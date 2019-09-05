 В Польше ждут от Украины нового подхода в исторической проблематике, - замглавы МИД Пшидач

Об этом в комментарии Укринформу отметил во время Экономического форума в польской Кринице-Здруй заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марцин Пшидач, который отвечает за восточную политику, передает Цензор.НЕТ.
"Новая власть всегда означает потенциал новой открытости. В Украине сейчас полностью новые политики, и это естественным образом дает шанс на новый подход во многих вопросах, в том числе и в сложных исторических вопросах, которые за последние пять лет значительно влияли на или обременяли польско-украинские отношения", - заявил Пшидач.
Он подчеркнул, что недавние переговоры Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве с польскими лидерами были "хорошими" и выразил надежду, что темы, которые были определены в ходе переговоров, будут иметь свои "конкретные решения".
Заместитель главы МИД Польши выразил сожаление по поводу того, что "предыдущая власть, несмотря на публичные заявления о снятии моратория на эксгумацию останков поляков на территории Украины, которые были жертвами различных преступлений и конфликтов, не сделала ничего для решения этого вопроса, и это влияло на доверие к ней".
Пшидач подчеркнул, что запрет на поисково-эксгумационные работы в Украине с самого начала сильно тяготил польско-украинские отношения.
"Вопрос согласия на поиск останков своих родственников не должен быть предметом политической дискуссии, поскольку это выражает наш моральный долг", - констатировал заместитель главы МИД Польши.
Вятровича вже нема.
При владі в Україні особа без будь-якого патріотичного виховання та свідомості, родина якої ніяк не причетна до вікової боротьби українців за свою землю.
Неужели....
Волынская резня!
Разрешаем разравнять бульдозерами все украинские кладбища на территориях, отошедших Польше!
Врет ведь. С предыдущей властью была договоренность о взаимном восстановлении разрушенных вандалами памятников, после чего украинская сторона обещала снять мораторий. Украинская сторона свои обязательства выполнила на 100%, восстановив все разрушенные польские памятники, поляки свою часть договоренности выполнили на 0%, не восстановив ни единого украинского памятника. И что-то о доверии брешут?