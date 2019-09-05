EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1036  58
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2706) судебная реформа (1234) Антикоррупционный суд (456)

 Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на топ-чиновниках

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заверил, что будут приняты все необходимые решения, чтобы ВАКС сосредоточился исключительно на делах о топ-коррупции.

"Я понимаю, что сейчас есть проблема, которую мы еще не успели решить, - это вопрос с рамками подсудности. Раньше кое-кто, не будем вспоминать фамилии, на законодательном уровне постарался, чтобы вашу работу можно было заблокировать, завалив тысячами мелких дел", - сказал он в четверг на брифинге, посвященном началу работы ВАКС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский заверил, что он и Верховная Рада сделают всё необходимое, чтобы ВАКС сразу начал рассматривать наиболее громкие дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине начал работу Антикоррупционный суд

"Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел по разворовыванию, хищениям коррупционеров – топ-чиновников, и поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и эти люди были наказаны", - сказал он.

"Я вас поздравляю. За один месяц, сделали ремонт. Я вас поздравляю с открытием Высшего антикоррупционного суда. Это очень символично, вы знаете, какие ожидания общества от работы ВАКС. Это возврат гражданам ощущения и веры в то, что в Украине есть справедливость", - заявил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3146585
 
 
 Топ комментарии
 
Так шо, Беню, Портнова, Шуфрича, Медведчука, Рабиновича и т.д. таки посадят Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 2514
Кто то верит в это и вот этому

Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 1594
 показать весь комментарий
 
Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах

..и сказал, что сам решит, какие дела громкие, а какие тихие.
 показать весь комментарий
 
«Олена Монова Недавно совсем я писала о «Центрэнерго», о том, как бабушкины нукеры подмяли под себя государственное предприятие и сделали его убыточным. А там тем временем новый бенин схематоз вспух, как чиряк на дупе: под бдительным контролем Коломойского «Центрэнерго» заключает сделки на поставку электроэнергии потребителям себе в убыток. Попросту сжигает уголь, которого, напомню, острая нехватка сейчас, осенне-зимний пик проходить хуйзна на чем придется, разве что кизяками топить. Зачем? А чтобы ферросплавным заводикам бабушки электроэнергия досталась в копеечную цену.

Оцените масштаб: пускать на ветер стратегические запасы топлива в угоду одному потерявшему берега олигарху. Здесь есть цифры, кому интересно: https://delo.ua/…/centrenergo-pod-kontrolem-kolomojskogo-p…/ Согласно отчетам самого «Центрэнерго», с января по июнь 2019 года предприятие понесло чистый убыток в 1,2 млрд грн. В 2018 году за аналогичный период предприятие получило чистую прибыль в размере 439,3 млн грн. Беня взял под тотальный контроль крупнейшую государственную генерирующую компанию и высасывает ее досуха, причем по двойной схеме: во-первых, получает для своих предприятий электроэнергию по заниженным ценам; во-вторых, является конечным бенефициаром (или БЕНЯфициаром) одной из компаний, поставляющей на «Центрэнерго» уголь из ОРДЛО под видом угля из России через фирму-однодневку. Так и живем: для лохтората спектакль с разоблачением «коррупционного Роттердама, и в то же время втихаря пилить бабло на цене, значительно превышающей роттердамскую. А потом делать страдальческие бровки на недавнем совещании в ОПе, потому что внезапно обнаружилось, что этот самый клятый Роттердам+ является самым выгодным вариантом импорта (1740 грн за тонну), кто бы мог подумать! Однако похуй, пляшем. И продаем российский уголь госкомпании за 2000 грн/тонна через бабушкину компанию «Нафта Форс», чтобы продать потом электроэнергию бабушкиным же ферросплавникам за 1,3 грн кВт/час, что гораздо ниже себестоимости.
Однако меня, кажется, понесло по второму кругу. Все бородатая бабка ненасытная виновата, тьху ей в кофе три раза.»
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский, у этих судей хорошие зарплаты и пусть работают, нечего из подталкивать. А не хотят работать, пусть идут нах, найдутся на их место желающие.
 показать весь комментарий
 
 
щось давненько ваш Зе на машині не їздивМи допоможемо, щоб ці люди були покарані, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на гучних справах - Цензор.НЕТ 9579
 показать весь комментарий
 
 
А що вам дуже цікаво чи посадять за хабар у 2000 у.о. голову якоїсь ради Мухосранська?
Особисто мені цікавіше діамантові прокурори, Розенблат, Оніщенко, а може, як що зможуть, Гонтарева, Косюк, і нарешті Петя.
 показать весь комментарий
 
