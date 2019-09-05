 Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений: "Остановить процесс пока не удается"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в интервью МИЦ Известия.

"Я бы сказал, что международные отношения продолжают стабильно усложняться. Этот процесс пока не удается остановить", – ответил он на просьбу оценить нынешнее положение дел в мировой политике.

Лавров, в частности, упомянул в общем контексте Соединенные Штаты и выход обеих стран из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Российский дипломат также убежден, что "Запад каждый раз изобретает новые правила в зависимости от своих сиюминутных потребностей и интересов, а потом навязывает это другим странам".

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А вот заинтересованность Запада форматом "двадцатки" отражает признание Западом "реалиям полицентрического мира и то, что западные страны вынуждены признавать новую реальность".

"Именно с этими реалиями пытается бороться Запад, пытаясь сохранить доминирование, которым он пользовался лет 500, "заказывая музыку" во всех международных делах", – заявил Лавров, добавив, что у "двадцатки" будет стабилизирующее влияние.

Как сообщалось ранее, комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.