 Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на топ-чиновниках

"Я понимаю, что сейчас есть проблема, которую мы еще не успели решить, - это вопрос с рамками подсудности. Раньше кое-кто, не будем вспоминать фамилии, на законодательном уровне постарался, чтобы вашу работу можно было заблокировать, завалив тысячами мелких дел", - сказал он в четверг на брифинге, посвященном началу работы ВАКС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский заверил, что он и Верховная Рада сделают всё необходимое, чтобы ВАКС сразу начал рассматривать наиболее громкие дела.
"Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел по разворовыванию, хищениям коррупционеров – топ-чиновников, и поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и эти люди были наказаны", - сказал он.
"Я вас поздравляю. За один месяц, сделали ремонт. Я вас поздравляю с открытием Высшего антикоррупционного суда. Это очень символично, вы знаете, какие ожидания общества от работы ВАКС. Это возврат гражданам ощущения и веры в то, что в Украине есть справедливость", - заявил Зеленский.
Особисто мені цікавіше діамантові прокурори, Розенблат, Оніщенко, а може, як що зможуть, Гонтарева, Косюк, і нарешті Петя.
А щоб зломати цю систаму, треба зносити перші голови, щоб нікому було нагору віддавати гроші.
А як що цей суд буде займатися копійчаними справами, то усе заглохне так і не почавшись.
..и сказал, что сам решит, какие дела громкие, а какие тихие.
К.С. Станиславский.
Кто то верит в это и вот этому
Оцените масштаб: пускать на ветер стратегические запасы топлива в угоду одному потерявшему берега олигарху. Здесь есть цифры, кому интересно: https://delo.ua/…/centrenergo-pod-kontrolem-kolomojskogo-p…/ Согласно отчетам самого «Центрэнерго», с января по июнь 2019 года предприятие понесло чистый убыток в 1,2 млрд грн. В 2018 году за аналогичный период предприятие получило чистую прибыль в размере 439,3 млн грн. Беня взял под тотальный контроль крупнейшую государственную генерирующую компанию и высасывает ее досуха, причем по двойной схеме: во-первых, получает для своих предприятий электроэнергию по заниженным ценам; во-вторых, является конечным бенефициаром (или БЕНЯфициаром) одной из компаний, поставляющей на «Центрэнерго» уголь из ОРДЛО под видом угля из России через фирму-однодневку. Так и живем: для лохтората спектакль с разоблачением «коррупционного Роттердама, и в то же время втихаря пилить бабло на цене, значительно превышающей роттердамскую. А потом делать страдальческие бровки на недавнем совещании в ОПе, потому что внезапно обнаружилось, что этот самый клятый Роттердам+ является самым выгодным вариантом импорта (1740 грн за тонну), кто бы мог подумать! Однако *****, пляшем. И продаем российский уголь госкомпании за 2000 грн/тонна через бабушкину компанию «Нафта Форс», чтобы продать потом электроэнергию бабушкиным же ферросплавникам за 1,3 грн кВт/час, что гораздо ниже себестоимости.
Однако меня, кажется, понесло по второму кругу. Все бородатая бабка ненасытная виновата, тьху ей в кофе три раза.»
Шляхом висьміювання.
«Зеленський ось тобі-хахаха! Ось тобі - хіхіхі ! Ось тобі - пратівний !»
Е-мае!
Наверное, хотят сначала посадить беню!
зеленый - все хрень - де результат?
5 лишних паундов на боках богдана? - ето все?
И постепенно все станет на свои места