов и на 8% кражи телефонов. Эти меры не только повлияли положительно, они вызвали еще больше негативных последствий ", - отметил Назар Грынык.

В 2013 году почти в 80 странах мира была реализована идея регистрация SIM-карт. В большинстве случаев правительство этих стран настаивало на обязательной регистрации пользователей предоплаченных услуг, как на инструменте борьбы с терроризмом и усилению юридической поддержки деятельности правоохранительных органов. Ряд стран, такие как Великобритания, Чехия, Румыния и Новая Зеландия, рассматривали обязательную регистрацию предоплаченных SIM-карт, но пришли к выводу, что это малоэффективно. Однако, уже сейчас купить SIM-карту без паспорта нельзя в Норвегии, Индии, России, Австралии, Бразилии, Перу, Боливии, Эквадоре, и почти во всей Африке.

Оценки проведения обязательной регистрации не были обнародованы, однако в отчетности обнаружили отсутствие фундаментальных доказательств, с точки зрения обеспечения значительных преимуществ для открытия уголовного производства. Специалисты Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) считают, что политика введения принудительной регистрации SIM-карт показала необратимые последствия, они, в свою очередь, влекут за собой: ограничение доступа к услугам мобильной связи в связи с ограниченным количеством мест, где возможна регистрация пользователей, возникновение проблем со свободой слова и частной жизнью пользователей в связи с отсутствием законов, дополнительные расходы мобильных операторов, которые они могли бы направить на развитие инфраструктуры и инновационные услуги.
После исследования аналитики GSMA пришли к выводу - большинство негативных результатов актуальны для стран с неразвитой инфраструктурой.

Великобритания проводила ряд экспериментов, но в итоге пришла к выводу, что принудительная регистрация результата не принесет, многие клиенты будут отказываться регистрироваться самостоятельно....
..В Бельгии можно свободно покупать SIM-карты в любом супермаркете, центре продаж SIM-карт и т.п., без предоставления своих идентификационных данных.....
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это не регистрация, идиот, тебе не продадут просто симку без документов, вот и все, это не значит что если она у тебя есть, то надо срочно бежать куда-то регистрировать, пользуйся, только она куплена с документом уже.
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дурень вот тебе реакция россиян на действия нашего президента...... сайт антикор....Геннадий Полянский ....хочу как на Украине хочу президента Зеленского а не вора путина..... а ты просто мелкий мерзавчик.
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дурня ты видишь каждый день в зеркале)
Ибо чего хочет фуйло? правильно - выдачи ему цемеха.. и выборов "кого угодно, только не Пороха!".. Вот и вся реакция "расеян"
кстати, если еще весной расеяне завидовали украинцам - то теперь откровенно ржут с "хохлов", которые "выбрали себе клоуна.. хорошо что у нас такого нет"
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Накал антироссийской истерии при Порошенко достиг просто немыслимых размеров. На всех телеканалах подавалась только негативная информация о России. Все политические, развлекательные, новостные и даже детские передачи были пропитаны пропагандой вражды к России. Со всех экранов лилась лютая ненависть ко всему русскому, советскому, рассказывалась ложь об агрессивности русского народа. В информационном пространстве невозможно было найти позитивного мнение о России, это рассматривалось как попытки оправдать врага... Со сменой власти на Украине накал русофобской истерии несколько ослаб.
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он не мерзавчик, а платный рошеновский *****, это просто работа, конечно гнилая, нормальный человек на такую не пойдет....
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но ты же пошел работать в ботоферму фуйла и шмаркли Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 7581
впрочем, кому как не тебе знать все описанные тобою "качества" работы Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 6115. браво, зебил!))
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что кацапы не нравится? а вы привыкайте процесс пошел и его уже не остановить.
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🤣🤣давай в польшу там пан тебя ждёт ты же и твои прадеды любили пану жопу целовать
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пока мусор будут бросать на асфальт а не в урну не видать нам европы
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🤣🤣петя народ научил надо в гейропу иначе здохнеш
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В Европу ? Нам до этого далеко . Их пенсионеры путешествуют по миру , а наши в мусоре копаются .
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Не брешіть, вже 3 місяці як подолано зубожіння, корупцію і олігархію! Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера - Цензор.НЕТ 5783
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Ваша правда...я сам видел как пенсионер купил себе не полвареника...а целый вареник.... Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 6337
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Офігєть! Може то був пенс-порохобот? Вони ж, падлюки, нажились за 5 років. Треба забрати вареника і поділити порівну! Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 4410
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продолжайте мысль - кто в этом виноват и как это исправить?
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Ага! А для цього потрібно створити в Україні авторитарний режим. 😏
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Давайте згадувати як на росії ?
Да ?
Ох, ви і уроди... бо тільки уроди можуть випутити терориста под лічноє обязатєльство.
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Это хотели 40% слабоумных и 20% ваты .
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....и европейцы стесненные жилищным кризисом, бросятся в Украину. Европа автоматически переходит в Украину. Сюда приезжает европарламент. Украина переименовываются в Нью-Европу, Европа- в Старую Украину. Нью-Украина становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
- Всего мира!!! - застонали оглушенные украинцы
......
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Порохоблеяди,ипанитесь башкой об бетон и все будет для вас хорошо,других методов на протяжении 5(пять)лет вам не предвидится
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истерика у зебила - это шикарно! следуй своим советам, страдалец
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Все так же сладкий зад в чеколядного,хорошая выдержка у тебя
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кто о чем, а кацап о анальных темах.. Скрепоносец, тебя уже выпустили из богодельни? Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера - Цензор.НЕТ 2257
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Віртуальний світ валиться, дива нема, грошей нема, їсти хочеться - проклятий Барига! Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера - Цензор.НЕТ 5151
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Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера
ну, да это точно(
после, некоторых ,решений со стороны власти скоро люди будут говорить, " так же,как в рашке"(((
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100 дней начали отсчёт с прошлой пятницы. отдохни.
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Вальцманутые хотят слышать как от Пеца-АТО за неделю
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слышать? Педя набрехал полные закрома за 5 лет...Аваков же сказал. что Порошенко Лгать это как дышать!.....Ждём реальных полезных обшеству дел.
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Досить відпочивати! Трурції, Сан-Тропе, моря можуть почекати. Вже досить, бо так і 5 років нее вистарчить, щоб почати
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помнится, зебилы орали весь июнь и июль "дайте ему 100 дней".. Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 1611
ну и? 100 денй прошло - шмаркля поссал в фонтан, пожрал шаурмы и получил приглашение от фуйла "на праздник". Ах да, и показал идиотизм зебилов одной фразой "я вам ничего не должен!" Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 5793
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Шаурма, ремонт в офісі президента, самокати/велосипеди, секс по телефону і весь хайп дуже швидко надоїсть людям.

