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 Политика Украины
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 Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что антикоррупционные органы передадут в начавший свою работу Высший антикоррупционный суд 208 уголовных производств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом журналистам в четверг в Киеве.

"По нашим подсчётам, подлежат передаче 208 дел из разных инстанций. Есть ряд дел, которые рассмотрены и находятся на стадии апелляции. Основная часть дел находится в суде первой инстанции", - сказал Сытник.

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Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3146595
 
 
 Топ комментарии
 
Слишком много судов на такую бедную страну.
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Да вот как то слабо верится в независимость и честность АКС, а то как показала практика, в наших реалиях "антикоррупционеры" могут его использовать в своих интересах, как это было с НАБУ!
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Видимо, Пётр Алексеевич действительно оставил очень прилично работающую экономику, если у населения есть хлеб и время наблюдать за всякими шоу в духе "распни его !"
Тем кому нечего жрать - те не станут требовать от власти устраивать такие шоу. У них нет на это ни времени, ни сил.
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Они просто возьмут и выместят свою голодную жизнь на тех, как они думают, им эту жизнь устроил. Например проголосовав за их оппонентов, что и наблюдается. Так что гоплык тому лексеичу.
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Суд разберётся. Главное, чтобы подсудимый мог сесть.
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Сытник просто жиром заплыл. Работа непыльная была. Время замедленной съемки прошло. Артема тоже нужно менять на Сакварелидзе, например. Иначе этот аморфный орган не оживить
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Никто не гарантирует что это суд станет чем то особенным. Он просто бошльше распиарен и получил особую миссию, но по факту вся судебная реформа провалена и ВАКС будет тупо такой же мертвый и корумпированный как и все остальные Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень, - Ситник - Цензор.НЕТ 6402
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Слишком много судов на такую бедную страну.
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так як Слуги Народу цей народ ще ніхто не розводив!
Аваков головний мент, Кулик зам генпрокурора, ау Зебіки, хто готовий довести що ви не лохи?
Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень, - Ситник - Цензор.НЕТ 322
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200 справ --це багато. треба брати в оренду китайський суд .
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Да вот как то слабо верится в независимость и честность АКС, а то как показала практика, в наших реалиях "антикоррупционеры" могут его использовать в своих интересах, как это было с НАБУ!
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