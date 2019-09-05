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Все про:боеприпасы (1262) Житомирщина (739) Нацполиция (10023)

 На Житомирщине мужчина во время сжигания травы погиб от взрыва боеприпаса, - полиция

В Житомирской области житель села Ольха погиб от взрыва боеприпаса времен Второй мировой, когда сжигал на своем земельном участке сухую траву.

Об этом сообщает Нацполиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

"Происшествие случилось вечером 4 сентября в Романовском районе. Сжигая сухую траву на собственном приусадебном участке погиб селянин. Предварительно, в результате взрыва боеприпаса времен Второй Мировой войны. По данному факту продолжаются проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение информация о взрыве на соседской приусадебном участке в полицию поступила от жительницы с.Ольха около 18:30.

По состоянию на 10 утра 5 сентября их работа сотрудников следственно-оперативной группы и специалистов взрывотехнической службы ГУНП, а также осмотр места происшествия для установления причин взрыва продолжаются.

"Предварительно установлено, что 69-летний селянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - проинформировали в полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146584
 
 
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странно, что боеприпас вреемен второй мировой лежал на поверхности. Если поле паханое, то вопрос как он не сдетанировал от контакта с комбайном или трактором?
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Нехрен было траву сжигать, да еще после предупреждения о пожароопасности. Трава должна перегнивать на поле и удобрять его, трава и листья -это лучшие удобрения для земли, только варвары жгут то, что полезно да еще портят воздух.
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это ты в квартире живешь и ты не понимаешь. Знаешь, что такое бурьян, трав, листья опавшие в часном секторе. Пока в полисаднике все выковыряешь, пока все листья сгребешь, а потом еще его нада в пакеты посортировать и на мусорку отнести... Проще спалить!!!
По-этому я под покровом ночи палю опале листя шоб не напрягацца
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Вот так и говорят психически ненормальные, и выковыривают то ,что дает пользу.) Трава и листья должны перегнивать в компостной яме,это удобрения, лучшие и самые полезные для земли, а в садах листья и траву вообще не убирают.
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Ага, скоріш за все щось свіжіше ніж з другої світової війни...
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Никакого сочуствия! Сжигание травы - способствует парниковому эфекту и приближает гибель Биосферы Земли. Вот Природа и защищается.
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У нас война с кацапами, а вы за биосферу переживаете ?
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Долго над лесом летали штаны:
Вот оно, подлое эхо войны!
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