Ну для замилювання очей посадять когось, напевно. Але спершу своїх випустять (Єфремови, Портнови, Богатирьови всякі ... ) - чужих посадяиь. Але і цей цирк швидко надоїсть.
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Это сладкая мечта зебобиков типа тебя....
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Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": ... украинцам интересны результаты, а не лозунги как при Брежневе
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Как там было.. "Благодаря наше Партии.надои молока увеличились втрое" Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 180
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Быстро. Я понимаю, что он хочет сказать: не должно быть разницы между Украиной и Европой. Тогда союз "как" должен бы исчезнуть сам собой. Только пока наблюдается обратная картина: разница между Украиной и Россией сокращается. А скоро и совсем сотрется при таких темпах.
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Набрався сил і прочитав нижче заголовка. Хочу сказати - банальний популізм для тупої вівці. Думаю, якщо ти діяч такого рівня, то повинен говорити не "що треба", а "як це зробити", бажано поетапно з зазначенням термінів.
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то чего боялся путин таки произошло россияне смотрят что сейчас происходит в нашей стране и реакция их явно не на руку кремлю.....сайт антикор.... Елена Тарабаева....Зеленский своими действиями вызывает у меня белую зависть . он молодец хочу как на Украине.....Надежда россиянка..... Александр Ивановкуда путину до Зеленского кишка тонка на такие решения..... Александр Иванов..... ну блин Украина Грузия Армения.... когда уже мы скинем этот тоталитарный режим?... вот так прохомедведчуковскопутиские уроды.
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Мнєніє кацапов нам очєнь важно - продолжай(те).
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"Трин.еть не делать". Забувати вираз "как в Европе", бо більше ви туди й не збираєтесь йти. Про це свідчать ваші вчинки
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