 Размещенные в оккупированном Крыму российские средства ПВО способны поражать цели почти до Киева, - ГУР

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос о самых серьезных угрозах безопасности для Украины, передает Цензор.НЕТ.
"На территории Крыма создана мощная группировка, которая позволяет Российской Федерации проводить операции вообще во всем регионе Черного моря. Это и воздушный компонент, который перекрывает всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, достигающие нашей территории почти до Киева", - заявил Скибицкий.
По его словам, также ведется наращивание береговых ракетных комплексов, что позволит уничтожать надводные цели почти на всей акватории Черного моря.
"Не исключается размещения и других видов вооружения, в том числе и ядерного оружия на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул представитель ГУР.
1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?
2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
"как он говорил Гройсману что бы он помог нуждающимся" - а он должен говорить такое премьер-министру? У того своей головы на плечах нет?
"как он говорил Гройсману что бы он помог нуждающимся" - а он должен говорить такое премьер-министру? У того своей головы на плечах нет?-- вы же сами представили гройсмана плохим , так почему хорошей ваш Зеля не потребовал от гройсмана , что бы гройсман помог нуждающимся ? И ещё , вы не ответили , вы слышали от зели , как он говорил о помощи для нуждающимся? Может он говорит , вот прийдет новое правительство и мы сразу поможет нуждающимся?