 Рябошапка встретился с американскими сенаторами Джонсоном и Мерфи, - посольство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они встретятся с украинскими чиновниками, чтобы обсудить партнерство Украины и США", - говорится в сообщении посольства.

Их визит начался со встречи с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, во время которой он поделился взглядами по поводу проведения антикоррупционной реформы в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы США Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым недавно отказали в получении российской визы, собираются посетить Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Он должен отозвать псов войны", - сенатор Джонсон призвал Путина остановить агрессию против Украины. ВИДЕО