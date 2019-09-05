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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:история (1624) Польша (4896) МИД Польши (231) Пшидач (3)

 В Польше ждут от Украины нового подхода в исторической проблематике, - замглавы МИД Пшидач

В МИД Польши считают, что приход новой команды в Украине означает новый подход во многих вопросах двусторонних украинско-польских отношений, в частности в вопросах сложной истории.

Об этом в комментарии Укринформу отметил во время Экономического форума в польской Кринице-Здруй заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марцин Пшидач, который отвечает за восточную политику, передает Цензор.НЕТ.

"Новая власть всегда означает потенциал новой открытости. В Украине сейчас полностью новые политики, и это естественным образом дает шанс на новый подход во многих вопросах, в том числе и в сложных исторических вопросах, которые за последние пять лет значительно влияли на или обременяли польско-украинские отношения", - заявил Пшидач.

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Он подчеркнул, что недавние переговоры Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве с польскими лидерами были "хорошими" и выразил надежду, что темы, которые были определены в ходе переговоров, будут иметь свои "конкретные решения".

Заместитель главы МИД Польши выразил сожаление по поводу того, что "предыдущая власть, несмотря на публичные заявления о снятии моратория на эксгумацию останков поляков на территории Украины, которые были жертвами различных преступлений и конфликтов, не сделала ничего для решения этого вопроса, и это влияло на доверие к ней".

Пшидач подчеркнул, что запрет на поисково-эксгумационные работы в Украине с самого начала сильно тяготил польско-украинские отношения.

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"Вопрос согласия на поиск останков своих родственников не должен быть предметом политической дискуссии, поскольку это выражает наш моральный долг", - констатировал заместитель главы МИД Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3146573
 
 
 Топ комментарии
 
І кацапи чекають, і угорці...
Вятровича вже нема.
При владі в Україні особа без будь-якого патріотичного виховання та свідомості, родина якої ніяк не причетна до вікової боротьби українців за свою землю.
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И я предлагаю нового подхода к исторической проблематике. И предлагаю сразу начать с 1919 года ,а не с 1943-го. Европа. Все народы Европы получили свои национальные государства. Все ,кроме Украины. Ее разорвали с трех сторон. Треугольник смерти. Польша, большевики, ну и румыны ударили в спину. При прямом содействии Франции и молчаливом согласии остального мира. Десятки тысяч военнопленных в польских концлагерях - большая часть там и умерла. Если уж вспоминать , то вспоминать от начала, а не с середины
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Та дайте им уже перезахоронить своих где там они лежат. Какая проблема? Что было то было, даво это было. У нас сейчас общий враг и это мордор
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І кацапи чекають, і угорці...
Вятровича вже нема.
При владі в Україні особа без будь-якого патріотичного виховання та свідомості, родина якої ніяк не причетна до вікової боротьби українців за свою землю.
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А Украина ждет от Польши нового подхода,чтобы Польша признала где проводила имперский геноцид по отношению к украинцам. Так что взаимное признание своих исторических преступлений будет самым уместным .Люди по статистике везде одинаковы, с одинаковым количеством умных, слабоумных, психопатов, шизофреников и т.д. и везде бывают разные случаи. Не нужно польской власти в угоду польским психопатам так себя превозносить в ущерб соседнему народу,это чревато такими неприятностями как война.
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Запитанням на а запитання? 😏 Сподіваюсь, це не національне?
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Правильно, я запитав, де брехня. І замість відповіді почув запитання. Де тепер тут брехня? ☺
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Та дайте им уже перезахоронить своих где там они лежат. Какая проблема? Что было то было, даво это было. У нас сейчас общий враг и это мордор
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Поляки нищать українські могили на українських етнічних і історичних землях, що тепер знаходяться на польській території, плюндрують там українські державні і національні символи і при цьому хочуть, щоб в Україні були польські могили і польська символіка. І взагалі, коли українець вбиває поляка - це "геноцид", а коли поляк вбиває українця - це тільки "превентивно-відплатна акція".
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Так я ж не в одностороньому поряку мав на увазі. Це треба робити обоюдно. йоська сралін знався на цьому, як посіяти ворожнечу навіка. Коли ділили кордони після війни. Знав на чому люди будут завжди сперичатися. Тому і розділили так, що б на території України були польські поселення, а на території Польщі українські...
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Хотите сказать, что на территории Украины есть что-то, принадлежащее Польше?
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Я не об этом. Просто так сложилось исторически, что на территориях Польши, Вернгрии, Румынии, Словакии остались поселения украинцев, а на нашей территории ихние.
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Так ім і пропонують обоюдно. Саме в тому проблема що вони не хочуть "обоюдно", не в самих перепохованнях. Згодилися б на обоюдно - давно б про все забули.
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Запросто. Зе и Нетаньяху хоть сейчас готовы начать диалог о погроме в Кельце в 1946 году, раскопках, поисках останков жертв и увековечении их памяти.
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И я предлагаю нового подхода к исторической проблематике. И предлагаю сразу начать с 1919 года ,а не с 1943-го. Европа. Все народы Европы получили свои национальные государства. Все ,кроме Украины. Ее разорвали с трех сторон. Треугольник смерти. Польша, большевики, ну и румыны ударили в спину. При прямом содействии Франции и молчаливом согласии остального мира. Десятки тысяч военнопленных в польских концлагерях - большая часть там и умерла. Если уж вспоминать , то вспоминать от начала, а не с середины
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Начало еще до Хмельницкого. После смерти Данилы Галицкого.
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Лопік - ЧУДОВИЙ пост !! Ви цю думку частіше висловлюйте і всюди ! Бо ж насі сусіди , особливо москалі, трактують історію по тім подіям , і з того часу - коли їм вигідно !
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"Кемску волость? Звирайте!" (с) зе!команда
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Несведующим дуракам очень легко навязать какую-либо историческую правду
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Зе і тут наші позиції здає ! Ото вибрали " патріота " в воючій країні - свинопаси !!
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Поляки, гуляйте лесом со своей историей - у нас своя история.
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Что-то зебы теперь не очень активно посылают поляков, а с ними "полностью новых политиков", которые уже начали давать полякам уступки...
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Новий підхід - втертися та поклонитися?
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Более того!
Разрешаем разравнять бульдозерами все украинские кладбища на территориях, отошедших Польше!
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вот такая извечная проблема взаимодействия панов и хлопов
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будет вам новый подход если захватят Украину, новый 39 год
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"предыдущая власть, несмотря на публичные заявления о снятии моратория на эксгумацию останков поляков на территории Украины, которые были жертвами различных преступлений и конфликтов, не сделала ничего для решения этого вопроса, и это влияло на доверие к ней".

Врет ведь. С предыдущей властью была договоренность о взаимном восстановлении разрушенных вандалами памятников, после чего украинская сторона обещала снять мораторий. Украинская сторона свои обязательства выполнила на 100%, восстановив все разрушенные польские памятники, поляки свою часть договоренности выполнили на 0%, не восстановив ни единого украинского памятника. И что-то о доверии брешут?
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С Германией все успокоились, а тут всё никак не уймутся.
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