 Посольство США призывало РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Пять лет назад в этот день Россия подписала Минский протокол, согласившись немедленно прекратить огонь на Донбассе. Российская агрессия продолжается. Россия должна покинуть Донбасс и соблюдать обязательства, взятые на себя при подписании Минских соглашений", - отметили в посольстве.
Європу друга світова нічому не навчила.
Давно в нас не було війни.. Дайош третю світову - останню !
Может пора уже и СБУ прочитать санкционный список Штатов, увидеть там этого упыря и присоединиться к американцам?
А далее , Минские договоренности им.Порошенко будут трансформированьі в другой документ , на основе Будапештского меморандума. Но нужно хорошо поработать и Зеленскому , и МИД-у и ВСУ. имхо