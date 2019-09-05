 Перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, - эксперты

Намерение премьер-министра Украины провести перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, поскольку сейчас за рубеж на работу выехали миллионы украинцев. Об этом говорится в материале "5 канала", посвященном вопросам трудовой миграции.
По последним подсчетам экспертов, в трудовой миграции принимают участие свыше восьми миллионов украинцев.
"Нужно проанализировать, сколько все-таки реально населения в стране, сколько выехало за границу и там работают – в этом и есть смысл переписи", – сказал глава правления Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Полученные реальные цифры должны стать двигателем для разработки миграционной и демографической государственной политики, которая крайне необходима государству. Ее должны внедрить только что назначенные члены правительства, говорят эксперты. К тому же, такие инициативы уже доказали свою эффективность во многих европейских странах.
"Соседние государства ведут политику не только привлечения работников, но и политику интеграции, ассимиляции. К примеру, та же Польша делает доступное иппотечное кредитование. Также действуют медицинское страхование, соцгарантии для семей. То же будет делать и Германия, Словакия, Чехия", – сказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика украинского института будущего" Игорь Тышкевич.
За останніми підрахунками експертів, лише у трудовій міграції беруть участь понад вісім мільйонів українців.
28+8 мільйонів гастарбайтерів = 36 мільйонів..
2 мільйони - з бажанням громадянства і дітьми..
34 мільйони. десь так..
ДОСТАТНЬО ВИСОКО ПІДНЯТИ ЗАРПЛАТУ коли завод у боргах..
Зе пообіцяв знизити банківську ставку..
Надіюсь на це..Можливо треба буде навіть серйозно НАГНУТИ НБУ...
В Польше придумали - на зарплату работников до 28 вроде лет НЕТ подоходного налога.
Гроші то таке - *****, руками вовочки, хочет понимать перспективы военного вторжения! Хватит ли в Лугандоне оставшегося мяса, чтобы им закидать Украину, ну а в Украине соответственно хватит ли защитников.
До мене ще не приходили, але як прийдуть так і підуть.
домівки та робити опитування із кожним громадянином... Є на мій погляд, набагато
дешевший та точніший варіант побачити демографічні результати. Якщо треба з'ясувати кількість населення, то всі дані можна взяти у органів реєстраціїі
народження та смерті громадян. Шлюби з розлученнями також у відповідних базах.
Скільки людей виїхало за кордон й скільки повернулося, теж можна перевірити. Хто
де працює і офіційно який дохід, також ці дані присутні в податковій. Тобто, всі
потрібні ДАНІ наявні в державних базах із яких потрібно лише взяти необхідну
інформацію.