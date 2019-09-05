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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посольство (537) Россия (73761) США (15293) минские соглашения (2624)

 Посольство США призывало РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

Посольство США в Украине в пятую годовщину подписания Минского протокола призывает Россию выполнить обязательства, взятые в рамках договоренностей, и прекратить огонь на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Пять лет назад в этот день Россия подписала Минский протокол, согласившись немедленно прекратить огонь на Донбассе. Российская агрессия продолжается. Россия должна покинуть Донбасс и соблюдать обязательства, взятые на себя при подписании Минских соглашений", - отметили в посольстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146572
 
   
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Гитлер бы ***** от такого всеобщего попустительства
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Гитлер бы ***** от такого всеобщего попустительства
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Гітлер став Гітлером саме завдяки такому ж "попустительству".
Європу друга світова нічому не навчила.
Давно в нас не було війни.. Дайош третю світову - останню !
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Находящийся ещё с 2014 под санкциями США за пособничество агрессору нардеп Медведчук, в перерыве между сессиями ВР, будет заседать в РФ на ВЭФ и встретится с Путиным.
Может пора уже и СБУ прочитать санкционный список Штатов, увидеть там этого упыря и присоединиться к американцам?
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Пока призьівают вьіполнить "Минск" только РФ , Украина ведет правильную политику. Запад должен наглядно убедится , что Кремль не заинтересован в установлении мира.
А далее , Минские договоренности им.Порошенко будут трансформированьі в другой документ , на основе Будапештского меморандума. Но нужно хорошо поработать и Зеленскому , и МИД-у и ВСУ. имхо
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в одно и то же время делают совершенно противоположные вещи - Трамп прекращает помощь,даже ту которая была запланированная и не большая как по мне ,после саммита G7 - а посольство вынужденно, хоть словами, шо то делать - как это уже надоело - ЯО и тогда с нами начнут считаться
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