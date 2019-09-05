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 Политика Украины
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Все про:США (15293) Рябошапка Руслан (91) Сенат США (123) Мерфи Крис (1)

 Рябошапка встретился с американскими сенаторами Джонсоном и Мерфи, - посольство

Американские сенаторы Крис Мерфи и Рон Джонсон встретились с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они встретятся с украинскими чиновниками, чтобы обсудить партнерство Украины и США", - говорится в сообщении посольства.

Их визит начался со встречи с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, во время которой он поделился взглядами по поводу проведения антикоррупционной реформы в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы США Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым недавно отказали в получении российской визы, собираются посетить Украину.

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Рябошапка встретился с американскими сенаторами Джонсоном и Мерфи, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146576
 
 
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аборигены америки приехали в гости к своим украинским хозяевам
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дурик геращук, это наши американские друзья заехали обсудить как мы вместе будем жечь твою срузгую вату ))) расслабся и приготовься получать удовольствие )))) бутылок у нас для тебя много ))))
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Думаю, сенаторам сподобалося підминання під себе всіх силових важелів новим президентом і розбалансуванням створеного балансу противаг, який був запобіжником від авторитаризму.
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Любые сенаторы- благо для Украины.В Древние времена, при Ющенко приезжал, сенатор Обама и у него на 10 лет остались мрачные воспоминания об украинском истеблишменте.Нужно побольше общаться и перенимать их опыт.Плохому не научат, денег дадут,в отличие от орды,готовой растерзать любого соседа.
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