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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (11164) перепись населения (52) трудовая миграция (198)

 Перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, - эксперты

Полученные реальные цифры должны стать двигателем для разработки миграционной и демографической государственной политики, которая крайне необходима государству.

Намерение премьер-министра Украины провести перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, поскольку сейчас за рубеж на работу выехали миллионы украинцев. Об этом говорится в материале "5 канала", посвященном вопросам трудовой миграции.

По последним подсчетам экспертов, в трудовой миграции принимают участие свыше восьми миллионов украинцев.

"Нужно проанализировать, сколько все-таки реально населения в стране, сколько выехало за границу и там работают – в этом и есть смысл переписи", – сказал глава правления Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Полученные реальные цифры должны стать двигателем для разработки миграционной и демографической государственной политики, которая крайне необходима государству. Ее должны внедрить только что назначенные члены правительства, говорят эксперты. К тому же, такие инициативы уже доказали свою эффективность во многих европейских странах.

"Соседние государства ведут политику не только привлечения работников, но и политику интеграции, ассимиляции. К примеру, та же Польша делает доступное иппотечное кредитование. Также действуют медицинское страхование, соцгарантии для семей. То же будет делать и Германия, Словакия, Чехия", – сказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика украинского института будущего" Игорь Тышкевич.

Источник: https://censor.net.ua/n3146575
 
 
 Топ комментарии
 
учителей врядле. а вот разнообразной мусорский и прокурорской пистоты уже перевалило за половину населения.
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Да, и что за порохатого хряка голосавали мертві і ненароджені..
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державна антинародна машина (особливо міліцейська, прокурорська, судова) останні 25 років винищувала в Україні все живе і що ворушилося. То ж немає чого дивуватися.
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не тупт. это процент от общего количества проголосовавших.
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О как...а когда зебобикам выгодно...то зебобики кричат что это процент поддержки всего населения Украины...
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"Нужно проанализировать, сколько все-таки реально населения в стране, сколько выехало за границу и там работают и при этом НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ! - в этом и есть смысл переписи"
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ну так 5% же нужно зарабатывать с них
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Намір прем'єр-міністра України провести перепис населення може неприємно здивувати Кабінет Міністрів, оскільки зараз за кордон на роботу виїхали мільйони українців. Про це йдеться в матеріалі "5 каналу", присвяченому питанням трудової міграції.
За останніми підрахунками експертів, лише у трудовій міграції беруть участь понад вісім мільйонів українців.

28+8 мільйонів гастарбайтерів = 36 мільйонів..
2 мільйони - з бажанням громадянства і дітьми..
34 мільйони. десь так..
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"П'ятий анал" міг і безпосередньо спитати у свого хазяїна, як же він, голуб наш свиномордий, до такого довів? А не підначувати нових свиномордих, які поки що своє гівно висрати не встигли.
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У своєї свині ви самі питайте, косапи.
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З Краматорська з НКМЗ зараз їдуть до Польщі цілими бригадами,дехто вже перевозе туди свої родини,а шо роблять на НКМЗ?Підвищують зарплату,чи поліпшують умови праці?Ні вони закликають до сумління та патріотизму.Впевен так по всі країні,скоріш закриють підприємства,ніж дадуть достойну зарплату.
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Мені він і даром не потрібен,я пишу про "політіку партії",СРСР ще не здох,всі бажають трудових досягнень нахаляву.
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не завжди це можливо..
ДОСТАТНЬО ВИСОКО ПІДНЯТИ ЗАРПЛАТУ коли завод у боргах..

Зе пообіцяв знизити банківську ставку..
Надіюсь на це..Можливо треба буде навіть серйозно НАГНУТИ НБУ...Перепис населення може неприємно здивувати Кабінет Міністрів, - експерти - Цензор.НЕТ 9804
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Завод у богах,а начальники та власники у шовках,щось не те з боргами.
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ага,а "робітники -раби" навіть у суд не звертаються на адміністрацію щодо боргу по зарплаті )
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Куди?До якого суду?Ви розумієте що очильники заводів,судді,мусара,прокурори,це єдине кубло.
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ага премьер говорил что до 12% - вот счастье то будет )
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Польша это Европа. А эти старые совковые заводы давно пора порезать на металл.
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Шоб молодёжь не выезжала?
В Польше придумали - на зарплату работников до 28 вроде лет НЕТ подоходного налога.
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а может быть приятно удивят, останется сократить еще четверть или треть населения
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Як же мають проводити перепись,якщо в нас є окуповані території?
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Доречи,в Лугандоні теж буде свій перепис,Ху"ло хоче знати скільки грошей ти крадуть чеПушиліни та Пісєчники))
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Вот эта синхронность и настораживает.
Гроші то таке - *****, руками вовочки, хочет понимать перспективы военного вторжения! Хватит ли в Лугандоне оставшегося мяса, чтобы им закидать Украину, ну а в Украине соответственно хватит ли защитников.
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В Лугандоні м"яса вже майже нема,а жеруть вони як китайці))Там лишилось не більше третини населення,переважно пенсіонери.
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Китайці будуть пріятна удівлини, коли виявиться, що їх вже 2 мільярди?...
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А дітей Рябошавки запишуть громадянами України чи Франції?
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А тебе ким запишуть?Громадянином України,ДурНР чи росії?
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У Домбабве вже проходить з 1 по 14.
До мене ще не приходили, але як прийдуть так і підуть.
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Веронська сракомийка, шпитальних качок вже виводила на прогулянку?
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Дивно, але перепис населення, анонсований владою слуг, по можливості, до кінця 2019, співпадає з переписом на окупованих територіях? Збіг, чи узгодження?
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НЕЗРОЗУМІЛО ДЛЯ ЧОГО ТАК РОБИТИ? - мається на увазі ходити до кожної
домівки та робити опитування із кожним громадянином... Є на мій погляд, набагато
дешевший та точніший варіант побачити демографічні результати. Якщо треба з'ясувати кількість населення, то всі дані можна взяти у органів реєстраціїі
народження та смерті громадян. Шлюби з розлученнями також у відповідних базах.
Скільки людей виїхало за кордон й скільки повернулося, теж можна перевірити. Хто
де працює і офіційно який дохід, також ці дані присутні в податковій. Тобто, всі
потрібні ДАНІ наявні в державних базах із яких потрібно лише взяти необхідну
інформацію.
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Жінки нових народять. Людей силою не втримаєш.
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Усі топ-чиновники, хто був при владі 28 років незалежності країни, мають сидіти на лаві підсудних у Гаазі за геноцид власного народу.
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