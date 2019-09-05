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 Политика Украины
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 Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба

Кабинет министров и Верховная Рада будут тесно сотрудничать в направлении оперативного рассмотрения и первоочередного принятия "евроинтеграционных" законопроектов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом договорились вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и председатель комитета ВРУ по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании Комитета.

"Курс на сближение Украины с Евросоюзом - неизменен. На этом пути правительство и парламент не просто союзники, они - единое целое", - отметил Вице-премьер-министр.

Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба 01

Он отметил, что видит своей основной задачей на посту продолжение и усиление положительных достижений по выполнению Соглашения об ассоциации и начатых процессов секторальной интеграции с ЕС.

Представитель правительства подчеркнул, что сейчас динамика развития торговли Украины с ЕС очень высокая и опережает возможности Соглашения об ассоциации.

Кулеба также отметил, что совместная работа по принятию евроинтеграционных законопроектов должна быть построена в наиболее оптимальным способом. Он предложил сгруппировать законопроекты по их целям и тематике. Вице-премьер-министр также поддержал инициативу Иванны Климпуш-Цинцадзе по усилению институционной способности комитета в части экспертизы и анализа парламентских законодательных актов на соответствие праву ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" ограничил численность комитета ВР по евроинтеграции 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе. ДОКУМЕНТ

Также он призвал членов комитета быть "адвокатами евроинтеграции в своих фракциях" и объяснять парламентариям важность оперативного и качественного рассмотрения законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации и приближение всех сфер жизни украинцев к стандартам ЕС. Вице-премьер-министр предложил уполномочить отдельных людей как со стороны комитета, так и со стороны своей службы для координации совместной работы.

По словам Климпуш-Цинцадзе, пока 67 законопроектов являются приоритетными и требуют срочной обработки Правительственным офисом с тем, чтобы рассмотреть их вместе с выводами офиса на ближайшем заседании Комитета.  Кулеба отметил, что также необходима экспертиза законопроектов со стороны каждого профильного министерства.

Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба 02
Фото: Правительственный портал

Говоря о правительственно-парламентском взаимодействии, он подчеркнул, что успех реализации Правительством курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию во многом зависит от эффективности Парламента. Чем эффективнее Парламент в принятии законодательства, которое создает европейское рыночное и ценностное пространство в Украине, тем быстрее правительство сможет приступать к их выполнению.

Источник: https://censor.net.ua/n3146581
 
   
 Топ комментарии
 
А зачем на табличках с обратной стороны написаны ФИО присудствующих? Это что бы слуги народа случайно не забыли как их зовут? Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 694 Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4400
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Кацап, ты договорился. Пнх пзд мрж!
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попасть в европу через чорный ход пытаются многие, но только единицам дано пробираться туда через черный зад
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шо, тоннель узковат? Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8963
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Да я ж не твой проктолог, чтоб знать какой там у тебя тоннель? Хотя у набутылочника и узковат тоннель? Что-то слабо вериться, что он у тебя узковат.
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а хто ты тогда, чорний козак или спец по узкостям? Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4818
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Я спец по долбо...бам.
Так чем тебе помочь?
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ну, так и разбирайся с собой Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба - Цензор.НЕТ 538
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как низко ты себя ценишь, самопознание тебе явно не помешает
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Там кстати твоя любимая ссаная тряпка уже вылетела.Маленькую ставочку?😂🌷
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тряпочка це ты? осталось тока на тебя помочиться Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8715
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слышь, тряпка, а кто тебя долбил, раз ты такая загадочная?
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Маленькую ставочку-на ссаную тряпочку?😂🌷×
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на тебя ставочку? ты и так мокренький
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Совсем скис последнее время.Но то такое.Ты про кишечник еще не писал.А тряпка уже вылетела😂🌷×
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для тряпочки ты слишком словоохотлив, да и задним умом силен
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интересная у тебя среда обитания, да и реагируешь на все как то судорожно Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4079
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не жалуйся. копай и ползи дальше Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5769
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так уж сблизились- что 80% населения оказались за чертой бедности- прижились гейпарады и европейские тарифы
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а ну нас за квартиру платят меньше чем на цапии - они шо то же - договорились шо ли - не пойму не как?)))))
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А зачем на табличках с обратной стороны написаны ФИО присудствующих? Это что бы слуги народа случайно не забыли как их зовут? Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 694 Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4400
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А от з преЗЕдентом про це не домовились...
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На этом пути правительство и парламент не просто союзники, они - единое целоеИсточник: https://censor.net.ua/n3146581

и это только Слуги, с Украиной ничего общего, прописка да и та не во всех.
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Опять марковка? Экономику реанимируйте, судебную, правоохранительную системы реформируцте Реально. а не как лозунги за 5 лет.
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Получается что они или не знают как это делать, или боятся разворошить ОРДЫНСКО КУМОВСКОЕ кубло, Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1380
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Яке широченне поле для діяльності.
Наступне повідомлення - курс на закінчення епохи бідності незмінний, на цьому шляху кабмін і Рада єдине ціле!
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Судячи з того як висить картина на стіні перекособочено, такий і курс. Вже були такі що намагались бути на шпагаті, та гепнулись.
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Странно. Они же все уже бывшие. Так это имел ввиду Безсмертный? В стране прямом смысле два правительства?
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Да два, типа одно Украинское,а второе от Граждан Украины и всё это "образование" объединяет Президент Украины
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Может они не расходятся, потому что знают что народ скоро снова скинет вату.
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За приєднання до Європи - однозначно плюс!
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