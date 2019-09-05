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 Политика Украины
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 Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар

Через две недели украинцы проснутся в стране, напоминающей Беларусь, если законодательные инициативы новой власти будут приняты парламентом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп от ЕС Виктория Сюмар на основании анализа ряда предлагаемых законопроектов.

"За 5 последних лет мы так много дискутировали о демократии, правах человека, балансе власти и независимость силовых органах... Сейчас на это молниеносно плюют", - написала нардеп, комментируя предлагаемые изменения в закон о прокуратуре.

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В частности, отмечается, что данным законопроектом хотят прекратить полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и передать ее функции генпрокурору. Вместе с другими проектами законов ожидается полная концентрация всех силовых структур в одних руках, убеждена Сюмар.

"А знаете, что теперь означает закон о "перезагрузке власти"? Независимые госсекретари отменяются, конкурсы тоже, количество заместителей в центральных органах исполнительной власти с двух увеличивается до пяти, ну и защита права государственной службы - отменяются", - пишет она.

Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 01
Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 02

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"А знаете что такое Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ВР? Кроме незачитывания фамилий депутатов и и их запросов, еще и лишение, по сути, права оппозиции подавать запросы президенту. Теперь для этого нужно будет 226 депутатов, а не 150 как раньше", - продолжает нардеп.

Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 03

"Если раньше повестка дня формировалась по предложению депутатских фракций и комитетов ВР, то теперь вводится понятие План законопроектных работ. И кто его определяет? Один спикер. Поэтому не стоит Раду сокращать до 300 депутатов. Достаточно оставить одного. Или одну. Одну зеленую кнопку", - добавляет Сюмар.

Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 04

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"И наконец. Продать Государство Украина. Не отдельные госпредприятия, которые стоит таки приватизировать. А все государственные объекты. Продать. Все. Одним и простым законом", - резюмирует представитель "Евросолидарности".

Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 05

"Через две недели мы с вами проснемся в другом государстве, значительно больше похожем на вчерашнюю Беларусь, чем на сегодняшнюю Украину", - резюмирует Сюмар.

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Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 06Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 07Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 08Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 09Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 10Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар 11

Источник: https://censor.net.ua/n3146601
 
 
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....А ще через 2 тижні після того і за територією Україна нагадуватиме Білорусь.
"Дайте йому ще 100 днів"
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Так хотели ж твёрдую руку? Вот и получите, в комплекте с твёрдым членом. Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7312
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а вы уверены что там не протез насадка Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар - Цензор.НЕТ 98
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Чергова страшилка з апокаліптичним прогнозом від відстороненої від влади істеричної панянки..
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ну так он цемаха відпустили. тож котимся дружньо в Опу. але усі разом.
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украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь/ Есть, есть отличия: у Лукашенко историческая родина не Израиль.
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Вот все правильно в этих изменениях. И Сюмар в обнимашках с Шуфричем - тоже правильно.
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.Смену меры пресечения Цемаху удовлетворить. Освободить Цемаха в зале заседания"
Цемаха отпускают под личное обязательство
#ВиЦеЗробилиРазом Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7360

.Мы проанализировали законодательные инициативы власти: через две недели украинцы проснутся в стране, похожей на Беларусь, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1708
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