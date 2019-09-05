 Не вижу угрозы независимости Бюро в разрешении президенту назначать главу НАБУ, - Сытник

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Необходимо оценить не столько сам законопроект, сколько спекуляции и манипуляции, которые пошли вокруг него. Я слышал выступления отдельных депутатов из оппозиционных фракций, что это покушение на независимость Антикоррупционного бюро. Хочу сразу уточнить, что в Конституции просто продублировано право президента назначать директора Антикоррупционного бюро и создавать Антикоррупционное бюро. Но назначение директора Бюро определено законом про НАБУ. То есть, конкурс, который был предусмотрен по избранию директора НАБУ, остаётся. Это (законопроект. - Ред.) - просто перенос положения закона в конституцию, ни больше и ни меньше", - пояснил Сытник на брифинге в четверг.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли, что никаких рисков с принятием данного закона не появится, Сытник сказал: "Посмотрим. Но манипуляций и спекуляций о том, что это покушение на независимость - (этого в ныне обнародованном на сайте парламента законопроекте. - Ред.) - нет".

Также он добавил, что остаётся на своей должности и не имеет намерений уходить с поста. "У меня есть срок полномочий... Сейчас работаем", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о том, остаётся ли он на должности.

Напомним, 4 сентября комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

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