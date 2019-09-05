 "Черные риелторы" присвоили имущество 12 умерших киевлян на общую сумму свыше 15 млн грн, - Варченко

Об этом сообщила в Facebook директор ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в деле появились новые подробности, всплывшие в ходе следственных действий.

"Ранее сообщали, что группа, в которую входили адвокаты, частный нотариус и в настоящее время уже бывший судья Соломенского райсуда Киева, вероятно, подделали документы или мошенническим путем присвоили себе имущество умерших киевлян. Речь шла о 4 квартирах в центральных районах столицы и средства на депозитах. Оказалось – это была лишь верхушка айсберга. Таким же образом – подделывая решения судов, завещания и другие официальные документы – по предварительной версии следствия, эта преступная группа, вероятно, завладела имуществом еще 12 умерших", - отметила Варченко.

По ее словам, речь идет о 15 объектах недвижимости (квартиры, гаражи, дома) в Киеве и Киевской области.

"По предварительной оценке, общая сумма незаконно присвоенного ими имущества составляет более 10 миллионов гривен. И это не считая те 5,6 миллиона, о которых стало известно ранее", - сообщила Варченко.

Она также отметила, что досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, по словам Варченко, следователи Центрального аппарата ГБР провели обыски у адвокатов и частного нотариуса, чтоб изъять документы, касающиеся незаконного завладения ими чужим имуществом. Если суд признает вину перечисленных членов группы "черных риелторов", их ждет до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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