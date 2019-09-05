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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2863) Зеленский (2706) Сытник (707)

 Не вижу угрозы независимости Бюро в разрешении президенту назначать главу НАБУ, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не видит угроз независимости Бюро в связи с возможностью принятия парламентом президентского законопроекта, закрепляющего в Конституции полномочия президента относительно увольнения и назначения директора НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Необходимо оценить не столько сам законопроект, сколько спекуляции и манипуляции, которые пошли вокруг него. Я слышал выступления отдельных депутатов из оппозиционных фракций, что это покушение на независимость Антикоррупционного бюро. Хочу сразу уточнить, что в Конституции просто продублировано право президента назначать директора Антикоррупционного бюро и создавать Антикоррупционное бюро. Но назначение директора Бюро определено законом про НАБУ. То есть, конкурс, который был предусмотрен по избранию директора НАБУ, остаётся. Это (законопроект. - Ред.) - просто перенос положения закона в конституцию, ни больше и ни меньше", - пояснил Сытник на брифинге в четверг.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли, что никаких рисков с принятием данного закона не появится, Сытник сказал: "Посмотрим. Но манипуляций и спекуляций о том, что это покушение на независимость - (этого в ныне обнародованном на сайте парламента законопроекте. - Ред.) - нет".

Также он добавил, что остаётся на своей должности и не имеет намерений уходить с поста. "У меня есть срок полномочий... Сейчас работаем", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о том, остаётся ли он на должности.

Напомним, 4 сентября комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146606
 
   
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Почали ремигати ту ж саму жвачку шо і папірєднікі. Шило на мило.
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папірєднікі через конкурс призначали
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какая разница если все равно сытник в упор не замечал коррупцию у друзей и родичей "попередников" кононека и грановского так никто ни в чем и не обвинил Не бачу загрози незалежності Бюро в дозволі президенту призначати главу НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 3745
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Сытник,как там дело с твоим отдыхом за чужой счет? Ничего страшного в этом не видишь? Не вижу угрозы независимости Бюро в разрешении президенту назначать главу НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 1938
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Дело замяли тихонько, вот и поумнел сразу. Удобный клиент, которого всегда можно держать на крючке компромата. Не сделает и не скажет ничего лишнего.
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О как оно! лояльный!? носки и трусы точно зелёные............
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Вывод : надо жить честно , а если не получается , приспосабливаться .
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"Не вижу угрозы ..."
Поднимите мне веки! НЕ ВИЖУ! (с)

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начал лизать.
все видят, а он не видит
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А если честно, много ли дали так называемые "открытые конкурсы" на должности НАБУ, САП, НАЗК, ГБР? Один хрен состав комиссий по отбору кандидатур определялся президентом (Порошенко) и его командой, так для чего городить огород? Так хоть будет ясно с кого спрашивать. А так с кого спросить чем три года занималась пани Корчак.
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Якщо не вбачає, то значить вже залежний.
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Всё правильно.

Он же не сказал, что угроза есть и независимое становится зависимым.

Он сказал, что не видит этого.

Чисто вопрос зрения.
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Сытник тупо лег под ЗЕ, свое кресло сохранил и теперь конечно он ничего не видит. Ему не важно кому служить и чьи интересы обслуживать Зеленского или как раньше Пороха

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звичайно нє відіт, бо думає що там лишиться...от тільки ку..й в жопу
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какие могут быть угрозы, если набу не тай неделе закрыло дело распиле бюджетных бабок на фильм 95 квартала и ладно бы они их потратили на что-то путнее, а так на очередной русскоязычный фильмец
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Только вот манипуляции и спекуляции не являются законом, а потому обсуждать их смысла нет. Что есть смысл обсудить, на кой ляд потребовалось скомороху(или может не ему, а к примеру Портнову) дублировать закон путем его внесения в Конституцию. Может быть Портнову и иже с ним нужна абсолютная власть?
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