 Посольство США призывало РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Пять лет назад в этот день Россия подписала Минский протокол, согласившись немедленно прекратить огонь на Донбассе. Российская агрессия продолжается. Россия должна покинуть Донбасс и соблюдать обязательства, взятые на себя при подписании Минских соглашений", - отметили в посольстве.

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