 
большую часть в Украине как раз воруют по мелкому и регулярно. С этого онищенки и начинали, а вот по пороху и гонтаревой тебя ждет разочарование. На них нет ничего, а все байки которыми тебя кормили 5 лет, нужны были только для того чтобы привести к власти Зекоманду, сайчас она потихонечку начнут потихоньку в этом сознаваться. ротердам + тебе в пример.
 показать весь комментарий
 
На даному етапі, завдання влади зломати систему хабарів, коли гроші йдуть від рядового клерка до гори, до перших обличь держави, за що рядові хабарники отримують безкарність і захист від переслідувань.
А щоб зломати цю систаму, треба зносити перші голови, щоб нікому було нагору віддавати гроші.
А як що цей суд буде займатися копійчаними справами, то усе заглохне так і не почавшись.
 показать весь комментарий
 
Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах

..и сказал, что сам решит, какие дела громкие, а какие тихие.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
как бы ВАК не превратился в квак Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 3086
 показать весь комментарий
 
 
не понятно. сколько мыролюбцев уже посадили?
 показать весь комментарий
 
Вот как все оборачивается, было бы желание. а вот 5 лет предыдущих в ж...... е. Одно БЛА -БЛА -БЛА.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебя растрою , не пять , а 28 лет в попу ,так что если подождёшь ещё пять лет с тебя не убудет
 показать весь комментарий
 
 
Меня не расстроишь, я пессимист. Мало во что верю, ну, а вдруг. В жизни многое бывает.
 показать весь комментарий
 
Пессимист - хорошо осведомленый оптимист
 показать весь комментарий
 
Тут нарід требует, что бы посадили Порошенка! Сколько им еще ждать, а зеленский? их терпение не безгранично!!!
 показать весь комментарий
 
 
Все должно быть по закону. Вину или невиновность Порошенко должен определять суд.
 показать весь комментарий
 
Так на то и суд был создан, может ПЭТРЭ и маху дал.
 показать весь комментарий
 
 
Петр маху не дал. При нем этот суд не работал. Было эдакое состояние запора при бурной работе организма. Вроде все делали и принимали, но по факту суд стоял.
 показать весь комментарий
 
Вот именно при нем, а при этом кто его знает, ведь есть же БУМЕРАНГ. Как бы ПЭТРЫКУ по кумпалу не садануло. От звезд зависит.
 показать весь комментарий
 
Ну в любом случае нам эту сантабарбару не избежать к просмотру.
 показать весь комментарий
 
боюсь справи пєці сюди не попадуть. існує дууже велика ймовірність виправдання. бо знаєте заяви портнова без жодних доказів, справи свинарчуків практично на нулі...
 показать весь комментарий
 
Так шо, Беню, Портнова, Шуфрича, Медведчука, Рабиновича и т.д. таки посадят Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 2514
Кто то верит в это и вот этому

Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 1594
 показать весь комментарий
 
 
«Олена Монова Недавно совсем я писала о «Центрэнерго», о том, как бабушкины нукеры подмяли под себя государственное предприятие и сделали его убыточным. А там тем временем новый бенин схематоз вспух, как чиряк на дупе: под бдительным контролем Коломойского «Центрэнерго» заключает сделки на поставку электроэнергии потребителям себе в убыток. Попросту сжигает уголь, которого, напомню, острая нехватка сейчас, осенне-зимний пик проходить ****** на чем придется, разве что кизяками топить. Зачем? А чтобы ферросплавным заводикам бабушки электроэнергия досталась в копеечную цену.

Оцените масштаб: пускать на ветер стратегические запасы топлива в угоду одному потерявшему берега олигарху. Здесь есть цифры, кому интересно: https://delo.ua/…/centrenergo-pod-kontrolem-kolomojskogo-p…/ Согласно отчетам самого «Центрэнерго», с января по июнь 2019 года предприятие понесло чистый убыток в 1,2 млрд грн. В 2018 году за аналогичный период предприятие получило чистую прибыль в размере 439,3 млн грн. Беня взял под тотальный контроль крупнейшую государственную генерирующую компанию и высасывает ее досуха, причем по двойной схеме: во-первых, получает для своих предприятий электроэнергию по заниженным ценам; во-вторых, является конечным бенефициаром (или БЕНЯфициаром) одной из компаний, поставляющей на «Центрэнерго» уголь из ОРДЛО под видом угля из России через фирму-однодневку. Так и живем: для лохтората спектакль с разоблачением «коррупционного Роттердама, и в то же время втихаря пилить бабло на цене, значительно превышающей роттердамскую. А потом делать страдальческие бровки на недавнем совещании в ОПе, потому что внезапно обнаружилось, что этот самый клятый Роттердам+ является самым выгодным вариантом импорта (1740 грн за тонну), кто бы мог подумать! Однако *****, пляшем. И продаем российский уголь госкомпании за 2000 грн/тонна через бабушкину компанию «Нафта Форс», чтобы продать потом электроэнергию бабушкиным же ферросплавникам за 1,3 грн кВт/час, что гораздо ниже себестоимости.
Однако меня, кажется, понесло по второму кругу. Все бородатая бабка ненасытная виновата, тьху ей в кофе три раза.»
 показать весь комментарий
 
