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 Политика Украины
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 Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. ВИДЕО

После возвращения из совещательной комнаты судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемах - отпустить его под личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео Радио Свобода

Прокурор с решением суда не согласен, впрочем, по его словам, "это решение суда и оно является окончательным и обжалованию не подлежит".

"Как я понимаю, господин Цемах будет достаточно труднодоступным для международной следственной группы. У него есть личное обязательство, но средств контроля, как электронный браслет или способа отслеживать его местонахождение, у нас нет", - пояснил представитель обвинения.

Напомним, во время рассмотрения апелляции прокурор Олег Пересада заверил суд в том, что на свободе Цемах не будет находится в безопасности - ведь Москва может ликвидировать неудобного свидетеля.

Сам Владимир Цемах во время перерыва в судебном заседании на вопрос журналистов о том, считает ли он, что на свободе ему грозит опасность, ответил: "Я бред не комментирую".

Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство 01
Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство 02
Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство 03

Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство 04
Фото Алена Лунькова

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146605
 
 
 Топ комментарии
 
интересно что чувствуют спецы, которые похищали и доставляли его с оккупированной территории, рискуя собственными жизнями ? Ну как так можно ?
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Падлючий петин суд совсем берега попутал... Ниечего, всё это отребье скоро в топку вместе с порохоботами!
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Это Украина наступило на петено говно в судебной реформе.
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Не, он тебе в рот нагадил, но скажу тебе ******** по секрету, у Пети скоро будут все условия чтоб срать в трех шагах от койки!
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Зебіли дійсно ідіоти, якщо суддя випустив терориста, хто Пороха посадить?
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Якщо ці судді залишаться на своїх посадах,то ціна Зелі,5 копійк за пучок.Це тест на падлюку для Зелі.
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Дійсно, нащо викидати робити вибори президента, ВР, шукати генпрокурора, прем'єра, голову СБУ, міністра МВС, якщо достатньо купити посаду районого судді і ти володар України?
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Судья, последняя паскудная кацапская мразь и должен сидеть за предательство!
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Хоть бы один фанат Зеленого наркомана прокомментировал...
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А они не понимают, что происходит. Они в белых пальтах. Но на этих пальтах пониже спины уже коричневые пятна.
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Зато за мирный протест против NewsOne авковцы загребают как в Раше.

Сегодня утром правоохранители здержали активиста и одного из основателей партии «Демократична сокира» Юрия Гудыменко на акции в поддержку закрытия NewsOne.

«Мусора задержали Юрия Гудыменко на акции в поддержку закрытия NewsOne.
Тупо рашка-стайл», - написал советник по вопросам науки в Д7 Paul Potseluiev.
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Мразь порошенко, это результат твоих реформ на благо путина!
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Где гневные заявления и комментарии новой влады , в адрес баржных судов Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 7211 .??
Шо нету Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 7065 .?? А почему .? Неужто Зюзьку устраивает , такой - поворот , в деле ?
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Теперь особенно ржачно читать статьи Бутусова про зелю-державника не захотевшего менять Цемаха бо он "ключевой свидетель". Блицкриг зеленсканга(с)...ля
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и где сейчас Нацжены? Или им не проплачено за блокирование суда? Свинарчук был важнее Цемаха?
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арестовать продажных судей, которые подставили Украину..
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Янукович няша на фоне этих Зебилов,теперь ни Сенцова,ни моряков,ни наказания для мордора за сбитый боинг на фоне ежедневного убийства наших военных,вы зробили це разом-вы 5 КОЛОННА в Украине Зебил и братия
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Наволоч, бидло в мантіях......, обрали владу(((

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Дивує чому мовчать так звані патріоти і громадські активісти ,чи вони лягли під нову владу ?
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давно уже легли... с тех пор как начали валить Пороха....
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Просто треба зробити таким чином, два особистих зобов"язання, друге для судді, що він зобов"язується спіймати Цемаха знов при потребі за допомогою іграшкової гвинтівки. Мерзота. Це про таких Тичина писав: "Всіх панів до дної ями". Більше пристойних слів немає...
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Идиоты. Сколько можно откровенных террористов просто так выпускать
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Они не идиоты,они комики которых дебильное стадо выбрало во власть !
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ХААААА...а я на сусідні гілці розпинався про викрадення ФСБ---а то так просто..відпустили
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Дааа...За гранью!
Премии кацапским снайперам хоть выдавать не будем пока?
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Доплата за участие в боевых и соцпакет
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Ця мерзота воювала проти України. під її керівництвом збивали літаки та гелікоптери ЗСУ. Але для зебільного суду немає НІЯКИХ підстав арештувати його?!
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Аппеляционный Сцут

Сцут сажать Цемаха, сцут сажать коррупционеров, сцут сажать сепаров.
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Баканову тоже нассали в глаза таким решением
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Именем Украины!Отпустить...кучка продажных судовых тварей решает за всю страну это даже неудивительно это закономерно.А где Дон Кихот?
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Это решение выгодно только Путину!!! Преступное решение потому что есть видео с признанием Цемаха и его выпускают. Это решение ничего общего потому с законом не имеет!!!
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зедибіли просто не має слів... далбайоби....... вони звільнять 10 моряків а за те що росія вбила 10 тис людей, і завдякі свідку власне можна було б рашу приянути до відповідальності але ні... це може буди за декілька років а рейтинг треба вже підіймати ...суки...
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Это ПОЛНЫЙ звездец!Охренели ЗЕБАНУТЫЕ!Зеленскому осталось признать,что Боинг сбила Украина!Деблоиды КВАРТАЛЬНЫЕ.Спецы рисковали жизнью,чтобы вытащить эту мразь из ордло,а уклонист взял и освободил.Слов нет,одни маты ....................!
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куча судей, прокуроров, следователей, адвокатов, обвинителей, конвоиров...у всех хорошая зарплата, а результат работы...ПШИК.
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Есть тут люди ожидавшие другого от зедебилов?
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ну шо .... пид.расы шоколадные ушли ,пид.расы зеленые пришли
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Что будет дальше с Цемахом, вот честно, всё равно. То что Украина в очередной раз обгадилась - ожидаемо. За другое обидно...ребята, которые его брали на окупированой территории, за что жизнью рисковали? И кто в следующий раз пойдёт на выполнение такой задачи? МОССАД говорите?
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Вот для того и делается.
Чтоб никто больше не тревожил мишебратьев и не мешал продавать туда сватов.
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нуу от патужнорехформированного можно ожидать многого , но это уже как-то за гранью...
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Его в Гаагу должны были передать, а не Путину.
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Зебеня взяв у фуйла по самі гланди.
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Чего разорались, возможно нахождение не в тюрьме было условием дачи им показаний в европейском суде а иначе приехав в Нидерланды он скажет что никакого Бука не было.
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давайте нового президента этот испортился !
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Ну это вообще ******. Теперь даже обмен кацапы делать не будут,просто грохнут его сегодня и всё. А за пленных, опять, будут воду в крым просить. И кто нам теперь помогать будет, если мы сами себя топим.
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наступний крок цемаха в європейський суд по правам людини за незаконне затримання ... і відсудити -500000тисяч євро морального відшодування . я вже бачу це рішення!!!! ГАНЬБА!
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официально обменять не могли т.к. Европа возбудилась и был бы пздц.
Решили вот так сделать, типа "это все суд, а суд независимый, мы типа непричем".
У 73% надо забирать паспорта чтоб не голосовали.
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Спасибо жителям Кривбасса!... Все. Приплыли. Дно наконец пробито. Спасибо Вам вам мои олигофрены-соотечественники, зебилы. Перестала наконец желтая жидкость глаза печь или все также будем считать это божьей росой? Эти мрази уже не на роялях своими буями играют, а на наших головах и где то в районе зада. Твари.
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Як бачу, всі вже виматюкались, тому я не буду. Просто цікаво, скільки годин ця істота буде дихати на волі.
Зебіли - ви злодії! Дебіли - ви зрадники!
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Цікаво, що зараз відчувають ті специ, які брали Цемаха та ризикували життям ?
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а що відчувають довбні солдати які за Зедибіла голосували... бо порох **** мородер...
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Це ознака змови Зеленського з путіним. Так просто його нема навіть підстав відпускати. То нова влада почала реалізовувати план Кремля
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то цього цемаха роздирали навпіл, а це отак лєхко випустили - П1343Ц!!!
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ахаха..Все правильно..Там наши люті..як каже головна зе бізяна.. що бракскаму свату робити в тюрягі?
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Теперь ясно на какое государство работает судебная система Украины - на агрессора Российскую Федерацию. Вопрос один-куда смотрит СБУ и когда все-таки промосковских судей будут сажать в общие тюремные камеры?
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Зе слишком сильно хочется покрасоваться вместе с моряками перед телекамерами.
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