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 Политика Украины
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 Боснии направлена нота протеста из-за заявления о "российском Крыме", - МИД

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с заявлением члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика относительно якобы принадлежности временно оккупированной АР Крым Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 02.09.2019 относительно якобы принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД ценит официальную позицию коллегиального президиума Боснии и Герцеговины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания члена президиума Милорада Додика как выражение его собственного видения ситуации.

"Учитывая высказанное намерение М.Додика посетить временно оккупированный Российской Федерацией Крым, МИД Украины в очередной раз заявляет, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права, в частности резолюции ГА ООН", - подчеркнули в МИД.

Также в МИД отметили, что в связи с указанным заявлением и намерением Додика посетить временно оккупированную АРК, в МИД Боснии и Герцеговины направлена нота протеста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146596
 
 
 Топ комментарии
 
Чето мне кажется что это боснийский серб. Ну а сербы говно
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Справжній Додік!
Босняки забули, як їх знищували серби, і допомагали це робити хуйлостанці.
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Справжній Додік!
Босняки забули, як їх знищували серби, і допомагали це робити ***********.
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Милорад Додик был премьер министром Республики Сербской
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тоді все зрозуміло: српська наволоч завжди смоктала у ************
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На каждый роток не накинешь платок.(С) Потрібно вводити санкції проти таких розумників.
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їм ноту показали і вони вже під лавкою))
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Чето мне кажется что это боснийский серб. Ну а сербы говно
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Так а чого ще можна чекати від справжнього Додіка?
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Яка нота? До чи ре, бо якщо мі то це зрада.
Замість нот пропоную закрить якийсь бізнес боснійський в Україні або корисні санкціі ввести.
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Осталось дело за малым: заставить их открыть у нас бизнес.
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А что, по решению Стокгольмского арбитража, или Гаагского трибунала - пусть обязывают "штрафников" открывать бизнес в Украине. Вот это будут удушающие санкции, всё шёлковыми станут.
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додик упоротый путинист, сидит под санкциями США, никто ему руки не подает из приличных людей
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додик упоротый путинист - я би запропонував термін - "**************"
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І це боснійці, що натерпілися від сербських шовіністів таке верзуть ? Тьху !
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Вопрос: Что было сделано за эти пять лет властью Порошенко и Ко для освобождения Крыма от оккупации? Ответ: нихрена.
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