 7 теруправлений, назначение и увольнение директора Кабмином: на сайте Рады обнародовали законопроект о Бюро финрасследований

Об этом говорится в законопроекте №1208, зарегистрированном в парламенте 30 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Согласно документу, предлагается создать Бюро финрасследований, которое будет включать центральный аппарат и территориальные управления, но не более 7 теруправлений.
Предельное количество сотрудников бюро утверждается Кабминов в зависимости от роста или сокращения количества финансовых преступлений.
Руководитель Бюро финрасследований назначается и увольняется Кабинетом Министров по представлению министра финансов на 5 лет, но не более 2 сроков подряд. Министр может объявлять конкурс на данную должность.
"Для обеспечения прозрачности и беспристрастности при отборе кандидатов на должность руководителя Бюро финансовых расследований министр может объявлять консультативный конкурс", - указано в тексте законопроекта.
Руководителем бюро может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее пятнадцати лет, опыт работы на руководящих должностях, свободно владеющий государственным и двумя иностранными языками, которые являются официальными языками Совета Европы.
Работники бюро не имеют права: быть членами или участвовать в создании или деятельности политических партий, организовывать или участвовать в забастовках; быть поверенными третьих лиц по делам бюро; использовать бюро, его работников и имущество в партийных, групповых или личных интересах.
Руководитель нового органа должен ежегодно не позднее 10 февраля и 10 августа подавать президенту, Верховной Раде и Кабмину письменный отчет о деятельности Бюро за шесть месяцев, а также информировать об основных вопросах работы органа, пишет Интерфакс-Украина.
К основной подследственности Бюро предлагается отнести уголовные правонарушения по 25 статьям Уголовного кодекса. Среди них - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 205), фиктивное предпринимательство (ст. 204), фиктивное предпринимательство (ст. 205), подделка документов, предоставляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП (ст. 205-1), уклонение от уплаты налогов (ст. 212), уклонение от уплаты ЕСВ и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 212-1), нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210), выдача нормативно-правовых актов, которые сокращают поступления в бюджет или увеличивают его расходы (ст. 211), доведение до банкротства (ст. 219), подделка негосударственных ценных бумаг (ст. 224), незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара (ст. 229).
передаем в другие департаменты! Тоже в СБУ. И НА торте вишенка-новый орган еще.
Как отмечается, президент наложил вето на закон о химической кастрации педофилов из-за угрозы их здоровью и жизни, а также из-за возможного незаконного вмешательства в личную жизнь при создании реестра таких преступников с обнародованием их персональных данных.»
А воз и ныне там..
https://youtu.be/sGJk1uJdnx8
Супругу бывшего президента Гондураса Пепе Лобо уличили в переводе на свой счет более 12 млн гондурасских лемпир ($510 тыс.) за четыре дня до окончания президентства своего мужа. С 2011 по 2015 годы Бонилья выписала на счета подставных лиц 70 чеков на общую сумму суммой в 94 млн лемпир ($3 млн 845 тыс.). Кроме того, при помощи мошеннических действий она присвоила 16 млн лемпир ($650 тыс.) государственных средств, выделенных на социальные нужды.