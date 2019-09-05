EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2914  39
Материалы по теме:
Все про:апелляция (400) суд (22511) Апелляционный суд (256) Цемах (16)

 Если Цемах будет на свободе - Кремль ликвидирует неудобного свидетеля, - прокурор

Защита бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера в небе над Донбассом летом 2014 года, считает его содержание под стражей незаконным, поскольку в материалах дела, по мнению защиты, отсутствуют доказательства совершения им уголовного преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в начале рассмотрения апелляционной жалобы заявил судья, зачитывая материалы слушания.

Цемах поддержал позицию своего адвоката. Прокурор, в свою очередь, возражает против освобождения Цемаха из-под стражи.

Защита Цемаха отмечает, что "большинство доказательств, которыми прокурор обосновал подозрение, были собраны в 2014-2015 годах", в основном это материалы из сети интернет. С тех пор, подчеркивает защита, прошло уже более 5 лет. Содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, и статья 29 Конституции Украины обеспечивает право каждого человека на свободу, отметил адвокат Роман Гонтарев.

Прокурор считает, что апелляционная жалоба вообще не должна рассматриваться, поскольку была подана с нарушением сроков на подачу. Впрочем, в любом случае, сторона обвинения настаивает на продолжении содержания Цемаха под стражей - даже если суд решит рассматривать жалобу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует. ФОТО

"Господин Цемах может скрываться от органов досудебного расследования, суда и ответственности", - уверен прокурор. Он напомнил суду, что Цемах зарегистрирован на неподконтрольной украинской власти территории. Кроме того, прокурор вісказал мнение, что Цемах, находясь на свободе, может влиять на свидетелей и своих сообщников, которые на сейчас еще не все установлены.

Также прокурор напомнил, что с недавнего времени Цемаха подозревают в еще одном преступлении - террористическом акте 6.08.2014, когда произошел бой на блокпосту 43, в ходе которого были убиты четыре украинских воина.

Под стражей Цемах находится в безопасности, добавил прокурор, отметив, что нередко Кремль расправляется с неудобными для него свидетелями. "Если, не дай Бог, с господином Цемахом что-то случится, когда он будет находиться на свободе, - будет труднее выполнить резолюцию Совбеза ООН. И это поставит под сомнение репутацию украинских правоохранительных органов",

"Мертвые бессильны искать справедливости, это обязанность живых", - подчеркнул прокурор Олег Пересада в конце своей речи.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146600
 
   
 Топ комментарии
 
Його потрібно віддати Голандії.
 показать весь комментарий
 
"защита цемаха считает" - що це було?
Який захист може бути у віськового злочинця, но совісті якого майже 300 життів?
 показать весь комментарий
 
Днепровско-криворожской банде нужны деньги - ситуация с гривной критическая.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну так пусть пишет явку с повинной!
 показать весь комментарий
 
 
щось мені підказує, що наші "фахові" юристи або невірно оформлять матеріали, або просто нароблять помилок, після яких усі докази можна буде викинути.
 показать весь комментарий
 
Если Цемах будет на свободе, то зеленский будет в неволе!!!
 показать весь комментарий
 
 
кто о чём, а порохоботы о том, какой Зеленский плохой...
 показать весь комментарий
 
 
"защита цемаха считает" - що це було?
Який захист може бути у віськового злочинця, но совісті якого майже 300 життів?
 показать весь комментарий
 
 
Днепровско-криворожской банде нужны деньги - ситуация с гривной критическая.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, тебе то точно на зарплату 30 сребренников найдут)))
 показать весь комментарий
 
 
Да, да, да.... Было уже перед выборами: "Если выберете Зеленского, то через месяц гривна будет по 100".
 показать весь комментарий
 
 
Беню тормознули вовремя. Но, ЗВР тают.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы для поддержки вовочки массово скупили украинские гривневые облигации. Иначе уже была бы по 100.
 показать весь комментарий
 
 
как, и эти тоже втрое обвалят, как петька??))
 показать весь комментарий
 
Цемах поддержал позицию своего адвоката

Да, утопающий хватается за соломинку.
 показать весь комментарий
 
🤣🤣такую хрень впервые слышу типа на зоне тяжело завалить это чмо
 показать весь комментарий
 
