 Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп от ЕС Виктория Сюмар на основании анализа ряда предлагаемых законопроектов.

"За 5 последних лет мы так много дискутировали о демократии, правах человека, балансе власти и независимость силовых органах... Сейчас на это молниеносно плюют", - написала нардеп, комментируя предлагаемые изменения в закон о прокуратуре.

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В частности, отмечается, что данным законопроектом хотят прекратить полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и передать ее функции генпрокурору. Вместе с другими проектами законов ожидается полная концентрация всех силовых структур в одних руках, убеждена Сюмар.

"А знаете, что теперь означает закон о "перезагрузке власти"? Независимые госсекретари отменяются, конкурсы тоже, количество заместителей в центральных органах исполнительной власти с двух увеличивается до пяти, ну и защита права государственной службы - отменяются", - пишет она.





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"А знаете что такое Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ВР? Кроме незачитывания фамилий депутатов и и их запросов, еще и лишение, по сути, права оппозиции подавать запросы президенту. Теперь для этого нужно будет 226 депутатов, а не 150 как раньше", - продолжает нардеп.

"Если раньше повестка дня формировалась по предложению депутатских фракций и комитетов ВР, то теперь вводится понятие План законопроектных работ. И кто его определяет? Один спикер. Поэтому не стоит Раду сокращать до 300 депутатов. Достаточно оставить одного. Или одну. Одну зеленую кнопку", - добавляет Сюмар.

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"И наконец. Продать Государство Украина. Не отдельные госпредприятия, которые стоит таки приватизировать. А все государственные объекты. Продать. Все. Одним и простым законом", - резюмирует представитель "Евросолидарности".

"Через две недели мы с вами проснемся в другом государстве, значительно больше похожем на вчерашнюю Беларусь, чем на сегодняшнюю Украину", - резюмирует Сюмар.

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