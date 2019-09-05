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 Политика Украины
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Все про:уголовное дело (2299) Антикоррупционный суд (456) Танасевич Елена (4)

 В ВАКС должно поступить более 3 тыс. дел из местных судов, - Танасевич

В Высший антикоррупционный суд передатут более 3 тыс. дел, которые находятся на рассмотрении местных судов.

Об этом сообщила председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам из местных общих судов в Высший антикоррупционный суд должно поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых почти 200 - это коррупционные дела.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года мы начинаем нашу деятельность. К компетенции ВАКС отнесены 22 составы преступления с тем условием, что они совершаются специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тысяч гривен. С местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых только 190 дел - те, по которым досудебное расследование заканчивало НАБУ под процессуальным руководством САП", - заявила Танасевич.

"Сформировано в первой инстанции семь коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по сути, в апелляционной палате функционировать четыре коллегии, которые будут осуществлять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции", - дбавила Танасевич.

Напомним, сегодня Высший антикоррупционный суд начинает свою работу. Рассмотрение дел Высшим антикоррупционным судом начнется в кратчайший технически возможный срок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146586
 
 
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Охолоджувач простий і якісний, без зміївика. Я робив такий одному хмирю.
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Ну, значит отсутствием работы страдать не будете.
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Їх завалять цими справами і знов на ті ж граблі.
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цены повышаются, проклятая инфляция и сюда добралась
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Працювала у суді,вас знову наїпали дегенерати зелені,нові обличчя-х#й им в жоппу.
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Напомним, сегодня Высший антикоррупционный суд начинает свою работу. Рассмотрение дел Высшим антикоррупционным судом начнется в кратчайший технически возможный срок. Источник: https://censor.net.ua/n3146586
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Это сколько нужно учится, чтобы ничего не делать, а зарплату получать . Вообщем время пошло, считаю до первого устоявшегося приговора .
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відчуваю що скоро цей суд сайдьот на нєт...причомму руками Зе команди
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