 
Зараз «українське» Радіо 1 поступово переходить з теми: «Коли вже Порошенко перестане наживатись на «Роттердам+» !!!!!!», і почало потужну кампанію боротьби з витівками нової влади.
Шляхом висьміювання.
«Зеленський ось тобі-хахаха! Ось тобі - хіхіхі ! Ось тобі - пратівний !»

 показать весь комментарий
 
Предлагаю начать с друзей , ну хотя бы с Богдана Или сцыкотно ?
 показать весь комментарий
 
А что нет А сфабрикованое дело по юле , где он от имени Украины , хотел всучить долг на пол млрд нашей стране при овоще , глянь у Бигуса Дело то не закрыто , а просто нынешней властью смущённо на тормоза и после этого у Богдана появился элитный домик в Конча заспе
 показать весь комментарий
 
Ну а при чём Богдан? Разве он громкий? Он так тихонько зе! на ушко шепчет.
 показать весь комментарий
 
с лысого, юзика без депутатского иммунитета, и пикалова, который зеленского назвал - гівно брехло і сцикун...это так о будущем президенте(
 показать весь комментарий
 
Рано предлагаешь, сначала думай. ЧТО С НИХ ВЗЯТЬ. Ты, как дым впереди паровоза.
 показать весь комментарий
 
"А теперь, тупые вуйки, пора загонять вас с вашей телячей мовой в стойло" - про себе додав ВаЗЕ

Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 8443
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, пересажать всех не получится, но с кого то начинать надо. Так что не жадничайте, дай бог, хотя бы так. Тут пол страны - феодальной нужно пересадить.
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже будет посажен с полной конфискацией награбленного соевый мародер и его прогнившая клика???
 показать весь комментарий
 
 
Ещё не сидят?
Е-мае!
Наверное, хотят сначала посадить беню!
 показать весь комментарий
 
наверное тогда когда наконец украдут хоть что нибудь
 показать весь комментарий
 
все та же муйня - я сыграю штукой, а вы танцуйте..
зеленый - все хрень - де результат?
5 лишних паундов на боках богдана? - ето все?
 показать весь комментарий
 
Говорили что вначале будет амнистия,а садить будут весной, осенью или зимой можно садить только чеснок. Ми допоможемо, щоб ці люди були покарані, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на гучних справах - Цензор.НЕТ 4601
 показать весь комментарий
 
 
Думаю Вовочка і це скоро порЄшае, щоб не засмучувати ВВХ
Ми допоможемо, щоб ці люди були покарані, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на гучних справах - Цензор.НЕТ 227
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на топ-чиновниках/ Взял он саблю, взял Эх, воструИ зарезал сам себя.Веселый разговор.И зарезал сам себя.Веселый разговор.
 показать весь комментарий
 
 
дело (даже развалившееся) озвученое в рупор автоматически приравнивается к громкому. жди-те!
 показать весь комментарий
 
 
Обьеснте уже наконец этому дятлу,что суд это незалежна гилка влади.И никакой президент не имеет право вмешиваться и указывать в дела суда!Баран,суд еще не начал работать ,а уже понятно что он станет орудием преследования неугодных бизнесменов и политиков.Вот так идиоты похерят все.
 показать весь комментарий
 
Мы ждем 11 громких дел, а потом остальные. Ми допоможемо, щоб ці люди були покарані, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на гучних справах - Цензор.НЕТ 5974
 показать весь комментарий
 
Масштабы коррупции в стране просто огромны. Поэтому реально нужно начинать с топ коррупции. Гнилые головы должны быть отрублены в первую очередь
И постепенно все станет на свои места
 показать весь комментарий
 
чергова роса в очі виборцю . от справа свинарчуків точно туди не попаде. тай з часом молода Зе команда диви обмежить діяльність вищого антикоросуду, бо бачте він тяжолоє наслєдствіє пороха і його реформи, тай курча незалежний
 показать весь комментарий
 
першим тра Мародьора за яя підвісити.. цей боягуз заспіває як соловейко Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на топчиновниках - Цензор.НЕТ 1929
 показать весь комментарий
 
Якщо узурпатор перемагає на чесних виборах з результатом 73% а його партія бере більшість у парламенті, то передайте тим, хто дійсно не зрозумів - вперше за 28 років, владу у країні узурпував народ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх