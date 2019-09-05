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Все про:Лавров (1636) Россия (73761) США (15293)

 Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений: "Остановить процесс пока не удается"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что международные отношения России с другими странами продолжают стабильно усложняться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в интервью МИЦ Известия.

"Я бы сказал, что международные отношения продолжают стабильно усложняться. Этот процесс пока не удается остановить", – ответил он на просьбу оценить нынешнее положение дел в мировой политике.

Лавров, в частности, упомянул в общем контексте Соединенные Штаты и выход обеих стран из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Российский дипломат также убежден, что "Запад каждый раз изобретает новые правила в зависимости от своих сиюминутных потребностей и интересов, а потом навязывает это другим странам".

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А вот заинтересованность Запада форматом "двадцатки" отражает признание Западом "реалиям полицентрического мира и то, что западные страны вынуждены признавать новую реальность".

"Именно с этими реалиями пытается бороться Запад, пытаясь сохранить доминирование, которым он пользовался лет 500, "заказывая музыку" во всех международных делах", – заявил Лавров, добавив, что у "двадцатки" будет стабилизирующее влияние.

Как сообщалось ранее, комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3146592
 
 
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Так Трамп назвав Пуйла своїм кращим корєшом. Що ще потрібно мокшам для щастя?
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Лось с жуткого похмелья подходит с реке. Стоит, лакает воду - сушняк ведь.
А из кустов - охотник как пальнет по лосю из обоих стволов. Лось стоит - не шелохнется, воду пьет. Охотник решил что промазал и снова выстрелил - лось ноль внимания. Обозленный охотник стреляет третий раз.
Лось поднимает башку и медленно так произносит в пространство:
- Чё-то я пью... пью.., а мне все хуже и хуже...
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ну шо ж таковы реалии. на сегодня машины полностью заменили лошадь. сложно их табуну. никто не спорит ))
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Дохла коняка залізла на білий рояль,сере та кидається лайном,а потім дивується що це нікому не подобається))
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Просто застрельтесь разом з фуйлом і ніякий проблем.
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до февраля 14 года они были стабильно нейтральными и, даже, партнерскими... Что заставило вас, скот козломордый, влезть в чужие пределы, нарушить границы, спровоцировать и возглавить убийства и разрушения с последующим генерированием ненависти и отвращения ко всему козломордому?
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