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 Политика Украины
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Все про:задержание (5488) Вовк Дмитрий (104) Сытник (707) Роттердам+ (46)

 Суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка, - Сытник

Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого в деле "Роттердам+" бывшего руководителя Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Суд дал разрешение на его задержание", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно - об аресте.

"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", пояснил директор НАБУ.

Также Сытник добавил, что по данным антикоррупционных органов, на сегодняшний день Вовк находится за границей.

Он подчеркнул, что данное решение и необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: "Это зависит от суда".

"Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств", - сообщил Сытник.

"По нашим подсчетам, подлежат передаче 208 дел из разных инстанций. Есть ряд дел, которые рассмотрены и находятся на стадии апелляции. Основная часть дел находится в суде первой инстанции", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

Ранее, суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+"

Напомним, экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не готов принимать участие в судилище", - бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не вернется в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3146589
 
   
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да нет, работают на коломойского и пролетарское быдло развлекают, которому государство должно...
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Пролєтарське "бидло" утримує "государство" на свої податки.
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Пролетарское быдло хочет всего и на шару, однако налоги с зарплат в конвертах платить не хочет.
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А на кого Вовк работал? Кого развлекал? Правильно, Пороха и Ахметова (ну и других прилипал). Роттердам+ это еще то "развлечение". Люди обычные (которых ты пролетарским быдлом обозвал) от таких развлечений подустали конкретно. Поймать и посадить всем коллективом.
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Зараз петіні прихильники розпочнуть свою сумну монотонну мантру про "репресії та політичні переслідування"..
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Тоесть главное первым написать это? Есть простая идея - рынок. Как во всех цивилизованных странах. Но наше быдло увы, хочет совок. Причем цены они хотят как в совке, а зарпалту - как минимум как в польше.
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Та да, зараз піде виття - Рятуйте, все це політичне переслідування.
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вот и петю заочно арестуют, а станет святым - заочно реабилитируют
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нет. перемога будет тогда когда свиновальца с шоблой отмыролюбят.
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я вже думав Антикорупційний суд дозволив. а виявляється Солома.
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Надо не Вовка мелкую пешку, а Ахмета задерживать с конфискацией.
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а где сейчас этот свиносоевый волк?
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Уголь по схеме "роттердам+" оказался самым дешевым. Сами зелупоголовые это признали. В чем конкретно обвиняют Вовка? Просто игра на публику, голосовавшую за наркомана.
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свиноволк обвиняется в том же что и вся мыролюбная шобла - в свинореформизме.
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