 
На зоне может и не тяжело, а вот в СИЗО - под надлежащей охраной - совсем даже не просто. А на зону его пока никто не собирался сажать.
 показать весь комментарий
 
Та да, ничего не стоит подложить ВВ под автомобиль зєка пока он вечером в зоновском ресторане пляшет, а на КПП в любое время туда-сюда проход разрешен
 показать весь комментарий
 
с таким баблом как у раши любого можно и в любом месте валить свободно🤣🤣но это пастухам не понять у них свой мир
 показать весь комментарий
 
та да, але ж не треба нам їм гроші економити, бо на всіх таки не хватить і ціну питання ніобхідно постійно підвищувати
 показать весь комментарий
 
так или вальни его и всё😁или что с ним делать?
 показать весь комментарий
 
***** вимагає від володі, щоб цемаха віддали у *********.
 показать весь комментарий
 
 
а запит чи є з Голландії? або : чому голландцям не прїхати і не допитати?
 показать весь комментарий
 
 
Человек не осознал, что лучше неволя, чем смерть.
 показать весь комментарий
 
 
ну це ї коню зрозуміло, що його приберуть...його і в ізоляторі з нашими запроданцями можуть грохнути, потрібна посилена охорона і строга секретність
 показать весь комментарий
 
 
Я считаю его надо обменять.Ведь ЕС вернул в ПАСЕ Россию,несмотря на протесты Украины,так зачем Украинцам заботится о интересах ЕС?
 показать весь комментарий
 
 
Осуждение РФии за терракт с боингом - это интересы не столько ЕС, сколько самой Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Ваша позиция унизительна,отказались от ЯО в обмен на гарантии территериальной целостности,по логике США должна объявить войну РФ или хотя бы ввести такие санкции от которых она развалится.Но вместо этого вводятся символические санкции , а вы и рады этому,как все равно милостыню подают.И сейчас надо показать что с интересами Украины надо считаться,раз ЕС не идет на встречу Украине то и Украина сильно напрягаться не будет отстаивая интересы ЕС.
Прежде всего на этом самолете не было граждан Украины,в привлечении к ответственности России заинтересована прежде всего Голандия,вот пусть и напрягается Голандия,а не решает вопрос за счет Украины.
 показать весь комментарий
 
В интересах Украины не покарать Россию за убийство иностранных не украинских граждан,а в спасении своих военопленных,моряков,Сенцова,Гриба.
Пусть Голандия сама требует от ЕС и США ужесточения санкций против рф за убийство ее граждан,а не возращает в ПАСЕ ее.
 показать весь комментарий
 
 
Володимира Цемаха суд відпустив під особисте зобов'язання. Це ключова людина для трибуналу по Боїнгу MH17. Зелебобікі що мовчите?
 показать весь комментарий
 
 
Он по ящику говорят, шо его вроде бы выпускают пид особыстэ зобовязнання.
Делается вовану подарок.
Интересно, сколько он проживёт?
 показать весь комментарий
 
людина чесна, живе в україні, з місця роботи характеристика відмінна, чого б не звільнити
 показать весь комментарий
 
а как это его выпустили??? есть же видео с его признанием по боингу. че за бред??? Путин его грохнет внатуре. это полный п...
 показать весь комментарий
 
 
Если зелень отдаст Цемаха это будет стратегически серьезное поражение Украины !
 показать весь комментарий
 
По-перше, прокуратура Нідерандів, якщо дійсно цього бажає, мала можливість вже давно допитати Цемаха і (якщо є підставити) то попрохати Україну здійснити екстрадицію цього громадянина.
По-друге, мабуть слідчі зібрали хиткі докази ( адже справа по Цемаху не в суді з обвинувальним актом) , оскільки прокурор апелює лише до правоохоронних органів Нідерландів, стверджуючи, що буде тяжко його, Цемаха, потім знайти і для передачі Нідерландам.
 показать весь комментарий
 
Да не хвилюйтесь , портнов сдае держтаемницю рашистам через трубу і богдана, сдасть і Цемаха
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх